પોતે માંગે છે 10-10 રૂપિયા, પણ ગરીબોને વહેંચ્યા 500 ધાબળા: આ ભિખારીના PM મોદી પણ કરી ચૂક્યા છે વખાણ
Punjab Beggar Raju: પંજાબના પઠાણકોટમાં ભીખ માંગીને પોતાનું ગુજરાન ચલાવતા રાજુએ પોતાની ગરીબીને બીજા માટે આશાનું કિરણ બનાવી દીધી છે. તેમણે આ કડકડતી ઠંડીમાં જરૂરિયાતમંદ લોકોને ધાબળાનું વિતરણ કર્યું છે.
Punjab Beggar Raju: ઉત્તર ભારતમાં હાલ ભીષણ ઠંડી અને શીતલહેરનો પ્રકોપ જોવા મળી રહ્યો છે. ગરીબ અને ઘરવિહોણા લોકોનું જીવન મુશ્કેલ બની ગયું છે. આ કડકડતી ઠંડી વચ્ચે પંજાબના પઠાણકોટથી માનવતાની દિલ જીતી લે તેવી એક કહાની સામે આવી છે. અહીં ભીખ માંગીને ગુજરાન ચલાવતા રાજુએ પોતાની તંગીને બાજુ પર મૂકી અન્ય લોકોની મદદ કરવાનો નિર્ણય કર્યો.
રાજુએ કાતિલ ઠંડીમાં ઠીગરાતા લોકોની મદદ માટે એક અનોખું ‘ધાબળા લંગર’ લગાવ્યું. પોતાની જરૂરિયાતોને અવગણીને તેમણે આશરે 500 જેટલા ધાબળા ઘરવિહોણા અને જરૂરિયાતમંદ લોકોમાં વહેંચ્યા. તેમનું આ નિઃસ્વાર્થ કાર્ય મુશ્કેલ સમયમાં માનવતાનું એક ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે.
PM મોદી પણ કરી ચૂક્યા છે પ્રશંસા
રાજુ દિવ્યાંગ છે અને વ્હીલચેરનો ઉપયોગ કરે છે. તેમના માટે સમાજસેવા કોઈ નવી વાત નથી. કોવિડ-19 મહામારી દરમિયાન પણ તેમણે જરૂરિયાતમંદોની આ જ રીતે મદદ કરી હતી. તેમના કાર્યોનો પ્રભાવ એટલો ઊંડો હતો કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પોતાના ‘મન કી બાત’ કાર્યક્રમમાં તેમનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો અને માનવતા પ્રત્યેના તેમના સમર્પણની પ્રશંસા કરી હતી. રાજુએ કોવિડ દરમિયાન જરૂરિયાતમંદોના ઘર સુધી રાશન પહોંચાડ્યું હતું અને બાળકોને પુસ્તકો તથા નોટબુક વહેંચી હતી. આ સિવાય રાજુ અત્યાર સુધીમાં આશરે 50 ગરીબ દીકરીઓના લગ્ન કરાવવામાં પણ મદદ કરી ચૂક્યા છે.
10-10 રૂપિયા એકઠા કરીને કરી મદદ
મીડિયા સાથે વાત કરતા રાજુએ જણાવ્યું કે, તેમણે લોકો પાસેથી 10-10 રૂપિયા જેવું નાનું દાન એકઠું કરીને આ ધાબળાની વ્યવસ્થા કરી છે. તેમણે કહ્યું કે, "ઈશ્વર બધું કરાવે છે, હું તો બસ મારું કામ કરી રહ્યો છું. મને લાગે છે કે ભગવાને મને જરૂરિયાતમંદોની મદદ કરવાનું કામ સોંપ્યું છે." જોકે, બીજાની મદદ કરનારા રાજુ પાસે પોતાનું કોઈ ઘર નથી. તેમણે સરકાર પાસે રહેવા માટે એક ઘરની અપીલ કરી છે.
