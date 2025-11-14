Prev
તેજ પ્રતાપ યાદવને હરાવનાર કોણ છે સંજય સિંહ? ADR રિપોર્ટમાં LJPના ઉમેદવાર પર ચોંકાવનારો ખુલાસો

Bihar Chunav 2025 Mahua Vidhan Sabha Seat: હસનપુરથી છેલ્લી ચૂંટણી જીતેલા તેજ પ્રતાપ યાદવને આ વખતે મહુઆ બેઠક પર કારમી હાર મળી છે. તેજ પ્રતાપને હરાવનાર ચિરાગ પાસવાનની પાર્ટીના ઉમેદવાર સંજય સિંહ છે. સંજય સિંહ મૂળ રૂપે મહુઆના જ રહેવાસી છે અને ખેડૂત હોવાની સાથે-સાથે વેપારી પણ છે. ADR રિપોર્ટમાં તેમના પર ચોંકાવનારા ખુલાસા થયા છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Nov 14, 2025, 08:33 PM IST

Who is Sanjay Singh who defeated Tej Pratap Yadav: રાષ્ટ્રીય જનતા દળ (RJD) માંથી હાંકી કાઢવામાં આવ્યા બાદ જ્યારે તેજ પ્રતાપ યાદવે મહુઆ બેઠક પરથી બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી લડવાની જાહેરાત કરી, ત્યારે અચાનક મહુઆ બેઠક ચર્ચામાં આવી ગઈ હતી. મહુઆ એ જ બેઠક છે, જ્યાંથી તેજ પ્રતાપે 2015 માં RJD ની ટિકિટ પર પોતાની પ્રથમ ચૂંટણી જીતી હતી.

આ વખતે તેજ પ્રતાપને મહુઆથી કારમી હાર આપનાર સંજય સિંહ છેલ્લી વિધાનસભા ચૂંટણીમાં લોક જનશક્તિ પાર્ટી (LJP)ની ટિકિટ પર આ જ બેઠક પરથી ઉતર્યા હતા અને ત્રીજા નંબરે રહ્યા હતા. તે વખતે RJD ના મુકેશ કુમાર રૌશને તેમને હરાવ્યા હતા. આજે, તેમણે પાછલી હારનો બદલો લેતા RJD ના ઉમેદવાર મુકેશ કુમાર રૌશનને લગભગ 20,000 મતોથી હરાવ્યા છે. તેજ પ્રતાપ યાદવ લિસ્ટમાં ચોથા નંબરે છે.

 ADR રિપોર્ટમાં જુઓ સંજય સિંહની કુંડળી
ADR (એસોસિએશન ફોર ડેમોક્રેટિક રિફોર્મ્સ) રિપોર્ટમાં 2020 માં નોંધાયેલા આંકડાઓ અનુસાર, લોક જનશક્તિ પાર્ટી રામવિલાસના સંજય સિંહ ખેડૂત અને ઉદ્યોગપતિ છે. તેઓ બિહારના વૈશાલી જિલ્લાના મહુઆ વિસ્તારના નિવાસી છે. તેમના પિતા સ્વર્ગીય રામનાથ સિંહ છે. રિપોર્ટ અનુસાર, તેમની વિરુદ્ધ છેતરપિંડી અને લાંચ વગેરે સાથે જોડાયેલા 9 ક્રિમિનલ કેસ નોંધાયેલા હતા. બાબા સાહેબ ભીમરાવ આંબેડકર યુનિવર્સિટીમાંથી ગ્રેજ્યુએશનની ડિગ્રી મેળવી ચૂકેલા સંજય સિંહ પાસે 4 કરોડ 60 લાખની જંગમ અને સ્થાવર સંપત્તિ છે.

 મહુઆમાં કઈ પાર્ટીને કેટલી વાર મળી જીત?
આ બેઠક પર શરૂઆતના સમયમાં કોંગ્રેસને જીત મળી હતી. વચ્ચે મહુઆ બેઠકને ભંગ કરવામાં આવી હતી. જોકે, 1977 માં તેને ફરી અસ્તિત્વમાં લાવવામાં આવી. ફરી અસ્તિત્વમાં આવ્યા પછી અત્યાર સુધી અહીં કોંગ્રેસને જીત મળી નથી. અત્યાર સુધી RJDને 5 વખત, જનતા દળ અને જનતા પાર્ટીને 2-2 વખત જીત મળી ચૂકી છે. વળી, JDU અને લોક દળ એ પણ એક-એક વખત મહુઆ બેઠક પોતાના નામે કરી છે.

મહુઆમાં કેટલા નોંધાયેલા મતદારો છે?
મહુઆના નોંધાયેલા મતદારોની વાત કરીએ તો 2020 ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં અહીં 2,86,501 નોંધાયેલા મતદારો હતા. જેમાં અનુસૂચિત જાતિના મતદારો કુલ 21.17% ટકા હતા. વળી, મુસ્લિમ સમુદાયના મતદારો 15.10% ટકા હતા. નોંધનીય છે કે 2024 ની લોકસભા ચૂંટણી સુધીમાં મતદારોની સંખ્યા વધીને 2,97,532 સુધી પહોંચી ગઈ છે.

