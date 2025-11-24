PM મોદી, CM નીતિશ કુમાર અને મૈથિલી ઠાકુર પર વાંધાજનક પોસ્ટ કરનારની ગુજરાતથી ધરપકડ
Who Is Pankaj Yadav: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી, મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમાર અને પ્રખ્યાત લોક ગાયિકા મૈથિલી ઠાકુર વિરુદ્ધ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર વાંધાજનક પોસ્ટ કરવા બદલ ગુજરાત પોલીસે પંકજ કુમાર યાદવની જામનગરથી ધરપકડ કરી છે
pankaj yadav arrested from gujarat : ગુજરાત પોલીસે જામનગરથી પંકજ કુમાર યાદવની ધરપકડ કરી છે, જેના પર વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમાર અને પ્રખ્યાત લોક ગાયિકા મૈથિલી ઠાકુર વિરુદ્ધ વાંધાજનક ઇન્સ્ટાગ્રામ પોસ્ટ પોસ્ટ કરવાનો આરોપ છે. નીતિશ, મોદી અને મૈથિલી પર વાંધાજનક પોસ્ટ કરનાર પંકજ યાદવની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
બિહાર ચૂંટણી પરિણામો પછી, સોશિયલ મીડિયા પર રાજકારણીઓ વિશે અસંખ્ય પોસ્ટ જોવા મળી હતી. તાજેતરમાં, પીએમ મોદી, સીએમ નીતિશ કુમાર અને લોક ગાયિકા અને અલીનગરના ભાજપના ધારાસભ્ય મૈથિલી ઠાકુર વિશે વાંધાજનક પોસ્ટ કરવામાં આવી હતી. પોલીસે આ મામલે મોટી કાર્યવાહી કરી છે.
ઈન્સ્ટાગ્રામ દ્વારા પોસ્ટ કરાઈ હતી
ગુજરાત પોલીસે જામનગરથી પંકજ કુમારની ધરપકડ કરી છે. દરભંગાના એસએસપી જગુનાથ રેડ્ડી દ્વારા આ વાતની પુષ્ટિ કરવામાં આવી છે. દરભંગા પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, બહેરી પોલીસ સ્ટેશન હેઠળના ઉજૈના ગામના રહેવાસી પંકજ કુમારે શુક્રવારે તેના ઈન્સ્ટાગ્રામ આઈડી "પંકજ યાદવ ઓફિશિયલ" પરથી પીએમ મોદી, સીએમ નીતિશ કુમાર અને મૈથિલી ઠાકુર વિશે વાંધાજનક ફોટા અને રીલ્સ શેર કર્યા હતા.
આરોપી ગુજરાતનો હોવાનું નીકળ્યું
આવી પોસ્ટ્સ સામે આવતાની સાથે જ, દરભંગાના એસએસપી જગુનાથ રેડ્ડીએ સાયબર પોલીસ સ્ટેશનને એફઆઈઆર નોંધવાનો નિર્દેશ આપ્યો. આ પછી, આરોપી સામે કેસ નોંધવામાં આવ્યો અને કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી. ઇન્સ્ટાગ્રામ આઈડીનું સ્થાન ટ્રેસ કરવામાં આવ્યું અને તે ગુજરાતમાં હોવાનું જાણવા મળ્યું.
ગુજરાતમાં આરોપીની ધરપકડ
દરભંગા પોલીસે ત્યારબાદ ગુજરાત પોલીસને જાણ કરી. ગુજરાતના જામનગર પોલીસે પંકજ કુમારની ધરપકડ કરી હતી. ધરપકડની માહિતી મળતાં જ દરભંગા પોલીસ ગુજરાત જવા રવાના થઈ ગઈ હતી. આરોપીને બિહાર લાવવામાં આવી રહ્યો છે. ત્યારબાદ આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. સાયબર ડીએસપી વિપિન બિહારીએ ધરપકડની પુષ્ટિ કરી હતી.
પંકજ કુમાર કોણ છે
માહિતી મુજબ, પંકજ કુમાર ગુજરાતમાં એક ખાનગી કંપનીમાં કામ કરે છે. સ્થાનિક લોકોએ જણાવ્યું હતું કે તે થોડા દિવસો પહેલા તેના પિતાનું મૃત્યુ થયુ હોવાથી તેના ગામ ગયો હતો. પરંતુ આર્થિક તંગીને કારણે તે ગુજરાત પાછો ફર્યો. જ્યાં તેણે સોશિયલ મીડિયા પર વાંધાજનક પોસ્ટ પોસ્ટ કરી. તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ આઈડીની ચકાસણી કર્યા પછી ગુજરાત પોલીસની મદદથી તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. દરભંગા લાવ્યા પછી તેની પૂછપરછ કરવામાં આવશે.
