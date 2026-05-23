/અમેરિકાના વિદેશ મંત્રી માર્કો રુબિયો સાથે ભારત આવેલી શક્તિશાળી મહિલા કોણ છે? ત્રીજી વ્યક્તિ પણ છે ખૂબ જ ખાસ

Marco Rubio India Visit: અમેરિકાના વિદેશ મંત્રી માર્કો રુબિયો ભારતમાં આવ્યા છે. રુબિયોનું વિમાન શનિવારે સવારે કોલકાતા એરપોર્ટ પર ઉતર્યું હતું. ભારતમાં અમેરિકાના રાજદૂત સર્જિયો ગોરે એરપોર્ટ પર તેમનું સ્વાગત કર્યું હતું. બપોરે રુબિયોનું વિમાન રાજધાની નવી દિલ્હી માટે રવાના થયું હતું. સર્જિયો ગોરે આ મુલાકાતનો એક ફોટો સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કર્યો હતો, જેમાં તેઓ, રુબિયો અને અન્ય એક પુરુષ અને સ્ત્રી દેખાય છે. જાણો તેઓ કોણ છે અને માર્કો રુબિયોનો તેમની સાથે શું સંબંધ છે.
રુબિયો ભારતમાં પહોંચ્યા
અમેરિકી વિદેશ મંત્રી માર્કો રુબિયોના ભારતમાં આગમન પર, કોલકાતા એરપોર્ટ પર ભારતમાં અમેરિકાના રાજદૂત સર્જિયો ગોરે તેમનું સ્વાગત કર્યું. ઘણા ભારતીય અધિકારીઓ પણ હાજર હતા.
રુબિયોની ભારતની પહેલી મુલાકાત
રુબિયો કોલકાતા પહોંચ્યા પછી, સર્જિયો ગોરે X પર પોસ્ટ કરી, લખ્યું કે, માર્કો રુબિયો કોલકાતા પહોંચ્યા છે. આ તેમની ભારતની પહેલી મુલાકાત છે. આજે પછી, અમે નવી દિલ્હીમાં વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે મુલાકાત કરીશું. અમે આગામી થોડા દિવસોમાં વેપાર, ટેકનોલોજી, સંરક્ષણ, ક્વાડ અને અન્ય ઘણા મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરીશું અને પ્રગતિ કરીશું!
રોબર્ટ ગેબ્રિયલ
ત્યારબાદ, બીજી પોસ્ટમાં, સર્જિયો ગોરે એક ફોટો શેર કર્યો, જેમાં જણાવ્યું હતું કે તેઓ માર્કો રુબિયો અને બે અન્ય લોકો સાથે નવી દિલ્હીની મુસાફરી કરી રહ્યા છે. રોબર્ટ ગેબ્રિયલને ટેગ કરીને તેમણે કહ્યું કે, અમારા મિત્ર રોબર્ટ ગેબ્રિયલ પણ સર્જિયો ગોર સાથે મુસાફરી કરી રહ્યા છે. ગોરે ઉમેર્યું કે, અમને તેમનું ભારતમાં સ્વાગત કરવામાં આનંદ થાય છે!
માર્કો રુબિયો સાથે ભારતમાં આવનારી મહિલા કોણ છે?
સર્જિયો ગોર સાથે ફોટામાં દેખાતી મહિલા બીજું કોઈ નહીં પણ માર્કો રુબિયોની પત્ની છે. ફોટામાં દેખાતી ત્રીજી વ્યક્તિ માર્કો રુબિયોની મુખ્ય નાયબ છે અને ભારત-અમેરિકા સંબંધો, ક્વાડ, સંરક્ષણ, ટેકનોલોજી અને વધુ જેવા મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવા તેમની સાથે આવી છે.
તેમની પત્ની સાથે મુલાકાત કરી
કોલકાતા પહોંચ્યા પછી, સર્જિયો ગોરે તેમની પત્ની સાથે મિશનરીઝ ઓફ ચેરિટીની મુલાકાત લીધી. તેમણે પોસ્ટ કર્યું, મધર ટેરેસાએ કરુણા અને સેવાનો મહાન વારસો છોડી દીધો છે.
પીએમ મોદી સાથે મુલાકાત
ભારતની મુલાકાતે આવેલા માર્કો રુબિયો શનિવારે બપોરે 2 વાગ્યે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે મુલાકાત કરશે.
જયશંકર સાથે દ્વિપક્ષીય મુલાકાત
રવિવાર, 24 મેના રોજ સવારે 11:30 વાગ્યે, તેઓ દિલ્હીના હૈદરાબાદ હાઉસ ખાતે વિદેશ પ્રધાન ડૉ. એસ. જયશંકર સાથે દ્વિપક્ષીય મુલાકાત કરશે. તેઓ તે જ દિવસે સાંજે 6:20 વાગ્યે યુએસ એમ્બેસીમાં સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણીમાં હાજરી આપશે.