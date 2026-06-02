/કોણ છે નીરવ મોદી અને વિજય માલ્યા પર એક્શન લેનારા સત્યવ્રત કુમાર, જેણે અચાનક VRS લઈ લીધું!

Satyabrata Kumar Retirement : નીરવ મોદી, વિજય, માલ્યા, મહાદેવ ઓનલાઈન સટ્ટાબાજી એપ જેવા હાઈપ્રોફાઈલ મની લોન્ડરીંગ કેસની તપાસ કરનારા પૂર્વ ઈડી ED ના અધિકારી સત્યવ્રત કુમારા અચાનક સેવાનિવૃત્તિની જાહેરાત કરી છે. સત્યવ્રત કુમારે ગતે એક વર્ષમાં પશ્ચિમ બંગાળના સિલીગુડીમાં કમિશનર પદ પર તૈનાત હતા. અંદાજે એક વર્ષ પહેલા તેઓને પરત તેમના મૂળ વિભાગમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા.
કોણ છે સત્યવ્રત કુમાર
સત્યવ્રત કુમાર 2004 ની બેચના આઈઆરએસ અધિકારી છે. તેઓ સીમા શુલ્ક અને અપ્રત્યક્ષ કર કેડરમાંથી આવે છે. તેઓએ લગભગ 12 વર્ષ સુધી ઈડીમાં કામ કર્યું, અને એજન્સીમાં સૌથી લાંબા સમય સુધી પદનિયુક્ત રહેનારા વરિષ્ઠ અધિકારીઓમાં સામેલ છે. ED માં પોતાના કાર્યકાળ દરમિયાન તેઓએ બહુચર્ચિત આર્થિક અપરાધ, મની લોન્ડરીંગના કેસ માટે નેનૃત્વ કર્યું હતું. બાદમાં તેઓને પોતાના મૂળ વિભાગમાં પરત મોકલવામાં આવ્યા હતા. હાલ તેઓ પશ્ચિમ બંગાળના સિલીગુડીમાં કમિશનર પદ પર તૈનાત કરાયા હતા.
11 વર્ષ પહેલા કેમ છોડી નોકરી
સૂત્રો દ્વારા પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, 48 વર્ષીય સત્યવ્રત કુમારે કેન્દ્ર સરકારમાં એપ્રિલ મહિનામાં જ વીઆરએસ માટે મંજૂરી આપી દીધી હતી. તેના ઔપચારિક આદેશ આ મહિને જાહેર કરાયા છે. કુમારનું રિટાયર્મેન્ટ 2037 ના વર્ષમા થવાનુ હતું. પરંતું તેઓએ પોતાના નિૃવૃતિના 11 વર્ષ પહેલા જ સરકારી સેવા છોડી દીધી. ચર્ચા છે કે, તેઓ પોતાના વ્યક્તિગત કામમાં સમય આપવા માટે આવું કરી રહ્યાં છે.
ઈડીમાં 12 વર્ષ, અને મોટા કેસ સાથે સામનો
સત્યવ્રત કુમારે ઈડીમાં અંદાજે 12 વર્ષ સુધી સેવા આપી છે. મુંબઈની ઈડીની ટીમમાં કાર કરીને તેઓએ પંજાબ નેશનલ બેંકમાં ફ્રોડ, નીરવ મોદી, મેહુલ ચોક્સી જેવા કેસ સંભાળીને ચર્ચામાં આવ્યા. આ ઉપરાંત ભાગેડુ વિજય માલ્યાના કેસમાં પણ મહત્વની ભૂમિકા રહી. આ કેસમાં તેઓએ ટીમ લીડિંગનું કામ કર્યું. તો છત્તીસગઢના મહાદેવ બેટિંગ એપ કેસમાં પણ કામ કર્યું.