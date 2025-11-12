Phalodi Satta Bazar: કોણ છે ફલૌદી સટ્ટા બજારનો માલિક, જાણો તેમની પાસે કેટલી છે સંપત્તિ અને રૂપિયા?
Phalodi Satta Bazar: બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો નજીક આવી રહ્યા છે. આ દરમિયાન ચાલો જાણીએ કે, કોણ છે ફલૌદી સટ્ટા બજારના માલિક અને આ બજારનો ઇતિહાસ શું છે.
Phalodi Satta Bazar: બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો નજીક આવતાની જ સાથે ભારતના સૌથી પ્રખ્યાત ભૂગર્ભ બજારોમાંથી એક ફલૌદી સટ્ટા બજાર ફરી એકવાર બધાનું ધ્યાન ખેંચી રહ્યું છે. એક્ઝિટ પોલ બાદ ફલૌદી સટ્ટા બજારમાં હલચલ મચી ચુકી છે. નીતિશ કુમાર અને તેજસ્વી યાદવ બન્ને પરના દાવમાં ઉતાર-ચઢાવ જોવા મળી રહ્યો છે. પરંતુ આ વચ્ચે એક પ્રશ્ન હંમેશા ઉદભવે છે કે ફલૌદી સટ્ટા બજારનો માલિક કોણ છે અને તે કેટલો અમીર છે?
ફલૌદી સટ્ટા બજારના માલિક પાછળનું રહસ્ય
સત્ય એ છે કે આ સટ્ટા બજારનું માલિક કોઈ એક વ્યક્તિ નથી. તે કોઈ કંપની નથી, કોઈ કાનૂની વ્યવસાય નથી અને રજિસ્ટર્ડ સંસ્થા પણ નથી. વાસ્તવમાં આ બજાર સ્થાનિક બુકીઓ, બ્રોકર્સ અને વેપારીઓના ભૂગર્ભ નેટવર્ક તરીકે કામ કરે છે. જેમાં દરેકના પોતાના સટ્ટાબાજ અને ગ્રાહકો હોય છે.
ફલૌદીમાં સટ્ટો સદીઓથી ચાલી રહ્યો છે અને તેનું સંચાલન સમુદાય આધારિત છે. કારણ કે ભારતીય કાયદા હેઠળ સટ્ટાબાજી ગેરકાયદેસર છે. આ કારણ છે કે તેમાં સામેલ લોકોના કોઈ પણ જાહેર રેકોર્ડ કે નાણાકીય ખુલાસાઓ થતા નથી. આનાથી માલિકો પાસે કેટલી સંપત્તિ કે રૂપિયા છે તેના વિશે કોઈ પ્રશ્ન રહેતો નથી. આ બજાર અનામીમાં ખીલે છે.
આ બજારની શરૂઆત કેવી રીતે થઈ?
ફલૌદીનો જુગાર સાથેનો સંબંધ 19મી સદીના અંતમાં શરૂ થયો છે. તેની શરૂઆત રાજકારણ કે ક્રિકેટથી નહીં, પરંતુ વરસાદથી થઈ હતી. સૂકા થારના રણમાં જ્યાં વરસાદનું કોઈ અનુમાન હોતું નથી, ત્યાં આવેલી આ બજારમાં સ્થાનિક લોકો આ વાત પર દાવ લગાવતા હતા કે, વરસાદ ક્યારે અને ક્યાં પડશે. અહીં આના પર દાવ લગાવવામાં આવતો હતો કે, શું વરસાદનો ધોધ વહેશે, કોઈ તળાવ છલકાશે કે ઝરમર વરસાદના ટીપાં છત પર પડશે.
પરંતુ સમય જતાં ફલૌદી સટ્ટાબાજીના ક્ષેત્રમાં નવી વસ્તુઓનું આગમન થયું. જ્યારે ક્રિકેટનું રેડિયો પ્રસારણ શરૂ થયું, ત્યારે લોકોએ રમતો પર સટ્ટો લગાવવાનું શરૂ કર્યું. બાદમાં 1970ના દાયકામાં રાજકારણ ચેતનાના ઉદય અને ચૂંટણી કવરેજના ઝડપી વધારા સાથે ફલૌદીને તેની નવી મનપસંદ રમત મળી ગઈ. આ રમત હતી ચૂંટણીના પરિણામો પર સટ્ટો લગાવવો.
ફલૌદીમાં ચૂંટણી સટ્ટો કેવી રીતે કામ કરે છે?
ફલૈદી સટ્ટા બજાર સ્ટોક એક્સચેન્જની જેમ જ કામ કરે છે. બસ ફરક એટલો છે કે અહીં રાજકારણ માટે કામ થાય છે. અહીં લોકો અલગ-અલગ પરિણામો પર દાવ લગાવે છે કે, કોણ જીતશે? કઈ પાર્ટીને કેટલી સીટો મળશે? સરકાર કોણ બનાવશે? અને ત્યાં સુધી કે કયા નેતાને ટિકિટ મળશે? આ દુનિયામાં બે શબ્દોનો ઉપયોગ છાય છે 'ખાના' અને 'લગાના'.
