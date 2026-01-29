Prev
કોણ છે સુનેત્રા પવાર? બની શકે છે મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી, જાણો કેમ શરૂ થઈ અટકળો

Sunetra Pawar Biography: અજિત પવારના નિધન બાદ તેમના પત્ની સુનેત્રા પવારને મહારાષ્ટ્રમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી બનાવવાની ચર્ચા છે. પૂર્વ મંત્રીના પુત્રી સુનેત્રા પવાર આ સમયે રાજ્યસભાના સાંસદ છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Jan 29, 2026, 04:01 PM IST

Sunetra Pawar Profile: મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવારનું બુધવારે પ્લેન ક્રેશમાં નિધન થઈ ગયું હતું. અજિત પવારના નિધન બાદ મહારાષ્ટ્રમાં ભાજપના નેતૃત્વવાળી ફડણવીસ સરકારમાં નાયબ મુખ્યમંત્રીનું પદ ખાલી થઈ ગયું છે. હવે આ પદ માટે નવા નામની ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ છે. અજિત પવારના પત્ની સુનેત્રા પવાર મહારાષ્ટ્ર સરકારમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી બની શકે છે. સુનેત્રા પવાર સાથે પ્રફુલ પટેલ, છગન ભુજબલ અને ધનંજય મુંડેએ મુલાકાત કરી છે.

રાજકીય પરિવારમાં જન્મ, રાજકીય પરિવારના પુત્રવધૂ
સુનેત્રા પવાર પૂર્વ રાજ્યમંત્રી અને લોકસભા સાંસદ પદ્મસિંહ પાટિલના પુત્રી છે અને 1985મા તેમના લગ્ન અજિત પવાર સાથે થયા હતા. સુનેત્રાને બે પુત્ર પાર્થ અને જય પવાર છે. પરંતુ રાજકીય પરિવારમાં જન્મ અને રાજકીય પરિવારના પુત્રવધૂ હોવાને કારણે સુનેત્રા પવારનું રાજનીતિમાં ખાસ કનેક્શન છે. સુનેત્રા પવાર NCPમાંથી વર્તમાનમાં રાજ્યસભા સાંસદ છે.

લોકસભા ચૂંટણીમાં હાર બાદ રાજ્યસભા સાંસદ બન્યા
મહત્વનું છે કે સુનેત્રાએ વર્ષ 2024ની લોકસભા ચૂંટણી બારામતી સીટથી પોતાના નણંદ સુપ્રિયા સુલે વિરુદ્ધ લડી હતી, જેમાં તેમણે હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. રાજનેતા હોવા સિવાય સુનેત્રા પવાર બારામતી ટેક્સટાઇલ કંપનીના અધ્યક્ષ છે. એનવાયરમેન્ટલ ફોરમ ઓફ ઈન્ડિયા (EFOI) ના સીઈઓ છે, જેનો પાયો તેમણે વર્ષ 2010મા રાખ્યો હતો. તેઓ શરદ પવારની પ્રતિષ્ઠિત શિક્ષણ સંસ્થા વિદ્યા પ્રતિષ્ઠાનના ટ્રસ્ટી પણ છે.

આ મામલે સુનેત્રા પર લાગ્યા હતા આરોપ
સુનેત્રા પવાર વર્ષ 2017થી સાવિત્રીબાઈ ફુલે પુણે યુનિવર્સિટીમાં સેનેટ મેમ્બર પણ છે. વર્ષ 2011થી સુનેત્રા વિશ્વ ઉદ્યમિતા મંચના થિંક ટેંક સભ્ય પણ છે. સુનેત્રાને ગ્રીન વોરિયર એવોર્ડ મળી ચૂક્યો છે. આટલી સિદ્ધિઓ છતાં સુનેત્રા કાયદાકીય મામલામાં ફસાયા હતા. મહારાષ્ટ્ર સ્ટેટ કો-ઓપરેટિવ બેંક મામલામાં સુનેત્રા પવાર પર આરોપ લાગ્યા હતા, પરંતુ આર્થિક અપરાધ શાખા (EOW) એ તેમને ક્લીન ચિટ આપી હતી.

 

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

