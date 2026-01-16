કોણ છે તેજસ્વી ઘોસાલકર? BMC ચૂંટણીમાં શાનદાર જીત બાદ બની શકે છે મુંબઈની આગામી મેયર!
Tejaswi Ghosalkar Shiv Sena Candidate: તેજસ્વી ઘોસાલકરે મુંબઈના દહિસર વોર્ડ નંબર-2માંથી BMC ચૂંટણી જીતીને મેયર પદની રેસમાં પોતાની સ્થિતિ મજબૂત કરી છે. તેમણે શિવસેના (UBT) છોડીને ભાજપમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. 2017માં શિવસેનાની ટિકિટ પર ચૂંટણી જીતનાર તેજસ્વીના પતિ અભિષેકની 2022માં હત્યા કરવામાં આવી હતી, જેનાથી મહારાષ્ટ્રના રાજકારણમાં ભારે ખળભળાટ મચી ગયો હતો.
Tejaswi Ghosalkar Shiv Sena Candidate: મુંબઈ મહાનગરપાલિકા (BMC) ચૂંટણીમાં તેજસ્વી ઘોસાલકરે શાનદાર જીત મેળવી છે. તેમણે મુંબઈના દહિસર વોર્ડ નંબર-2માંથી ચૂંટણી જીતવામાં સફળતા મેળવી. આ જીત બાદ હવે તેમને મુંબઈના મેયર પદના સંભવિત ઉમેદવાર તરીકે જોવામાં આવી રહ્યા છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, તેજસ્વી ઘોસાલકરે ચૂંટણીના લગભગ એક મહિના પહેલા જ શિવસેના (UBT) જૂથ છોડીને ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP)નો છેડો પકડ્યો હતો.
તેજસ્વી ઘોસાલકર બની શકે છે મુંબઈના મેયર: સૂત્રો
પાર્ટીના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, તેજસ્વીની વધતી લોકપ્રિયતા, જનસમર્થન અને મજબૂત રાજકીય પકડ તેમને મેયર પદ માટે મજબૂત દાવેદાર બનાવી રહી છે. તેજસ્વી ઘોસાલકર, શિવસેનાના વરિષ્ઠ નેતા અને પૂર્વ ધારાસભ્ય વિનોદ ઘોસાલકરના પુત્રવધૂ છે. તેમણે 2017માં મુંબઈ મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં શિવસેના (તત્કાલીન અવિભાજિત)ની ટિકિટ પર વોર્ડ નંબર-1માંથી જીત મેળવી હતી.
ત્યારબાદ તેઓ રાજકારણમાં સક્રિય છે. તેજસ્વીના પતિ અભિષેક ઘોસાલકર, જેઓ મુંબઈ જિલ્લા કેન્દ્રીય સહકારી બેન્કના ડિરેક્ટર પણ હતા, તેમની 2022માં એક ફેસબુક લાઈવ દરમિયાન ગોળી મારીને હત્યા કરવામાં આવી હતી. આ હત્યાકાંડે મહારાષ્ટ્રના રાજકારણમાં હલચલ મચાવી દીધી હતી.
પક્ષ પલટો અને ભવિષ્યની રાહ
અભિષેક ઘોસાલકરની હત્યા બાદ તેજસ્વીને તે જ બેન્કના ડિરેક્ટર મંડળમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા હતા, જેના પર ભાજપના ધારાસભ્ય પ્રવીણ દારકેકરનો પ્રભાવ માનવામાં આવે છે. આ ઘટનાએ તેજસ્વીની રાજકીય કરિયરમાં નવો વળાંક આપ્યો અને તેમના પક્ષ પલટાની અટકળો તેજ બની હતી.
તેજસ્વી ઘોસાલકરે 2022માં ઉદ્ધવ ઠાકરેની આગેવાની હેઠળની શિવસેના (UBT)માંથી રાજીનામું આપ્યું હતું, જેનું કારણ તેમણે અંગત મુદ્દાઓ ગણાવ્યા હતા. હવે તેમની આ જીત સાથે ભાજપમાં તેમના ભવિષ્યને લઈને ચર્ચાઓ તેજ થઈ છે અને મુંબઈના મેયર પદની રેસમાં તેમનું નામ પ્રમુખતાથી લેવામાં આવી રહ્યું છે.
