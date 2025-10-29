Prev
Next

મોતનું બીજું નામ બન્યું પ્રદૂષણ, માત્ર ભારતમાં જ 17 લાખ લોકોએ ગુમાવ્યો જીવ! ડરાવી દેશે WHOનો આ રિપોર્ટ

WHO Report on Pollution: લેન્સેટ કાઉન્ટડાઉને હાલમાં જ પ્રદૂષણથી થતા મૃત્યુ પર એક રિપોર્ટ જાહેર કર્યો છે. તેમાં જણાવવામાં આવ્યું કે, 2022માં ભારતમાં પીએમ 2.5 જેવા પ્રદૂષકોના સંપર્કમાં આવવાને કારણે આશરે 17 લાખ લોકોના મોત થયા છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Oct 29, 2025, 07:45 PM IST

Trending Photos

મોતનું બીજું નામ બન્યું પ્રદૂષણ, માત્ર ભારતમાં જ 17 લાખ લોકોએ ગુમાવ્યો જીવ! ડરાવી દેશે WHOનો આ રિપોર્ટ

WHO Report on Pollution: વાયુ પ્રદૂષણ હવે માત્ર પ્રદૂષણનો જ વિષય નથી રહ્યો, પરંતુ તે ધીમે-ધીમે લોકોના જીવનને ખતરામાં નાખનારું સૌથી મોટું આરોગ્ય સંકટ બની ગયું છે. WHOના સહયોગથી તૈયાર કરાયેલા હાલમાં જ પ્રકાશિત લેન્સેટ કાઉન્ટડાઉનના રિપોર્ટ અનુસાર, 2022માં ભારતમાં PM 2.5 જેવા સૌથી નાના કણો પ્રદૂષકોના સંપર્કમાં આવવાથી 17 લાખથી વધુ લોકોના મોત થયા છે. PM 2.5 એટલા નાના કણો હોય છે કે તે ફેફસાંમાં ઊંડે સુધી પ્રવેશી શકે છે અને ગંભીર બીમારીનું કારણ બની શકે છે. આવી સ્થિતિમાં ચાલો જાણીએ કે, WHOના આ રિપોર્ટમાં શું છે.

WHOના આ રિપોર્ટમાં શું છે?
રિપોર્ટમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે, આ સંખ્યા છેલ્લા 12 વર્ષની તુલનામાં સૌથી વધારે છે. આનો અર્થ એ છે કે, વાયુ પ્રદૂષણનું જોખમ સતત વધી રહ્યું છે અને તેની આરોગ્ય પર ઊંડી અસર પડી રહી છે. લેન્સેટના રિપોર્ટ અનુસાર, ભારતમાં વાયુ પ્રદૂષણને કારણે થતા મૃત્યુ હવે ચિંતાજનક સ્તરે છે. રિપોર્ટ અનુસાર, 2022માં ભારતમાં માનવસર્જિત વાયુ પ્રદૂષણને કારણે 17,18,000થી વધુ મૃત્યુ થયા હતા, જે 2010ની સરખામણીમાં 38 ટકાનો વધારો છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

આમાં કોલસો અને પ્રવાહી ગેસનું યોગદાન લગભગ 44 ટકા છે. જ્યારે એકલા કોલસાના ઉપયોગથી 394,000 મૃત્યુ થયા, જેમાંથી 298,000 મોત પાવર પ્લાન્ટમાં કોલસાના ઉપયોગને કારણે થયા. જ્યારે રોડ ટ્રાન્સપોર્ટમાં પેટ્રોલના ઉપયોગથી 269,000 મોત થયા.

વાયુ પ્રદૂષણ અને આબોહવા પરિવર્તનની ચેતવણી
રિપોર્ટમાં ચેતવણી આપવામાં આવી છે કે, વાયુ પ્રદૂષણ અને આબોહવા પરિવર્તનની અસર ભારતમાં ખૂબ જ ગંભીર છે. ભારતમાં પ્રતિ વ્યક્તિ સરેરાશ 20 દિવસ સુધી લુનો સામનો કરવો પડશે અને જેમાંથી લગભગ એક તૃતીયાંશ સીધા આબોહવા પરિવર્તનને કારણે થશે. વધુમાં ગરમીને કારણે થતા મૃત્યુમાં 23 ટકાનો વધારો થયો છે.

નિષ્ણાતો કહે છે કે, વાયુ પ્રદૂષણે ભારતને દુનિયાના સૌથી વધુ અસરગ્રસ્ત દેશોમાંથી એક બની ગયો છે. કોલકાતા સ્થિત પલ્મોનોલોજિસ્ટ અરૂપ હલદારે જણાવ્યું કે, 2022માં વાયુ પ્રદૂષણને કારણે થયેલા મૃત્યુ તે વર્ષે કોવિડ-19ને કારણે થયેલા મૃત્યુ કરતા ત્રણ ગણા વધુ હતા. આ આંકડો સ્પષ્ટપણે વાયુ પ્રદૂષણના ખતરનાક સ્વરૂપ અને માનવ સ્વાસ્થ્ય પર તેની વ્યાપક આર્થિક અને સામાજિક અસર દર્શાવે છે. રિપોર્ટમાં આર્થિક નુકસાનનો પણ અંદાજ લગાવવામાં આવ્યો છે. 2022માં વાયુ પ્રદૂષણને કારણે અકાળ મૃત્યુનું મૂલ્ય આશરે 339.4 બિલિયન ડોલર હતું, જે ભારતના GDPના 9.5 ટકા જેટલું છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Air PollutionpollutionWHO Reportવાયુ પ્રદૂષણWHO રિપોર્ટ

Trending news