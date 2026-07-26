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કોણ છે નંદન નીલેકણી? જેમને મોદી સરકારે સોંપી દેશની પરીક્ષા વ્યવસ્થા સુધારવાની જવાબદારી, સંભાળશે હાઈ પાવર્ડ ટાસ્ક ફોર્સની કમાન

Who is Nandan Nilekani: પેપર લીક મામલે શિક્ષણ મંત્રીના રાજીનામા બાદ મોદી સરકારે વધુ એક મોટું પગલું ભર્યું છે. સરકારે પરીક્ષા પ્રણાલીમાં સુધારા માટે એક હાઈ પાવર્ડ ટાસ્ક ફોર્સ બનાવવાની જાહેરાત કરી છે. આ ફોર્સની કમાન ટેક્નોલોજી સેક્ટરના દિગ્ગજ નંદન નીલેકણીને સોંપવામાં આવી છે. જાણો નંદન કોણ છે અને શા માટે તેમને આ કામ માટે પસંદ કરવામાં આવ્યા છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 26, 2026, 08:51 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 08:51 PM IST
કોણ છે નંદન નીલેકણી? જેમને મોદી સરકારે સોંપી દેશની પરીક્ષા વ્યવસ્થા સુધારવાની જવાબદારી, સંભાળશે હાઈ પાવર્ડ ટાસ્ક ફોર્સની કમાન

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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