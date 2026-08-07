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ભાજપમાં તમારા મનપસંદ નેતા કોણ? રાહુલ ગાંધીએ આપ્યો રસપ્રદ જવાબ, સાથે કારણ પણ જણાવ્યું

કોંગ્રેસ નેતા અને લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ આખરે જણાવી દીધુ કે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં તેમના મનગમતા નેતા કયા છે. તમે પણ આ પ્રશ્નના જવાબની આતુરતાથી રાહુ જોતા હશો તો જવાબ જાણવા માટે આ અહેવાલ ખાસ વાંચો. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 07, 2026, 08:55 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 08:58 AM IST
ભાજપમાં તમારા મનપસંદ નેતા કોણ? રાહુલ ગાંધીએ આપ્યો રસપ્રદ જવાબ, સાથે કારણ પણ જણાવ્યું
Image Credit: ફાઈલ ફોટો

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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