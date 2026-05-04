કોણ છે TVKના વી.એસ. બાબુ? પોતાની જ પાર્ટીના બળવાખોર સામે હાર્યા મુખ્યમંત્રી એમ.કે. સ્ટાલિન, 8500થી વધુ મતોથી મળી હાર
Who is VS Babu: તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી એમ.કે. સ્ટાલિન ત્રણ વખત જીતેલી પોતાની કોલાથુર બેઠક પર હારી ગયા છે. TVKના વી.એસ. બાબુએ DMK નેતાને 8000થી વધુ મતોથી માત આપી છે. જાણો કોણ છે બાબુ? જેમણે સ્ટાલિનનો 'અભેદ્ય કિલ્લો' ધરાશાયી કર્યો છે.
- તમિલનાડુના રાજકારણમાં નવો સૂર્યોદય
- TVKના વી.એસ. બાબુએ તમિલનાડુના CMને હરાવી ઈતિહાસ રચ્યો!
- જાણો કોણ છે વિજયની પાર્ટીના દિગ્ગજ નેતા વી.એસ. બાબુ
Who is VS Babu: તમિલનાડુ વિધાનસભા ચૂંટણી 2026ના પરિણામોએ એક એવો ઇતિહાસ રચ્યો છે, જેની કલ્પના કદાચ જ કોઈએ કરી હશે. રાજ્યની સૌથી હાઈ-પ્રોફાઈલ બેઠક કોલાથુરમાં મુખ્યમંત્રી અને DMK પ્રમુખ એમ.કે. સ્ટાલિનની કારમી હાર થઈ છે. સ્ટાલિનને તેમની જ પાર્ટીના પૂર્વ દિગ્ગજ અને હવે TVKના ઉમેદવાર વી.એસ. બાબુએ આશરે 8000થી વધુ મતોના અંતરથી હરાવ્યા છે.
કોણ છે વી.એસ. બાબુ?
75 વર્ષના વી.એસ. બાબુ તમિલનાડુની રાજનીતિનો એક ખૂબ જ અનુભવી ચહેરો છે, જેમનું રાજકીય કદ કોલાથુર વિસ્તારમાં ઘણું મજબૂત માનવામાં આવે છે. બાબુએ વર્ષ 2006માં DMKના ઉમેદવાર તરીકે પુરાસવાલ્કમ બેઠક પરથી મોટી જીત મેળવી હતી. તે સમયે તેમણે AIADMKના ઉમેદવારને 90 હજારથી વધુ મતોથી હરાવ્યા હતા.
બે દાયકાનો અનુભવ
વી.એસ. બાબુ પાસે 20 વર્ષથી વધુનો સક્રિય રાજકીય અનુભવ છે. તેઓ 2006થી 2011 સુધી ધારાસભ્ય રહી ચૂક્યા છે. સ્ટાલિનની નજીક રહેલા બાબુએ 7 ફેબ્રુઆરી 2026ના રોજ DMK છોડીને અભિનેતા વિજયની પાર્ટી TVKમાં જોડાયા હતા. 2026ના ચૂંટણી સોગંદનામા અનુસાર, વી.એસ. બાબુ પાસે 3.7 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ છે.
DMKના ઈતિહાસની સૌથી શરમજનક હાર
DMKના ગઠન પછી આ પ્રથમ વખત બન્યું છે, જ્યારે પાર્ટીના અધ્યક્ષ એમ.કે. સ્ટાલિન અને મહાસચિવ દુરઈમુરુગન બન્ને એકસાથે વિધાનસભા ચૂંટણી હારી ગયા હોય. કોલાથુર બેઠક, જેણે સ્ટાલિનને 2011, 2016 અને 2021માં સતત ત્રણ વખત જીત અપાવી હતી. આ બેઠક 2026ની ચૂંટણીમાં તેમના હાથમાંથી સરકી ગઈ છે.
આ દિગ્ગજો વચ્ચે હતી કાંટાની ટક્કર
કોલાથુર બેઠક પરના ચતુષ્કોણીય ટક્કરે ચૂંટણીને રસપ્રદ બનાવી હતી.
- વી.એસ. બાબુ (TVK)
- એમ.કે. સ્ટાલિન (DMK)
- પી. સંથાના કૃષ્ણન (AIADMK)
- સૌંદારા પાંડિયન લૂથર સેઠ (NTK)
વિજય થલપતિની પાર્ટી TVKના વધતા ક્રેઝ અને વી.એસ. બાબુની સ્થાનિક પકડને કારણે સ્ટાલિનનો 'અભેદ્ય કિલ્લો' ધરાશાયી થયો છે. સ્ટાલિનની આ હાર માત્ર DMK માટે મોટો ઝટકો નથી, પરંતુ દક્ષિણ ભારતની રાજનીતિમાં એક નવા યુગના ઉદયનો સંકેત પણ છે.
