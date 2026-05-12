/કોણ છે રાધાન પંડિત? જેમને તમિલનાડુના CM વિજયે બનાવ્યા તેમના OSD, જયલલિતા સાથે પણ છે ખાસ કનેક્શન!

Who is Radhan Pandit: તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી વિજય થલાપતિએ જ્યોતિષી રાધાન પંડિતને તેમના OSD (ઓફિસર ઓન સ્પેશિયલ ડ્યુટી) તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે. રાધાન પંડિતે વિજયની પાર્ટીની ઐતિહાસિક જીતની જાહેરાત અગાઉથી જ કરી દીધી હતી. આ ઉપરાંત તેમણે વિજયના શપથ ગ્રહણનો સમય પણ નક્કી કર્યો હતો.
Who is Radhan Pandit: તમિલનાડુના રાજકારણમાં ભૂકંપ લાવનારા થલાપતિ વિજય હાલમાં રાજ્યના નવા મુખ્યમંત્રી બન્યા છે. થોડા સમય પહેલા સુધી કોઈએ આ વિશે વિચાર્યું પણ નહીં હોય, પરંતુ એક જ્યોતિષી હતા જેમણે તેની ભવિષ્યવાણી પહેલા જ કરી દીધી હતી. આ જ્યોતિષી હતા રાધાન પંડિત, જેમને હવે થલાપતિ વિજયે તેમના ઓફિસર ઓન સ્પેશિયલ ડ્યુટી નિયુક્ત કર્યા છે.
ક્યારેક તમિલનાડુના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી જયલલિતાના નજીકના ગણાતા રાધાન પંડિત સૌથી પહેલા ત્યારે લાઈમ લાઈટમાં આવ્યા, જ્યારે 4 મેના રોજ વિજયની ઐતિહાસિક જીતના સંકેત મળ્યા બાદ તેઓ વિજયને મળવા માટે તેમના ચેન્નાઈ સ્થિત ઘરે પહોંચ્યા. આ દરમિયાન બન્નેના ફોટા સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ જ વાયરલ થયા. ત્યારબાદ જ્યારે લોકોએ તેમના વિશે તપાસ શરૂ કરી, ત્યારે જાણવા મળ્યું કે, તેઓ ઘણા સમયથી વિજય અને તેમની પાર્ટીની 'સુનામી' જેવી જીતની ભવિષ્યવાણી કરતા આવ્યા છે.
જ્યોતિષ ક્ષેત્રે 40 વર્ષનો અનુભવ ધરાવતા રાધાન પંડિત જોતજોતામાં ફરી એકવાર ચર્ચાનું કેન્દ્ર બની ગયા છે. જો કે, સૌથી મોટી ચર્ચા આજે થઈ છે જ્યારે તેમને મુખ્યમંત્રીના OSD બનાવવામાં આવ્યા છે. તો ચાલો જાણીએ તમિલનાડુના રાજકારણમાં સનાતન વિરોધી નિવેદનબાજી વચ્ચે પોતાની જગ્યા બનાવનારા રાધાન પંડિત વિશે...
કોણ છે રાધાન પંડિત?
જ્યોતિષ, અંકશાસ્ત્ર અને આધ્યાત્મમાં 40 વર્ષનો અનુભવ ધરાવતા રાધાન પંડિત મુખ્યત્વે પંડિત વેટ્રીવલ નામે ઓળખાતા હતા. 2008માં દિલ્હી આવ્યા બાદ તેમણે પોતાનું નામ બદલીને રાધાન પંડિત કરી લીધું. આ નામથી જ તેમણે દેશવ્યાપી ઓળખ બનાવી. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, જ્યોતિષના જ્ઞાનને કારણે રાધાન પંડિતનું નામ રાજકીય ગલિયારાઓમાં ખૂબ જાણીતું છે. ભાજપ હોય કે કોંગ્રેસ તમામ પક્ષોના નેતાઓ તેમની પાસે ભવિષ્ય જાણવા જતા રહે છે.
પૂર્વ મુખ્યમંત્રી જયલલિતા સાથે નિકટતા
તમિલનાડુના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી જયલલિતા વિશે વાત કરતા રાધાન પંડિતે કહ્યું હતું કે, તેઓ તેમના અંગત જ્યોતિષ હતા. 1991ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં તેમની પ્રચંડ જીત વિશે પંડિતે અગાઉથી જ જણાવી દીધું હતું. જો કે, જ્યારે 1994માં રાજકીય વિરોધ વિશે તેમને ચેતવ્યા, ત્યારે બન્ને વચ્ચે વિવાદ થયો હતો. જો કે, બાદમાં પણ જયલલિતા રાધાન પંડિતથી સલાહ લેતા રહ્યા, પરંતુ 2014માં જયલલિતાના જેલ ગયા બાદ બન્નેના રસ્તા અલગ-અલગ થઈ ગયા. નોંધનીય છે કે, રાજકીય ભવિષ્યવાણીઓ ઉપરાંત રાધાન પંડિત અન્ય ક્ષેત્રની હસ્તીઓ, કંપનીઓના CEO અને મોટા સરકારી અધિકારીઓને પણ જ્યોતિષીય સેવાઓ આપે છે.
વિજય અને TVK સાથે કનેક્શન
તમિલનાડુમાં અભિનેતાઓનું રાજકારણમાં આવવું નવું નથી. વિજય પણ ઘણા સમયથી ચૂંટણી લડવાનું વિચારી રહ્યા હતા. આ દરમિયાન જ્યારે અન્ય નિષ્ણાતો શંકાની નજરે જોઈ રહ્યા હતા, ત્યારે રાધાન પંડિત પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ અને જાહેર કાર્યક્રમોમાં વિજયના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય વિશે વાત કરી રહ્યા હતા. તેમણે ખુલ્લેઆમ કહ્યું કે, વિજય તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી બનશે. તેમણે 2024-25માં જ આ વાતની ભવિષ્યવાણી કરી હતી કે, વિજય રાજકારણમાં આવશે અને તેમની પાર્ટીને ઐતિહાસિક બહુમતી મળશે.
આ સાથે જ વિજયે તેમની પાર્ટીનું નામ 'તમિલઝ વેત્રી કઝગમ' (TVK) રાખ્યું, ત્યારે પણ તેમણે આ નામની પ્રશંસા કરી હતી. બાદમાં વિજયે રાધાન પંડિતને પોતાની પાર્ટીમાં સામેલ કર્યા અને તેઓ પ્રવક્તા તરીકે કામ કરતા રહ્યા. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, રાધાન પંડિતે જ રાજ્યપાલ સાથે વિજયની ફાઈનલ બેઠકનો સમય નક્કી કર્યો હતો. એટલું જ નહીં જ્યારે રાજ્યપાલે શપથ ગ્રહણ માટે સાંજનો સમય નક્કી કર્યો હતો, ત્યારે રાધાન પંડિતે જ તેને બદલાવીને સવારે 10 વાગ્યાનો કરાવ્યો.
રાધાન પંડિત ભલે મુખ્યમંત્રી વિજય માટે કોઈપણ સ્તર પર મહત્વના હોય, પરંતુ તમિલનાડુની રાજનીતિમાં એક જ્યોતિષીને OSD બનાવવા વિજય માટે સરળ નથી. વિજયના સાથીઓ જ સતત આ અંગે પ્રશ્નો ઉઠાવી રહ્યા છે. બીજી તરફ સનાતનને નાબૂત કરવાની વાતો કરનારી DMK માટે પણ આ સ્થિતિ સ્વીકારવી સરળ નહીં હોય.