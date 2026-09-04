/કોણ છે સ્વતંત્ર ભારદ્વાજ? જેની સામે કોકરોચ જનતા પાર્ટીના નેતાઓએ મોરચો માંડ્યો, જાણો શું છે મામલો

કોકરોચ જનતા પાર્ટી એકવાર ફરીથી ચર્ચામાં આવી છે. નિશુ આઝાદ મામલે સીજેપીના નેતાઓ અને કાર્યકરોએ શુક્રવારે પ્રદર્શન કર્યું. પ્રદર્શનકારીઓ નવી દિલ્હીના સંસદ માર્ગ પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યા અને નિશુ આઝાદ તથા તેના પિતા સંજયકુમાર માટે ન્યાયની માંગણી કરી. સીજેપી નેતાઓ સૌરવ દાસ અને આશુતોષ રાંકાએ પોલીસ પાસે આ મામલે કાર્યવાહી કરવાની અને આરોપીઓ વિરુદ્ધ હત્યાનો કેસ દાખલ કરવાની માંગણી કરી. તેમનું કહેવું છે કે ઘણો સમય વીતવા છતાં આ મામલે જરૂરી કાર્યવાહી થઈ નથી.
કોણ છે નિશુ આઝાદ
અત્રે જણાવવાનું કે નિશુ આઝાદ એક વિદ્યાર્થીની અને સોશિયલ મીડિયા એક્ટિવિસ્ટ છે. તે સીજેપી આંદોલનમાં સક્રિય રહી હતી. જંતર મંતર પર સીજેપીના પ્રદર્શન દરમિયાન પિતા સંજય કુમાર પર હુમલો થયાનો આરોપ છે. આ પ્રદર્શન શિક્ષણ વ્યવસ્થા, પેપરલીક અને તત્કાલિન શિક્ષણમંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાંને લઈને 20 જૂનથી 25 જુલાઈ સુધી ચાલ્યું હતું. નિશુનો આરોપ છે કે હુમલામાં તેના પિતાને ગંભીર ઈજા થઈ હતી. તેમના માથામાં 60 ટાંકા આવ્યા હતા.
#WATCH | Delhi | Independent MP Pappu Yadav is sitting in protest outside Parliament Street PS in support of CJP's Nishu Azad and her father. He says, "Will atrocities be inflicted on our daughters and Dalits? This government is against women, minorities, and Dalits. Why will you… pic.twitter.com/DQ1MsYf1JP
— ANI (@ANI) September 4, 2026
સીજેપીના ટાર્ગેટ પર સ્વતંત્ર ભારદ્વાજ
સ્વતંત્ર ભારદ્વાજ નામના એક વ્યક્તિ તરફથી કરાયેલા દાવાઓ બાદ સીજેપીના નેતાઓએ તેને પોતાનો ટાર્ગેટ નંબર વન બનાવ્યો છે. સ્વતંત્ર ભારદ્વાજની ધરપકડ અને એક્શનની માંગણી લઈને સીજેપી દિલ્હી પોલીસ પાસે પહોંચી. આખરે આ સ્વતંત્ર ભારદ્વાજ કોણ છે અને અચાનક કેમ ચર્ચામાં આવ્યો. તે ખાસ જાણો.
#WATCH | Delhi | CJP leaders Saurav Das and Ashutosh Ranka, along with Indian Youth Congress Delhi President Akshay Lakra, speak to the police, placing their demand that Attempt to Murder, SC/ST Act, and POCSO sections be added to the FIR filed in the case regarding CJP leader… pic.twitter.com/YsLhNkF0Eo
— ANI (@ANI) September 4, 2026
કોણ છે સ્વતંત્ર ભારદ્વાજ
સ્વતંત્ર ભારદ્વાજ એક સોશિયલ મીડિયા ઈન્ફ્લુએન્સર છે અને ઈન્સ્ટાગ્રામ પર તેના 1.86 લાખ ફોલોઅર્સ છે. સ્વતંત્ર ભારદ્વાજ બિહારના દરભંગાનો રહીશ છે. તે દિલ્હી યુનિવર્સિટીનો વિદ્યાર્થી રહી ચૂક્યો છે. સોશિયલ મીડિયા પર હિન્દુત્વવાધી મુદ્દાઓને જોરશોરથી ઉઠાવે છે. તે પોતાને ગૌરક્ષક ગણાવે છે અને આર્થિક આધાર પર અનામતની વકીલાત પણ કરે છે. સોશિયલ મીડિયા પર પોતાના વીડિયોમાં તે પોતાને કોકરોચ વિરોધી ગણાવે છે અને કહે છે કે જ્યારે તે મુસ્લિમ વિરોધી કન્ટેન્ટ નાખે છે તો લોકો તેને પસંદ કરે છે.
#WATCH | Delhi: On the case related to CJP activist Nishu Azad, NSUI National President Vinod Jakhar says, "The movement that was ongoing at Jantar Mantar, Nishu was a part of that movement. When she came with her father, a BJP-supported activist broke her father's head and… pic.twitter.com/X0CcWtDg8R
— ANI (@ANI) September 4, 2026
ભારદ્વાજે પોતાના પરિચયમાં કહ્યું છે કે તે દરભંગાનો મૈથિલ બ્રાહ્મણ છે. પટણા યુનિવર્સિટીમાં ભણતો હતો ત્યારે એક વ્યક્તિએ ભગવો ઝંડો બાળ્યો હતો. ત્યારે તેણે પહેલીવાર આંદોલન કર્યું હતું. ભારદ્વાજે કહ્યું કે મને લાગ્યું કે મને આંદોલનમાં મજા આવી. દિલ્હી યુનિવર્સિટીમાં એડમિશન બાદ દિલ્હી આવી ગયો.
વીડિયોમાં શું દાવો
સ્વતંત્ર ભારદ્વાજે પોતાના એક સોશિયલ મીડિયા વીડિયોમાં દાવો કર્યો કે તેણે જંતર મંતર પર વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન એક વિદ્યાર્થી પ્રોટેસ્ટરના પિતાનું "માથું ફોડી નાખ્યું" હતું. પરંતુ "તેને જેલ પણ ન થઈ". પોડકાસ્ટમાં ભારદ્વાજ એવું કહેતો સંભળાય છે કે તેણે પ્રોટેસ્ટરના પિતાનું માથું ફોડી નાખ્યું હતું. જેમને 60 ટાંકા લેવા પડ્યા હતા. "શું તમે જાણો છો કે આ અપરાધ માટે કઈ કલમો લાગે છે? કલમ 307 (હત્યાનો પ્રયત્ન). તે એમ્બ્યુલન્સમાં લગભગ મરવાની અણીએ હતો. પરંતુ મને જેલ થઈ નહીં. દુનિયાને ખબર હોવી જોઈએ. હું આખી રાત ફરતો રહ્યો."
#WATCH | Bulandshahr, Uttar Pradesh | On his claim made on a podcast of attacking CJP activist Nishu Azad's father during CJP protest at Jantar Mantar, Swatantra Bharadwaj says, "What people are calling an attack was an act of self-defence. If I had not acted in self-defence, I… pic.twitter.com/iU9fpeNxVC
— ANI (@ANI) September 4, 2026
ત્યારબાદ વિપક્ષે તેને મુદ્દો બનાવી દીધો અને જે વિદ્યાર્થીનીના પિતા પર હુમલો થયો હતો તેનું નામ નિશુ આઝાદ હોવાનું કહેવાય છે. તેના પિતાનું નામ સંજય છે.
શું કહે છે દિલ્હી પોલીસ
દિલ્હી પોલીસનો દાવો છે કે તે વ્યક્તિને ગંભીર ઈજા થઈ નહતી અને ભારદ્વાજની આ ઘટના મામલે પહેલા પણ પૂછપરછ થઈ ચૂકી છે. ઈન્ડિયા ટુડેને મળેલી FIR મુજબ આ ઘટના 23 જૂનના રોજ ઘટી હતી. ભારદ્વાજની અટકાયત થઈ હતી પરંતુ પાછળથી તેને છોડી દેવાયો હતો.