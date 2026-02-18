કોણ છે ગલગોટિયા યુનિવર્સિટીના માલિક, જાણો કેવી રીતે બુક સ્ટોરથી બનાવ્યું 3000 કરોડનું એમ્પાયર
Who is Sunil Galgotia: ગલગોટિયાસ યુનિવર્સિટીના ફાઉન્ડર સુનિલ ગલગોટિયાએ એક ફેમેલી બુક બિઝનેસને એક પ્રખ્યાત એજ્યુકેશન ગ્રુપથી કરોડોનું સામ્રાજ્ય બનાવ્યું છે. દિલ્હી યુનિવર્સિટીમાં અભ્યાસ કર્યા પછી તેમણે ગલગોટિયાસ પબ્લિકેશન્સ શરૂ કર્યુ, ત્યારબાદ GIMT અને પછી ગ્રેટર નોઇડામાં ગલગોટિયાસ યુનિવર્સિટી શરૂ કરી છે.
સુનિલ ગલગોટિયાની બુક સ્ટોરથી એજ્યુકેશન સેક્ટર સુધીની સફળ
જાણો ગલગોટિયા યુનિવર્સિટીનો શું છે 'રોબોટ ડોગ' વિવાદ?
40 વિદ્યાર્થીઓથી શરૂ થયેલ એજ્યુકેશન ગ્રુપમાં આજે 40,000થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ કરે છે અભ્યાસ
Trending Photos
Who is Sunil Galgotia: ગલગોટિયાસ યુનિવર્સિટીને કોઈ પરિચયની જરૂર નથી. ફક્ત દિલ્હી એનસીઆર જ નહીં પરંતુ સમગ્ર ઉત્તર ભારતમાં સૌથી મોટી યુનિવર્સિટીઓમાંથી એક છે. જ્યારે આ યુનિવર્સિટી ઘણીવાર તેના એજ્યુકેશન કામો માટે ચર્ચા રહે છે, પરંતુ આ વખતે તે કંઈક અલગ છે. જો કે, આ વખતે યુનિવર્સિટી તેના રોબોટ ડોગને કારણે વિવાદ અને ચર્ચાનું કારણ બની છે. આ વિવાદ પર ઘણી ચર્ચા થઈ રહી છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે, ગલગોટિયાસ યુનિવર્સિટીના માલિક કોણ છે? પહેલાં આ યુનિવર્સિટીના માલિક દિલ્હીમાં ફક્ત એક બુક સ્ટોર ચલાવતા હતા. એક બુક સ્ટોરના માલિકે કેવી રીતે એજ્યુકેશનનું આટલું વિશાળ સામ્રાજ્ય બનાવ્યું અને અબજો રૂપિયાની સંપત્તિ કેવી રીતે એકઠી કરી?
કયા વિવાદમાં ફસાયેલી છે ગેલગોટિયાસ યુનિવર્સિટી?
હાલમાં ગેલગોટિયાસ યુનિવર્સિટી એક મોટા વિવાદમાં ફસાયેલી છે. દિલ્હીમાં યોજાયેલી AI સમિટમાં યુનિવર્સિટીએ રોબોટ ડોગ પ્રદર્શિત કર્યો હતો. યુનિવર્સિટીએ દાવો કર્યો કે, આ રોબોટ ડોગ યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા બનાવવામાં આવ્યો છે, પરંતુ આરોપ એ છે કે, તે ચીની પ્રોડક્ટ છે. સોશિયલ મીડિયા પર એક ફોટો વાયરલ થયા બાદ વિવાદ વધુ તીવ્ર બન્યો. જ્યારબાદ યુનિવર્સિટીએ સમિટના સ્ટોલ પરથી ડોગને દૂર કરી દીધો. જો કે, હજુ સુધી યુનિવર્સિટી મેનેજમેન્ટ દ્વારા કોઈ સત્તાવાર નિવેદન આપવામાં આવ્યું નથી, અને બધા તેની રાહ જોઈ રહ્યા છે.
કોણ છે ગલગોટિયાના ફાઉન્ડર?
જો ગલગોટિયા યુનિવર્સિટીના ફાઉન્ડરની વાત કરવામાં આવે તો તેનું નામ સુનિલ ગલગોટિયા છે. આ યુનિવર્સિટીની સ્થાપના 2011માં થઈ હતી. હાલમાં યુનિવર્સિટીના CEO ધ્રુવ ગલગોટિયા છે, જે સુનિલ ગલગોટિયાના પુત્ર છે. આ યુનિવર્સિટી ગ્રેટર નોઈડામાં યમુના એક્સપ્રેસવે પાસે આવેલી છે, આ યુનિવર્સિટી અંડરગ્રેજ્યુએટથી લઈને અનુસ્નાતક સ્તર અને પીએચડી સુધી શિક્ષણ આપે છે. ગલગોટિયા પરિવારનું સામ્રાજ્ય ખાસ મોટું નહોતું. તેમની પાસે દિલ્હીમાં એક બુક સ્ટોર હતી. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, 1930ના દાયકામાં કનોટ પ્લેસમાં "ED ગલગોટિયા & સન્સ" નામની એક બુક સ્ટોર પરિવારની માલિકીની હતી. ત્યાંથી પરિવારે એક વિશાળ એજ્યુકેશન સામ્રાજ્ય બનાવ્યું છે. સુનિલ ગલગોટિયાએ 1980 ના દાયકામાં ગલગોટિયા પબ્લિકેશન્સ શરૂ કર્યું હતું.
રૂપિયા ઉધાર લઈને શરૂ કરી હતી સફર
સુનીલ ગાલગોટિયાને શરૂઆતમાં ઘણા સંઘર્ષોનો સામનો કરવો પડ્યો. તેમણે પહેલું પુસ્તક 9,000 રૂપિયા ઉધાર લઈને પબ્લિશ કરાવી હતી, જેનું ના 'પાવર સિસ્ટમ કંટ્રોલ એન્ડ સ્ટેબિલિટી' હતું. ત્યારબાદ સુનીલને બેરન્સના SAT, TOEFL, GRE અને GMAT પુસ્તકોનું ભારતમાં ડિસ્ટ્રીબ્યૂશન રાઈટ્સ પણ મળી ગયા અને તેમનો બિઝનેસ ઝડપથી વધવા લાગ્યો.
પહેલા ઈન્સ્ટીટ્યુટનો પાયો નાખ્યો
ગાલગોટિયા પરિવાર અહીં જ અટક્યો નહીં. તેમણે એજ્યુકેશન સેક્ટકમાં પ્રવેશ કર્યો અને 2000માં ફક્ત 40 વિદ્યાર્થીઓ સાથે ગાલગોટિયાસ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેનેજમેન્ટ એન્ડ ટેકનોલોજીનો પાયો નાખ્યો. ત્યારબાદ તેમની લોકપ્રિયતામાં સતત વધારો થતો રહ્યો. બાદમાં ગાલગોટિયાસ કોલેજ ઓફ એન્જિનિયરિંગ એન્ડ ટેકનોલોજીની શરૂઆત કરવામાં આવી. હવે વિઝન કંઈક મોટું કરવાનું હતું, જ્યારબાદ 2011માં ગાલગોટિયાસ યુનિવર્સિટીની સ્થાપના કરવામાં આવી.
હાલમાં આ ગ્રુપમાં 40,000થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. સાથે જ આ યુનિવર્સિટીમાં 40થી વધુ દેશોના વિદ્યાર્થીઓ પોતાનો અભ્યાસ પૂર્ણ કરવા આવે છે. ખાસ વાત તો એ છે કે, આ યુનિવર્સિટીમાં અભ્યાસ પૂર્ણ કરી ચૂકેલા 1 લાખથી વધુ વિદ્યાર્થીઓ 96 દેશોમાં નોકરી કરી રહ્યા છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, એક જ બુક સ્ટોરથી શરૂ થયેલી ગાલગોટિયા પરિવારની સફર હવે 3,000 કરોડનો બિઝનેસ બની ચૂક્યો છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે