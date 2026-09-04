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કોણ છે સ્વતંત્ર ભારદ્વાજ? જેની સામે કોકરોચ જનતા પાર્ટીના નેતાઓએ મોરચો માંડ્યો, જાણો શું છે મામલો

Swatantra Bhardwaj: કોકરોચ જનતા પાર્ટી પાછી ચર્ચામાં આવી અને દિલ્હીના સંસદ માર્ગ પોલીસ સ્ટેશને પહોંચેલા તેના નેતાઓએ સ્વતંત્ર ભારદ્વાજ સામે મોરચો માંડ્યો અને પોલીસ પાસે ન્યાયની માંગણી કરી. જાણો શું છે મામલો. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 04, 2026, 02:01 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 02:01 PM IST
કોણ છે સ્વતંત્ર ભારદ્વાજ? જેની સામે કોકરોચ જનતા પાર્ટીના નેતાઓએ મોરચો માંડ્યો, જાણો શું છે મામલો

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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