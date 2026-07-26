/કોણ છે નંદન નીલેકણી? જેમને મોદી સરકારે સોંપી દેશની પરીક્ષા વ્યવસ્થા સુધારવાની જવાબદારી, સંભાળશે હાઈ પાવર્ડ ટાસ્ક ફોર્સની કમાન

Who is Nandan Nilekani: વિદ્યાર્થીઓના પ્રદર્શન બાદ મોદી સરકાર પરીક્ષામાં સુધારાઓ માટે તાબડતોબ એક્શન લઈ રહી છે. શિક્ષણ મંત્રીના રાજીનામાના એક દિવસ બાદ જ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આજે વધુ એક મોટી જાહેરાત કરી દીધી છે. તેમણે દેશમાં પરીક્ષા સિસ્ટમને ભરોસાપાત્ર અને પારદર્શક બનાવવા માટે એક હાઈ પાવર્ડ ટાસ્ક ફોર્સ બનાવવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ ફોર્સની કમાન દુનિયાના અત્યંત ચર્ચિત ટેક્નોલોજી એક્સપર્ટ નંદન નીલેકણીને સોંપવામાં આવી છે.
IIT બોમ્બેથી અભ્યાસ, Infosysનો નાખ્યો પાયો
આ ફોર્સના રિપોર્ટના આધારે જ આવનારી પરીક્ષાઓને વધુ સારી રીતે યોજવા માટે ફેરફારો કરવામાં આવશે. ભારતમાં ડિજિટલ ક્રાંતિના સૌથી મહત્વપૂર્ણ ચહેરાઓમાંથી એક નંદન નીલેકણી ઇન્ફોસિસના સહ-સંસ્થાપક અને IT સેક્ટરના દિગ્ગજોમાં સામેલ છે. 2 જૂન 1955ના રોજ બેંગલુરુમાં જન્મેલા નંદન નીલેકણીએ IIT બોમ્બેથી એન્જિનિયરિંગનો અભ્યાસ પૂરો કર્યો. 1981માં નારાયણ મૂર્તિ અને પાંચ અન્ય સાથીઓ સાથે મળીને તેમણે ઇન્ફોસિસની પાયો નાખ્યો.
મનમોહર સિંહે બનાવ્યા UIDAIના ચેરમેન
તેમની દૂરદર્શી સોચ અને મહેનતના દમ પર ઇન્ફોસિસ દુનિયાની ટોચની IT કંપનીઓમાં સામેલ થઈ ગઈ. 2002થી 2007 સુધી નંદન કંપનીના CEO રહ્યા. 2009માં નંદન ઇન્ફોસિસ છોડીને સરકારી ક્ષેત્રમાં આવી ગયા. નંદન કેટલા ભરોસાપાત્ર રહ્યા છે, તેનો અંદાજ એ વાત પરથી લગાવી શકાય છે કે, NDA સરકાર પહેલા UPA સરકારમાં પણ તત્કાલીન વડાપ્રધાન ડો. મનમોહન સિંહે પણ તેમની સેવા લીધી હતી. ડો. મનમોહન સિંહે દેશમાં ઓળખપત્ર લાવવા માટે યુનિક આઈડેન્ટિફિકેશન ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા (UIDAI)ના સંસ્થાપક ચેરમેન બનાવ્યા. તેમને કાર્ડના જનક પણ કહેવામાં આવે છે.
આજે આધાર કાર્ડ દુનિયાની સૌથી મોટી બાયોમેટ્રિક ઓળખ સિસ્ટમ બની ચૂકી છે. આનાથી સરકારી યોજનાઓમાં માત્ર પારદર્શિતા જ આવી નથી, પરંતુ ભ્રષ્ટાચાર પર પણ ઘણો અંકુશ આવ્યો છે. 2017માં બોર્ડ રૂમ સંકટ પછી નંદન નીલેકણી ઇન્ફોસિસમાં નોન-એક્ઝિક્યુટિવ ચેરમેન તરીકે પરત ફર્યા. તેમના નેતૃત્વમાં કંપનીએ નવી ઊંચાઈઓ સર કરી.
2006માં મળ્યો પદ્મ ભૂષણ
નંદન નીલેકણી સામાજિક રીતે પણ ખૂબ જ સક્રિય છે. તેમણે એકસ્ટેપ ફાઉન્ડેશનની સ્થાપના કરી, જે બાળકોના પ્રાથમિક શિક્ષણ અને સાક્ષરતા સુધારવા પર કામ કરે છે. નંદન નીલેકણીને 2006માં પદ્મ ભૂષણથી સન્માનિત કરવામાં આવી ચૂક્યા છે. ફોર્ચ્યુન મેગેઝીને તેમને એશિયાના બિઝનેસમેન ઓફ ધ યર જેવા પુરસ્કારથી સન્માનિત કર્યા છે.
2014માં કોંગ્રેસની ટિકિટ પર લડ્યા હતા ચૂંટણી
2014માં તેમણે બેંગલુરુથી કોંગ્રેસ પાર્ટીની ટિકિટ પર લોકસભા ચૂંટણી પણ લડી, પરંતુ તેમને હારનો સામનો કરવો પડ્યો. આનાથી જ તેમણે રાજકારણથી દૂરી બનાવી લીધી. તેમના બે બાળકો નિહાર અને જાનહવી છે. પત્ની રોહિણી રાઇટર છે. હાલમાં નંદન નીલેકણી બેંગલુરુમાં રહે છે.
PM મોદીએ ત્રીજી રીલમાં શું કહ્યું?
આજે વિદ્યાર્થીઓને સંબોધિત કરતા પીએમ મોદીએ ત્રીજી રીલ પોસ્ટ કરી. આ દરમિયાન તેમણે કહ્યું કે, ભારત સરકાર વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય માટે સતત અનેક પગલાં લઈ રહી છે. જે લોકોએ વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય સાથે ચેડા કર્યા, તેઓ જેલમાં સડી રહ્યા છે. અમે પહેલેથી જ ફાસ્ટ-ટ્રેક કોર્ટ બનાવી દીધી છે. અમે સંસદમાં નવો કાયદો લાવવાની દિશામાં પણ આગળ વધી રહ્યા છીએ, જેમાં કડક કાનૂની જોગવાઈઓ હશે. જો કે, આપણે ભવિષ્ય પર પણ ધ્યાન આપવું પડશે.
PM મોદીએ વધુમાં કહ્યું કે, આપણી પરીક્ષા પ્રણાલી ભરોસાપાત્ર અને પારદર્શક હોવી જોઈએ. આમાં ટેક્નોલોજીનો વધુમાં વધુ ઉપયોગ થવો જોઈએ. આ તમામ બાબતોને ધ્યાનમાં રાખીને અમે દુનિયાના જાણીતા ટેક્નોલોજી એક્સપર્ટ નંદન નીલેકણીની આગેવાનીમાં એક હાઈ-પાવર્ડ ટાસ્ક ફોર્સ બનાવવાનો નિર્ણય કર્યો છે. આ ટાસ્ક ફોર્સ પરીક્ષામાં સુધારાઓ પર ધ્યાન આપશે અને તેના રિપોર્ટના આધારે આવનારી પરીક્ષાઓની વિશ્વસનીયતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે વહેલી તકે પગલાં લેવામાં આવશે.