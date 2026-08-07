/ભાજપમાં તમારા મનપસંદ નેતા કોણ? રાહુલ ગાંધીએ આપ્યો રસપ્રદ જવાબ, સાથે કારણ પણ જણાવ્યું

કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીએ ઈન્સ્ટાગ્રામ પર એક યૂઝરના સવાલનો જવાબ આપ્યો. યૂઝરે રાહુલ ગાંધીને પૂછ્યું કે ભાજપમાં તમારા મનગમતા નેતા કયા છે. તો તેનો જવાબ રાહુલ ગાંધીએ એવો આપ્યો કે તમે આશ્ચર્ય પામશો. આ જવાબ માટે રાહુલ ગાંધીએ એક વીડિયો શેર કર્યો.
શું જવાબ આપ્યો રાહુલ ગાંધીએ?
ભાજપમાં તમારા મનગમતા નેતા કયા એ પ્રશ્નનો જવાબ આપતા રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે કેપ્ટન અમરિન્દર સિંહ. તેમની સાથે મે ખુબ કામ કર્યું છે. તેઓ ખુબ કૂલ છે. આ સાથે જ તેઓ મિલેટ્રી હિસ્ટ્રીમાં એક્સપર્ટ છે. આથી હું તેમને ખુબ પસંદ કરું છું. અંતમાં તેઓ એક હળવી સ્માઈલમાં કહે છે કે હેલો અંકલ અમરિન્દર...
"Hello, Uncle Amarinder!"
LoP Shri @RahulGandhi gives a warm shoutout to his favourite politician from the BJP. pic.twitter.com/kwgQPDZ5SV
— Congress (@INCIndia) August 6, 2026
અત્રે જણાવી દઈએ કે કેપ્ટન અમરિન્દર સિંહ બેવાર પંજાબના મુખ્યમંત્રી રહી ચૂક્યા છે. તેઓ પહેલા કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં જ હતા. પરંતુ હવે ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથે છે. અમરિન્દર સિંહે 2021માં કોંગ્રેસ છોડી હતી. મુખ્યમંત્રી પદેથી રાજીનામું આપ્યા બાદ તેમણે 27 ઓક્ટોબર 2021ના રોજ પોતાની નવી પાર્ટી પંજાબ લોક કોંગ્રેસ બનાવી હતી.
પાર્ટીનો ભાજપમાં કર્યો વિલય
નવી પાર્ટી બનાવ્યા બાદ 19 સપ્ટેમ્બર 2022ના રોજ કેપ્ટન અમરિન્દર સિંહે પોતાની પાર્ટીનો ભાજપમાં વિલય કરીને તેઓ અધિકૃત રીતે ભાજપમાં જોડાઈ ગયા હતા. પંજાબમાં હવે આગામી વર્ષે વિધાનસભા ચૂંટણી થશે. આવામાં કેપ્ટન અમરિન્દર સિંહનું નામ લેવું એ રાહુલ ગાંધીનો કોઈ ખાસ ઈશારો પણ હોઈ શકે છે.
યુવાઓએ રાહુલ ગાંધીને શું પૂછ્યું
અત્રે જણાવવાનું કે રાહુલ ગાંધીએ ઈન્સ્ટાગ્રામ પર Ask Me Anything સેશન શરૂ કર્યું હતું. તેમણે કહ્યું હતું કે તેમાં વિદ્યાર્થીઓ અને Gen-Z તેમને જે પણ સવાલ કરશે તેનો તેઓ ઈન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરીમાં જવાબ આપશે.
જેમાં તેમના ડોલ લવ વિશે પણ સવાલ કરાયો હતો. તેમણે કહ્યું કે જાનવરોને પણ પૃથ્વી પર સન્માન સાથે રહેવાનો હક છે. તેમણે તેમના માતા સોનિયા ગાંધીના ડોગ નૂરીને પણ દેખાડ્યો. રાહુલે કહ્યું કે મે નૂરી સાથે વીડિયો બનાવ્યો છે. જેના પર તેઓ ગુસ્સે થશે. પરંતુ કશો વાંધો નહીં મેનેજ કરી લઈશું.
એક યૂઝરે મજાકમાં રાહુલ ગાંધીને પૂછ્યું કે શું તમે બેટમેન છો? જેના પર રાહુલે જવાબ આપ્યો કે બસ એટલું કહી શકું કે કોઈ એક જગ્યાએ મને અને બેટમેનને એક સાથે જોવામાં આવ્યા નથી.