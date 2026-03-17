બંગાળ કોણ જીતી રહ્યું છે? પહેલો ઓપિનીયન પોલ આવી ગયો, મમતાની હેટ્રીક કે બીજેપી કરશે "ખેલા"
Bengal Opinion Poll: પશ્વિમ બંગાળમાં વિધાનસભાની ચૂંટણીની જાહેરાત થઈ ગઈ છે. આ સાથે પહેલો ઓપિનિયન પોલ પણ આવી ગયો છે. આ સરવે અનુસાર બંગાળમાં ફરી એકવાર મમતા બેનર્જી હેટ્રીક ફટકારીને વાપસી કરી રહી છે.
- પશ્વિમ બંગાળ ચૂંટણીમાં બે તબક્કામાં થશે મતદાન, જ્યારે 4 મેના રોજ જાહેર થશે પરિણામ
- ભાજપના વોટ શેરમાં મોટો ઉછાળો છતાં મમતા બેનર્જીની વાપસીના સંકેત
- બંગાળ ઓપિનિયન પોલે રાજકીય ગરમાવો વધાર્યો, જાણો કોણ છે આગળ
Trending Photos
West Bengal Election Opinion Poll 2026: ચૂંટણી આયોગે પશ્વિમ બંગાળમાં વિધાનસભાની ચૂંટણીની તારીખો જાહેર કરી દીધી છે. બંગાળમાં આ વર્ષે 2 ફેઝમાં ચૂંટણી યોજાઈ રહી છે. જ્યારે પરિણામ એ 4 મેના રોજ જાહેર થશે. રાજ્યમાં ટીડીપી, ભાજપા અને કોંગ્રેસ વચ્ચે જબરદસ્ત ટક્કર થવાની છે. ભાજપા કોઈ પણ સંજોગોમાં બંગાળમાંથી દીદીને હટાવવાની કોશિષ કરી રહી છે. જોકે, મમતા ફરી એકવાર હેટ્રીક સર્જવા માટે તૈયાર છે.
ચૂંટણીની તારીખો જાહેર થતાંની સાથે ફરી એકવાર એક ઓપિનિયન પોલ પણ જાહેર થઈ ચૂક્યો છે. આ સરવેમાં જીતની ઉમ્મીદ લગાવીને બેઠેલી ભાજપને મોટો ઝટકો લાગી શકે છે. આ પોલમાં મમતા ફરી એકવાર બંગાળમાં ઘરવાપસી કરશે એવા સંકેતો અપાયા છે. આ વખતે સૌથી વધારે ચોંકાવનારા પરિણામો ઔવેસી આપશે જે બંગાળમાં 5થી 6 સીટો જીતી શકે તેવા અનુમાનો હાલમાં છે.
મેટરાઈઝ- IANSના પહેલા ઓપીનિયન પોલ અનુસાર બંગાળમાં મમતા બેનરજી સરકાર પર પ્રજા હજુ ભરોસો કરી રહી છે. ગત ચૂંટણીથી ટીડીપીની સીટો ઓછી થશે પણ સરકાર ફરી મમતા બનાવે તેવી શક્યતાઓ વ્યક્ત કરાઈ રહી છે. આ ઓપીનિયન પોલ અનુસાર મમતાની ટીડીપીને 155થી 170 સીટ તો ભાજપને 100થી 115 સીટો મળી શકે છે. આ ઓપીનિયન પોલમાં કોંગ્રેસથી સારું પ્રદર્શન ઔવેસીની પાર્ટી એઆઈએમઆઈએમ કરશે તેવા અંદાજો મૂકાયા છે. જે બંગાળમાં 5થી 6 સીટો જીતી શકે છે. બીજાના ખાતામાં 0થી 1 જ્યારે કોંગ્રેસને અહીં એક પણ બેઠક નહીં મળે તેવો અંદાજ મૂકાયો છે.
TMC: 155- 170
BJP: 100-115
AIMIM: 5-6
મેટરાઈઝ- IANS અનુસાર આ વર્ષે ટીએમસી અને ભાજપા વચ્ચે વોટનો તફાવત વધારે હશે નહીં. ટીડીપીને અહીં 43થી 45 ટકા વોટ તો ભાજપને 41થી 43 ટકા મત મળી શકે છે. બંગાળમાં ગત ચૂંટણીમાં ટીએમસીને 48.5 ટકા તો ભાજપાને 38.6 ટકા મત મળ્યા હતા. સીટોની વાત કરીએ તો ટીએમસીને 213 સીટો તો ભાજપને અહીં 77 સીટો જ મળી હતી. આ ચૂંટણીમાં ભાજપને મોટો ફાયદો થવાનો અંદાજ છે.
હુમાયું કબીર પર સૌની નજરો
બંગાળમાં આ ચૂંટણીમાં મુસ્લિમ વોટ એ સૌથી અગત્યના છે. ટીએમસીના સસ્પેન્ડેડ ધારાસભ્ય હુમાયુ કબીરે મુર્સીદાબાદમાં બાબરી મસ્જિદ બનાવવાની જાહેરાત કરી છે. એમની નજર બંગાળના મુસ્લિમ વોટ પર છે. આ માટે એમને જનતા ઉન્નયન પાર્ટીના નામથી એક પક્ષ પણ બનાવી લીધો છે. બંગાળના મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારીએ આ પહેલાં કબીરની પાર્ટીના રજિસ્ટ્રેશન માટે ભલામણ કરી હતી. કબીરે ગત 22મી ડિસેમ્બરે પાર્ટીના નામની જાહેરાત કરી હતી. આ ચૂંટણીમાં દરેકની નજર હવે હુમયું કબીરના પ્રદર્શન પર છે. જો તેઓ ટીડીપીના વોટ તોડે છે તો એનો સીધો ફાયદો ભાજપને થવાનો છે. ટીડીપીએ બાબરી મસ્જિદનો વિવાદ વધતાં ધારાસભ્ય હુમાયુ કબીરને પાર્ટીથી બહારનો રસ્તો દેખાડી દીધો હતો.
બંગાળમાં બે ચરણમાં છે મતદાન
બંગાળમાં આ વર્ષે વિધાનસભાની ચૂંટણી એ 2 ચરણોમાં યોજાવાની છે. આ ચૂંટણી એ 23મી અને 29 એપ્રિલના રોજ યોજાશે. જ્યારે મતગણતરી એ 4 મેના રોજ કરાશે. 294 વિધાનસભાની આ ચૂંટણીમાં 23મી એપ્રિલે 152 સીટો અને બીજા ચરણમાં 29 એપ્રિલના રોજ 142 સીટો માટે મતદાન થશે. ગત ચૂંટણી બંગાળમાં 8 ચરણોમાં યોજાઈ હતી. ભાજપ કોઈ પણ સંજોગે બંગાળમાં દીદીની સરકારને ઘરભેગી કરવા માગે છે. સરનો સૌથી મોટો વિવાદ પણ બંગાળમાં થયો હતો અને ટીએમસી સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી પહોંચી હતી. બંગાળની ચૂંટણી માટે દિલ્હી હાઈકમાન્ડનું પણ સ્થાનિક એકમ પર પ્રેશર છે. આ ચૂંટણીમાં પણ શુભેન્દું મમતા સામે ચૂંટણી લડવાના છે. ભાજપે ઓલરેડી અહીં ઉમેદવારોના નામ પણ જાહેર કરી દીધા છે. જો પહેલો ઓપિનિયન પોલ સાચો ઠર્યો તો મમતા અહીં ઘરવાપસી કરી શકે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે