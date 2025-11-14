Prev
Bihar Election Results: કોણ છે BJPના ચાણક્ય? જેમણે બિહારમાં લખી બમ્પર જીતની પટકથા

Bihar Election Results: બિહારની જનતાએ NDAને પ્રચંડ બહુમત આપ્યું, તેવું જ એક નામ સતત ચર્ચામાં આવવા લાગ્યું અને તે છે ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન... આ શાંતિપ્રિય પરંતુ રણનીતિના કેન્દ્રમાં રહેલા નેતા ભાજપની અંદર એક ભરોસાપાત્ર સંગઠનકર્તા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અનેક રાજ્યોમાં ચૂંટણી જીતનો ‘માસ્ટરસ્ટ્રોક’ સાબિત થઈ ચૂકેલા પ્રધાને આ વખતે બિહારમાં પણ પોતાની છાપ છોડી છે.

Bihar Election Results: ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનનો બિહાર સાથેનો સંબંધ આજકાલનો નથી. વર્ષ 2012માં તેમને બિહારથી રાજ્યસભામાં મોકલવામાં આવ્યા હતા, ત્યારથી જ તેમનાં મૂળ આ રાજ્યની રાજનીતિ અને સંગઠનમાં મજબૂત થતા ગયાં. ભાજપની અંદર ઘણી મહત્ત્વની જવાબદારીઓ સંભાળતા, તેમણે બિહારમાં પાર્ટીની પકડને ઊંડી કરી. સંગઠનને ઊભું કરવામાં અને તેને દિશા આપવામાં તેમની ભૂમિકા હંમેશા મહત્ત્વપૂર્ણ રહી છે.

NDAની ‘બહાર’ (વસંત)માં છુપાયેલો એક શાંત ચહેરો
બિહારમાં ભલે મોદી-નીતીશની જોડી ચર્ચાના કેન્દ્રમાં રહી હોય, પરંતુ આ ચૂંટણીમાં એક નામ પરિણામોની વચ્ચે ઝડપથી ઊભરી આવ્યું – ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન. સપ્ટેમ્બરમાં તેમને બિહારના પ્રભારી બનાવવામાં આવ્યા હતા. ત્યાર પછી દોઢ મહિનાની તેમની મહેનત, સતત બેઠકો, જમીની ફીડબેક અને કેડર મેનેજમેન્ટે ભાજપના ગ્રાફમાં નવી ઊર્જા ભરી. આજના વલણો એ સંકેત આપી રહ્યા છે કે તેમની રણનીતિએ જમીન પર અસર છોડી દીધી છે.

કેમ ગણાય છે જીતની ગેરંટી?
ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનની શૈલી અનોખી છે—ના વધુ નિવેદન, ના વધુ પ્રચાર. તેઓ જમીની કાર્યકર્તાઓ વચ્ચે રહીને કામ કરવામાં વિશ્વાસ રાખે છે. તેમની પ્રાથમિકતા હંમેશા સ્થાનિક નેતાઓ સાથે સીધો સંવાદ, બૂથ-સ્તરની સંરચનાને મજબૂત કરવી અને દરેક સીટનું માઇક્રો-મેનેજમેન્ટ રહે છે. તેમના શાંત સ્વભાવ અને સંતુલિત રણનીતિને કારણે જ ભાજપ નેતૃત્વ તેમને અનેક રાજ્યોમાં ‘જીતનો જાદુગર’ માને છે.

દરેક રાજ્યમાં જીતનો રેકોર્ડ
ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનનો ચૂંટણી ટ્રૅક રેકોર્ડ ભાજપની આંતરિક રાજનીતિમાં એક અલગ ઓળખ ધરાવે છે. તેમના કામકાજનો વ્યાપ માત્ર બિહાર સુધી સીમિત નથી રહ્યો. દેશભરમાં અનેક મોટી ચૂંટણીઓમાં તેમની રણનીતિ નિર્ણાયક રહી છે. 

ઓડિશા 2024: બીજેડીને પહેલીવાર હટાવીને ભાજપની સરકાર બની—પ્રધાન આ સંપૂર્ણ રણનીતિના કેન્દ્રમાં હતા.
હરિયાણા 2024: પડકારો છતાં ભાજપની સત્તામાં વાપસી—સંગઠન અને છેલ્લા અઠવાડિયાની યોજના તેમની દેન છે.
પશ્ચિમ બંગાળ 2021: માત્ર નંદીગ્રામની જવાબદારી સોંપવામાં આવી હતી, જ્યાંથી મમતા બેનર્જી ચૂંટણી હાર્યા.
ઉત્તરાખંડ 2017 અને યુપી 2022: બંને જગ્યાએ ભાજપની મજબૂત વાપસીમાં તેમની અહમ ભૂમિકા માનવામાં આવે છે.
આ સિલસિલો તેમને ભાજપના 'ઈલેક્શન મેનેજમેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ' બનાવે છે.

OBC સમીકરણમાં નવી મજબૂતી
ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન OBC સમુદાયમાંથી આવે છે, જે વર્ગ દાયકાઓથી નીતીશ કુમારનો કોર વોટ બેન્ક રહ્યો છે. એવામાં પ્રધાનની સામાજિક પૃષ્ઠભૂમિએ ભાજપ-જેડીયુના તાલમેલને વધુ મજબૂત બનાવ્યો. પાર્ટીનું માનવું છે કે તેમના સામાજિક જોડાણ અને સંગઠનાત્મક સમજથી NDAની જાતીય-સામાજિક પહોંચ વિસ્તૃત થઈ, જેનો સીધો લાભ ચૂંટણીના મેદાનમાં જોવા મળી રહ્યો છે.

બિહારમાં તેમની રણનીતિની અસર
આજના પરિણામો એક સંદેશ આપી રહ્યા છે કે ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનની રણનીતિ બિહારમાં અસર દેખાડી રહી છે. ચૂંટણીઓની ઘોષણા પછીથી લઈને ઉમેદવારની પસંદગી, સામાજિક સમીકરણ અને બૂથ-સ્તરના પ્રબંધન સુધી તેમણે દરેક પાસા પર પોતાની છાપ છોડી. NDAની અંદર તેમને એક એવી શક્તિના રૂપમાં જોવામાં આવી રહ્યા છે, જે સંગઠન અને ચૂંટણી બંનેમાં જીત સુનિશ્ચિત કરાવે છે. બિહારનો આ જનાદેશ માત્ર NDAની જીત નથી, પરંતુ એ શાંત, છતાં અસરકારક રણનીતિકારની પણ જીત છે, જેમણે પોતાની શૈલીથી ચૂંટણીને નવી દિશા આપી.

