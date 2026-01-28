Prev
અજિત પવારના ચાર્ટર પ્લેન ઉડવનાર પાઈલટ શાંભવી પાઠક કોણ હતી? જાણો ટ્રેનિંગથી કોકપિટ સુધીની સફર

Who was Captain Shambhavi Pathak: આ વિમાનનું નેતૃત્વ પાઇલટ-ઇન-કમાન્ડ સુમિત કપૂર પાસે હતું, જ્યારે શાંભવી પાઠક કો-પાઇલટની ભૂમિકામાં હતા. સુમિત કપૂર એક અનુભવી કોમર્શિયલ પાઇલટ હોવાનું કહેવાય છે, જ્યારે શાંભવી પણ આ ફિલ્ડમાં ઝડપથી પ્રગતિ કરી રહી હતી. ચાલો અહીં આ બે પાઇલટ્સ વિશે વધુ જાણીએ.

અજિત પવારના ચાર્ટર પ્લેન ઉડવનાર પાઈલટ શાંભવી પાઠક કોણ હતી? જાણો ટ્રેનિંગથી કોકપિટ સુધીની સફર

Who was Captain Shambhavi Pathak: અજિત પવારના પ્રાઈવેટ ચાર્ટર પ્લેન Learjet 45ના દુર્ઘટનામાં માત્ર દેશના એક વરિષ્ઠ નેતાએ જ જીવ નથી ગુમાવ્યો, પરંતુ ભારતીય કોર્પોરેટ એવિએશનના બે પ્રશિક્ષિત પાઇલટોએ પણ જીવ ગુમાવ્યો છે. તેમની સાથે કોકપિટમાં હાજર 25 વર્ષીય કો-પાઇલટ શાંભવી પાઠક અને પાયલટ-ઇન-કમાન્ડ સુમિત કપૂર, જેમના કરિયરની દિશા અલગ અલગ હતી, પરંતુ અંતિમ ઉડાન એક જ રહી.

યુવા ચહેરા તરીકે ઉભરી રહી હતી શાંભવી પાઠક
શાંભવી પાઠક દેશના નવા મહિલા પાઇલટ્સમાં સામેલ હતી, જેમણે કોર્પોરેટ અને ચાર્ટર એવિએશનમાં પોતાનું સ્થાન બનાવ્યું હતું. તેમણે ગ્વાલિયરમાં એરફોર્સ સ્કૂલમાં અભ્યાસ કર્યા બાદ એવિએશન પસંદ કર્યું. તેમણે મુંબઈ યુનિવર્સિટીમાંથી એરોનોટિક્સ/એવિએશનનો અભ્યાસ કર્યો અને પછી ન્યુઝીલેન્ડમાં કોમર્શિયલ પાઇલટ ટ્રેનિંગ મેળવી.

તેમની પાસે કોમર્શિયલ પાઇલટ લાઇસન્સ (CPL)ની સાથે ફ્લાઇટ ઇન્સ્ટ્રક્ટર રેટિંગ (A) પણ હતું. કરિયરની શરૂઆતમાં તેણી મધ્યપ્રદેશ ફ્લાઇંગ ક્લબ સાથે જોડાઈ હતી અને બાદમાં VSR એવિએશન માટે Learjet જેવા બિઝનેસ જેટ ઉડાવ્યા હતા. ઓગસ્ટ 2022થી તેણી કોર્પોરેટ ચાર્ટર ઓપરેશન્સનો ભાગ હતી.

અવિએશન ઈન્ડસ્ટ્ર સાથે જોડાયેલા લોકો અનુસાર, શાંભવી ટેકનિકલી રીતે સારી હતી અને લાંબા અંતરની ફ્લાઇટ્સ માટે તાલીમ પામી રહી હતી. તેમનું કરિયર હજુ શરૂઆતના તબક્કામાં હતું.

અનુભવી કમાન્ડર હતા સુમિત કપૂર
Learjet 45નું નેતૃત્વ કેપ્ટન સુમિત કપૂર દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું, જેઓ આ ફ્લાઇટના પાઇલટ-ઇન-કમાન્ડ હતા. બિઝનેસ જેટ ઓપરેશન્સમાં તેમની ગણતરી અનુભવી પાઇલટમાં થતી હતી. VSR એવિએશન સાથે જોડાયેલ સુમિત કપૂરે અગાઉ Learjet જેવા હાઇ-સ્પીડ, શોર્ટ-રનવે જેટ ઉડાવ્યા હતા.

જો કે, તેમની શરૂઆતનું કરિયર અને ટ્રેનિંગ વિશેની માહિતી જાહેર ક્ષેત્રમાં મર્યાદિત છે, પરંતુ એવિએશન સર્કલમાં તેમને એક સિનિયર અને વિશ્વસનીય જેટ પાઇલટ માનવામાં આવતી હતી.

નોંધનીય છે કે, VSR એવિએશનનું એક Learjet 45 વિમાન 2023માં મુંબઈ એરપોર્ટ પર ક્રેશ થયું હતું, જેની તપાસ AAIB દ્વારા કરવામાં આવી હતી. તે દુર્ઘટનામાં બધા મુસાફરો બચી ગયા હતા, પરંતુ વર્તમાન ઘટનાએ ફરીથી કંપનીના સલામતી રેકોર્ડ પર પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે.

એક ફ્લાઇટ, બે પેઢીઓ
શાંભવી પાઠક અને સુમિત કપૂર ભારતીય કોર્પોરેટ એવિએશનની બે પેઢીઓનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. એક તરફ, યુવા મહિલા પાઇલટ જેઓ ઈન્ડસ્ટ્રીમાં પોતાની છાપ છોડી રહી છે અને બીજી તરફ અનુભવી કમાન્ડર જેમણે અગાઉ ચાર્ટર ફ્લાઇટ્સનું સંચાલન કર્યું હતું. આ ઘટના ફક્ત વિમાન દુર્ઘટના નથી, પરંતુ ચાર્ટર એવિએશનનું સંચાલન કરતી સિસ્ટમ પર પણ પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન છે, જેમાં પાઇલટ ડ્યુટી શેડ્યૂલ અને સલામતી ઓડિટનો સમાવેશ થાય છે. AAIB તપાસ પછી જ સ્પષ્ટ થશે કે આ અકસ્માત ટેકનિકલ નિષ્ફળતા, માનવ ભૂલ અથવા સિસ્ટમેટિક બેદરકારીનું પરિણામ હતું.

