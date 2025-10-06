ભગવાન પર CJI ગવઈએ એવી તો શું ટિપ્પણી કરી કે, વકીલે બુટ ફેંકવાનો કર્યો પ્રયાસ અને સનાતનનો કર્યો જયધોષ; જાણો
CJI BR Gavai: ચીફ જસ્ટિસ ઓફ ઈન્ડિયા (CJI) બીઆર ગવઈ પર સુપ્રીમ કોર્ટમાં સોમવારે કથિત રીતે જૂતું ફેંકવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. દેશની સર્વોચ્ચ અદાલતમાં સુનાવણી દરમિયાન 71 વર્ષીય વકીલે કથિત રીતે તેમના પર જૂતું ફેંકવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. પોલીસે આરોપીને કસ્ટડીમાં લીધો, જેની ઓળખ વકીલ રાકેશ કિશોર તરીકે થઈ છે.
આ ઘટના સવારે લગભગ 11:35 વાગ્યે બની હતી. આ ઘટના તે સમયે બની જ્યારે કોર્ટ નંબર 1માં ચીફ જસ્ટિસની અધ્યક્ષતા હેઠળની બેન્ચ વકીલો દ્વારા ઉલ્લેખિત કેસોની સુનાવણી કરી રહી હતી. વકીલ પોડિયમ પાસે પહોંચ્યા, પોતાનો જૂતા કાઢ્યા અને તેને CJI પર ફેંકવાનો પ્રયાસ કર્યો. કોર્ટ રૂમમાં હાજર સતર્ક સુરક્ષા કર્મચારીઓએ તાત્કાલિક હસ્તક્ષેપ કર્યો અને હુમલો અટકાવ્યો. વકીલને તાત્કાલિક કોર્ટ પરિસરની બહાર લઈ જવામાં આવ્યા.
કોણ છે રાકેશ કિશોર?
જૂતા ફેંકવાના નિષ્ફળ પ્રયાસ બાદ "સનાતનનું અપમાન સહન નહીં કરે હિન્દુસ્તાન"ના નારા લગાવનાર રાકેશ કિશોર દિલ્હીના મયુર વિહાર વિસ્તારનો રહેવાસી છે. એક વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીના જણાવ્યા અનુસાર, રાકેશ કિશોર સુપ્રીમ કોર્ટ બાર એસોસિએશનના નોંધાયેલા સભ્ય છે. આ ઘટના બાદ સીજેઆઈએ પોતાનું સંયમ જાળવી રાખ્યું અને કોર્ટ રૂમમાં હાજર વકીલોને તેમની દલીલો ચાલુ રાખવા વિનંતી કરી.
CJI દ્વારા કરાયેલી ટિપ્પણીને લઈ વકીલ નારાજ
પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે, મધ્યપ્રદેશના ખજુરાહોમાં ભગવાન વિષ્ણુની મૂર્તિ સંબંધિત અરજી પર સુનાવણી દરમિયાન ચીફ જસ્ટિસ દ્વારા કરવામાં આવેલી ટિપ્પણીથી વકીલ નારાજ હતો. ખજુરાહો મંદિર સંકુલની અંદર જાવરી મંદિરમાં ભગવાન વિષ્ણુની સાત ફૂટ ઊંચી મૂર્તિને ફરીથી સ્થાપિત કરવાની માંગ કરતી અરજીને ફગાવી દેતા CJIએ કહ્યું હતું કે, "આ ફક્ત પ્રચાર માટે અરજી છે... જાઓ અને ભગવાનને જ કંઈક કરવા માટે કહો. જો તમે કહો છો કે, તમને ભગવાન વિષ્ણુમાં ઊંડી શ્રદ્ધા છે, તો થોડી પ્રાર્થના અને ધ્યાન કરો."
CJIની આ ટિપ્પણી પર હિન્દુ સંગઠનોએ નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી. સોશિયલ મીડિયા પર પણ આ અંગે ચર્ચા શરૂ થઈ હતી. બાદમાં ચીફ જસ્ટિસે કહ્યું કે, તેઓ બધા ધર્મોનું સન્માન કરે છે. તેમણે કહ્યું કે, "કોઈએ મને જણાવ્યું કે મેં જે ટિપ્પણીઓ કરી હતી, તેને સોશિયલ મીડિયા પર ખોટી રીતે રજૂ કરવામાં આવી રહી છે... હું બધા ધર્મોનું સન્માન કરું છું." મુખ્ય ન્યાયાધીશ બી.આર. ગવઈ અને ન્યાયાધીશ કે. વિનોદ ચંદ્રએ રાકેશ દલાલની અરજી પર વિચાર કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો, જેમાં છતરપુર જિલ્લાના જવારી મંદિરમાં ક્ષતિગ્રસ્ત મૂર્તિને બદલવા અને પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરવાની માંગ કરવામાં આવી હતી.
