રામ મંદિરના અસલી માલિક કોણ, કોની પાસે જાય છે અહીં આવતા બધા પૈસા ? જાણો

Ram Temple Owner: રામ મંદિર કોની માલિકીનું છે તેનો જવાબ સીધો છે, પરંતુ પૈસા કોને મળે છે તેનું રહસ્ય રસપ્રદ છે. ચાલો આને વિગતવાર જાણીએ.
 

Nov 25, 2025, 01:53 PM IST

રામ મંદિરના અસલી માલિક કોણ, કોની પાસે જાય છે અહીં આવતા બધા પૈસા ? જાણો

Ram Temple Owner: લાંબા સમયથી રાહ જોવાતી ક્ષણ આખરે અયોધ્યામાં આવી ગઈ છે, રામ મંદિરની ટોચ પર પવિત્ર ધ્વજ ફરકાવવામાં આવી છે. ભવ્ય મંદિરનું બાંધકામ હવે સંપૂર્ણપણે પૂર્ણ થયું છે, અને આજે, કેસરી રંગમાં ઝળહળતો પવિત્ર ધ્વજ તેના પર ફરકાવવામાં આવ્યો છે. આ ધ્વજ માત્ર શ્રદ્ધાનું પ્રતીક નથી પણ સદીઓથી અયોધ્યા દ્વારા પાળવામાં આવતી ગૌરવ અને સમૃદ્ધ પરંપરાનો પુરાવો પણ છે. ચાલો જાણીએ કે રામ મંદિરના સાચા માલિક કોણ છે અને અહીં આવતા બધા પૈસા કોને મળે છે.

રામ મંદિરના માલિક કોણ છે?

અયોધ્યામાં આવેલું રામ મંદિર ફક્ત શ્રદ્ધાનું કેન્દ્ર નથી, પરંતુ તે સૌથી મોટું તીર્થસ્થાન, લાખો ભક્તોની શ્રદ્ધા અને દાનનું સ્થળ બની ગયું છે. પરંતુ આ વિશાળ મંદિરનો કાયદેસર માલિક કોણ છે, તેનું જાળવણી કોણ કરે છે અને અંતે અહીં આવતા અબજો રૂપિયા કોણ મેળવે છે, આ પ્રશ્નો લોકોને રસ લેતા રહે છે.

પોતાના ઐતિહાસિક ચુકાદામાં, સુપ્રીમ કોર્ટે ભગવાન રામના બાળ સ્વરૂપ રામ લલ્લા વિરાજમાનને વિવાદિત રામ મંદિર જમીનના સાચા કાનૂની માલિક તરીકે માન્યતા આપી. કોર્ટે વ્યાપક સુનાવણી પછી આ નિર્ણય આપ્યો, જેમાં તારણ કાઢ્યું કે આ જમીન સદીઓથી રામ લલ્લાના વારસાનો ભાગ રહી છે. રામ લલ્લા કાનૂની માલિક હોવા છતાં, મંદિરની જાળવણી અને બાંધકામની સંપૂર્ણ જવાબદારી શ્રી રામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટની છે, જે ભારત સરકાર દ્વારા ફેબ્રુઆરી 2020માં સ્થાપિત કરવામાં આવી હતી. આ ટ્રસ્ટ મંદિરના સંચાલનથી લઈને દાનના સંચાલન સુધીની દરેક બાબતોનું નિરીક્ષણ કરે છે.

બધા પૈસા કોને મળે છે?

રામ મંદિર માટે પ્રાપ્ત થયેલ દરેક દાન, મોટું કે નાનું, સીધા ટ્રસ્ટના બેંક ખાતાઓમાં જમા થાય છે. દાતાઓમાં સામાન્ય ભક્તોથી લઈને મોટી કંપનીઓનો સમાવેશ થાય છે. કેટલાક સીધા રોકડમાં દાન કરે છે, જ્યારે અન્ય સોના અને ચાંદી જેવી કિંમતી વસ્તુઓ આપે છે. આ દાન ખૂબ જ પારદર્શક રીતે રેકોર્ડ કરવામાં આવે છે. મંદિર સંકુલમાં ઘણા દાન કાઉન્ટર સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા છે, જે રસીદો બનાવે છે. દાન પેટીઓમાંથી ઉપાડની પ્રક્રિયા સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાના અધિકારીઓ અને ટ્રસ્ટના સભ્યો દ્વારા સંયુક્ત રીતે દેખરેખ રાખવામાં આવે છે.

દાન કરાયેલા દરેક પૈસાનો હિસાબ

માર્ચ 2023 સુધીમાં, ટ્રસ્ટના વિવિધ બેંક ખાતાઓમાં ₹3,000 કરોડથી વધુ રકમ જમા થઈ હતી. આમાંથી, ₹1,000 કરોડથી વધુ રકમ મંદિરના બાંધકામમાં ખર્ચવામાં આવી છે. બાકીના ભંડોળનો ઉપયોગ મંદિરની જાળવણી, સુરક્ષા, ભાવિ વિસ્તરણ અને ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ માટે થઈ રહ્યો છે. 

ટ્રસ્ટે સતત જાળવી રાખ્યું છે કે દાનમાં આપેલા દરેક પૈસાનો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ થાય અને તમામ વ્યવહારો રેકોર્ડ કરવામાં આવે. ટૂંકમાં, મંદિર કાયદેસર રીતે રામ લલ્લાનું છે, પરંતુ તેનું જાળવણી, વિકાસ અને નાણાકીય વ્યવસ્થાપન સંપૂર્ણપણે શ્રી રામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટના હાથમાં છે.

