/કોણ ચૂકવે છે ધારાસભ્યોના ઘરનું વીજળી બિલ? શું તેના માટે પણ મળે છે અલગથી ભથ્થું? જાણો

MLA Electricity Bill: ભારતમાં ધારાસભ્યોને તેમના પગાર ઉપરાંત સરકાર તરફથી ઘણી સુવિધાઓ મળે છે. આમાંની એક ઓછી જાણીતી સુવિધા વીજળીના ખર્ચ સાથે જોડાયેલી છે. ઘણા રાજ્યોમાં ધારાસભ્યો તેમના સરકારી અથવા ખાનગી નિવાસસ્થાનના વીજળી બિલનો પૂરો ખર્ચ પોતે ઉઠાવતા નથી. ચાલો જાણીએ કે, તેમના વીજળી બિલના રૂપયા કોણ આપે છે.
સરકાર ઉઠાવે છે ખર્ચ
ભારતના મોટાભાગના રાજ્યોમાં ધારાસભ્યના સરકારી આવાસના વીજળી બિલ ચૂકવવાની જવાબદારી રાજ્ય સરકારની હોય છે. આ મદદને ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓને આપવામાં આવતી સુવિધાઓનો જ એક ભાગ માનવામાં આવે છે. ઘણા રાજ્યો ધારાસભ્યને દર મહિને અથવા દર વર્ષે એક નક્કી કરેલી મર્યાદા સુધી મફત વીજળી આપે છે. સાંસદો (MP) માટે પણ આવી જ વ્યવસ્થા છે.
ભથ્થા દ્વારા વળતર
મફત વીજળી યુનિટ આપવાને બદલે કેટલાક રાજ્યો ભથ્થા દ્વારા વીજળીના ખર્ચની ભરપાઈ કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે, દિલ્હીમાં ધારાસભ્યને વીજળી અને પાણીના બિલ માટે દર મહિને રૂપિયા પાછા મળી શકે છે.
મંત્રીઓ માટે વધુ સુવિધા
કેબિનેટ મંત્રી અને મુખ્યમંત્રીને સામાન્ય રીતે ધારાસભ્યની સરખામણીમાં વીજળી સાથે જોડાયેલી વધુ સુવિધાઓ મળે છે. કેટલાક રાજ્યોમાં મુખ્યમંત્રીને દર મહિને હજારો યુનિટ મફત વીજળી મળે છે.
જો કોઈ ધારાસભ્ય સરકારી આવાસમાં રહેતા હોય, તો વીજળીનું બિલ સામાન્ય રીતે સીધું સરકારી તંત્ર દ્વારા જ ચૂકવવામાં આવે છે. ઘણા રાજ્યો વીજળીના ખર્ચને ધારાસભ્યના પગાર સાથે મળતા મોટા ભથ્થા અને સુવિધાઓનો જ એક ભાગ ગણે છે. ધારાસભ્યોના પગાર અને ભથ્થા સંબંધિત નિયમોમાં સમયાંતરે ફેરફાર કરીને આ સુવિધાઓમાં સુધારો કરવામાં આવે છે.