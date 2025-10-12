Prev
Next

સોનાથી ભરેલી ટ્રક, કરોડોના હીરા... આ વ્યક્તિ હતા આઝાદ ભારતના પહેલા અબજોપતિ, નેટવર્થ જાણીને નહીં આવે વિશ્વાસ

India First Billionaire: દુનિયાભરમાં ઘણા અમીર લોકો છે. જેમની પાસે અઢળક સંપત્તિ છે. ભારતમાં ઘણા અબજોપતિ બિઝનેસમેન છે. શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે, આઝાદ ભારતના પહેલા અબજોપતિ કોણ હતા? જો નહીં, તો ચાલો જાણીએ.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Oct 12, 2025, 06:01 PM IST

Trending Photos

સોનાથી ભરેલી ટ્રક, કરોડોના હીરા... આ વ્યક્તિ હતા આઝાદ ભારતના પહેલા અબજોપતિ, નેટવર્થ જાણીને નહીં આવે વિશ્વાસ

India First Billionaire: દુનિયાભરમાં ઘણા અમીર લોકો છે. જેમની પાસે અઢળક સંપત્તિ છે, જેમાં ઘર, કાર, બંગલા સહિત જરૂરતની બધી જ લક્ઝરી સુવિધાઓનો સમાવેશ થાય છે. જો કે, તેની પાછળ એક સમયે કરેલી તેમની સખત મહેનતને પણ હોય છે. ભારતમાં પણ ઘણા એવા બિઝનેસમેન છે જેમની પાસે અઢળક સંપત્તિ છે. ભારતને આઝાદી મળ્યાને ઘણા વર્ષો થઈ ગયા છે અને ત્યારથી ઘણા અબજોપતિઓ ઉભરી આવ્યા છે. પરંતુ તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે, આઝાદ ભારતના પહેલા અબજોપતિ કોણ હતા? એવું કહેવાય છે કે, આ માણસ પાસે સોનાની ઇંટોથી ભરેલી ટ્રક હતી. ચાલો તેના વિશે જાણીએ.

સોનાની ઈંટોથી ભરેલો ટ્રક
ભારતને 15 ઓગસ્ટ 1947ના રોજ આઝાદી મળી હતી. આપણા ક્રાંતિકારીઓએ અંગ્રેજોને દેશમાંથી હાંકી કાઢ્યા હતા. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, તે સમયે દેશના સૌથી ધનિક વ્યક્તિ ઉસ્માન અલી ખાન હતા. ઉસ્માન અલી ખાન 1911માં હૈદરાબાદના નિઝામ બન્યા હતા. એવું કહેવાય છે કે, મીર ઉસ્માન અલી ખાન પાસે તે સમયે હીરા, સોનું અને નીલમ-પુખરાજ જેવા કિંમતી રત્નોની ખાણો હતી. આટલું જ નહીં, એવી પણ ચર્ચા હતી કે, તેમના બગીચામાં ઈંટોથી ભરેલા ટ્રકો પાર્ક કરવામાં આવતા હતા. તેમની પાસે ઘણી લક્ઝરી કાર પણ હતી.

Add Zee News as a Preferred Source

કાર કલેક્શન
આ ઉપરાંત એવું પણ કહેવામાં આવતું હતું કે, તેમની પાસે હીરાનું પણ સૌથી મોટું કલેક્શન હતું, જેમાં 185 કેરેટનો જેકબ્સ હીરાનો પણ સમાવેશ થાય છે. તેનો ઉપયોગ તેમણે પેપરવેઇટ તરીકે કર્યો હતો. નિષ્ણાતોના મતે, તે સમયે આ હીરાની કિંમત 1,340 કરોડ રૂપિયા હતી. આટલું જ નહીં, તેમની પાસે મોંઘી-મોંઘી કારોનો પણ મોટું કલેક્શન હતું. 

કેટલી હતી નેટવર્થ?
એવું કહેવાય છે કે, તેમની પાસે 50 રોલ્સ-રોયસ કાર અને એક પ્રાઈવેટ પ્લેન પણ હતું. તે સમયે તેમની કુલ સંપત્તિ 230 અબજ ડોલર (આશરે 18 લાખ કરોડ રૂપિયા) હોવાનો અંદાજ હતો. આટલું જ નહીં, તેમની મોટાભાગની સંપત્તિ ગોલકોંડા હીરાની ખાણોમાંથી આવી હતી, જેના કારણે તેઓ તે સમયે દુનિયાના સૌથી અમીર લોકોમાંથી એક હતા.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
India First Billionairewho was India first billionaireOsman Ali Khanભારતના પહેલા અબજોપતિઉસ્માન અલી ખાન કોણ હતા

Trending news