નરેન્દ્ર મોદીના ગુરુ કોણ હતા જેમણે બદલી નાખ્યું તેમનું જીવન, તેમના કહેવાથી જ કર્યું હતું BA અને MA

Narendra Modi Guru: 1975માં ઈમરજન્સી દરમિયાન જ્યારે RSS પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો ત્યારે મોદી ભૂગર્ભમાં થયા હતા. મોદીએ પોતાનો વેશ ધારણ કરીને સંગઠનને જીવંત રાખ્યું. આ સમયગાળા દરમિયાન તેઓ એક વિશ્વસનીય RSS પ્રચારક અને પછીથી એક શક્તિશાળી સંગઠક બન્યા.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Sep 17, 2025, 01:49 PM IST

નરેન્દ્ર મોદીના ગુરુ કોણ હતા જેમણે બદલી નાખ્યું તેમનું જીવન, તેમના કહેવાથી જ કર્યું હતું BA અને MA

Narendra Modi Guru: વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની રાજકીય સફરને ઘણીવાર ચા વેચનારથી દેશના સર્વોચ્ચ પદ સુધીની કહાની તરીકે વર્ણવવામાં આવે છે. પરંતુ આ સફરમાં, એક એવી વ્યક્તિ છે જેણે તેમની વિચારસરણી, સંગઠનાત્મક ક્ષમતાઓ અને નેતૃત્વ શૈલી પર અમીટ છાપ છોડી છે. તેમનું નામ લક્ષ્મણરાવ ઇનામદાર છે, જે સંઘ પરિવારમાં વકીલ સાહેબ તરીકે ઓળખાય છે.

ચા બનાવવાથી લઈને કપડાં ધોવા સુધી શિસ્ત શીખી

અહેવાલો અનુસાર, કિશોર નરેન્દ્ર મોદી 1960ના દાયકાની શરૂઆતમાં વડનગરમાં વકીલ સાહેબને પહેલી વાર મળ્યા હતા. RSSના પ્રાંતીય પ્રચારકના શક્તિશાળી ભાષણથી મોદી મંત્રમુગ્ધ થઈ ગયા હતા. આ મુલાકાત તેમના જીવનમાં એક વળાંક સાબિત થઈ. બાદમાં, મોદી અમદાવાદના હેડગેવાર ભવનમાં તેમની નજીક રહેતા હતા, જ્યાં તેમણે સવારે ચા બનાવવાથી લઈને કપડાં ધોવા સુધી શિસ્ત શીખી.

વ્યક્તિત્વ પર સૌથી વધુ ઊંડો પ્રભાવ રહ્યો

1943થી વકીલ સાહેબે ગુજરાતમાં આરએસએસના કાર્યનું નેતૃત્વ કર્યું. તેઓ ફક્ત સંગઠન માટે જ નહીં પરંતુ મોદીના અંગત જીવન માટે પણ પિતા જેવા સાબિત થયા. મોદીએ પોતે એક વાર કહ્યું હતું કે, વકીલ સાહેબનો મારા વ્યક્તિત્વ પર સૌથી વધુ ઊંડો પ્રભાવ રહ્યો છે. લેખક નીલાંજન મુખોપાધ્યાયના મતે, મોદી ક્યારેય બીજા કોઈ માટે આટલા આદરણીય નથી.

આરએસએસ સંગઠનને જીવંત રાખ્યું

1975માં કટોકટીમાં વકીલ સાહેબ અને મોદી બંને ભૂગર્ભથી આરએસએસ સંગઠનને જીવંત રાખ્યું હતું. ત્યારબાદ વિશ્વસનીય પ્રચારક અને એક શક્તિશાળી સંગઠકમાં પરિવર્તિત કર્યા હતા.

મજબૂત પાયો પૂરો પાડ્યો હતો

વકીલ સાહેબે જ મોદીને તેમનો અભ્યાસ ચાલુ રાખવા પ્રેરણા આપી. તેમના આગ્રહથી, મોદીએ બીએ અને પછી રાજકીય વિજ્ઞાનમાં એમએની ડિગ્રી મેળવી. આ શિક્ષણે તેમના રાજકીય વિચાર અને વ્યૂહરચના માટે મજબૂત પાયો પૂરો પાડ્યો હતો.

મોદીના જીવનમાં ઊંડી શૂન્યતા રહી ગઈ

1980ના દાયકાની શરૂઆતમાં કેન્સર સામે લડતી વખતે પણ, વકીલ સાહેબે આરએસએસનું કાર્ય છોડ્યું નહીં. 1984માં તેમના મૃત્યુથી મોદીના જીવનમાં ઊંડી શૂન્યતા રહી ગઈ હતી. મોદીએ એક વાર કહ્યું હતું કે, તેઓ એકમાત્ર વ્યક્તિ હતા જેમની સાથે હું દરેક સમસ્યા શેર કરી શકતો હતો.

પોતાનો સૌથી કિંમતી ખજાનો માને

આજે પણ, નરેન્દ્ર મોદી વકીલ સાહેબની ડાયરીઓને પોતાનો સૌથી કિંમતી ખજાનો માને છે. તેમની સંગઠનાત્મક કુશળતા, લોકો સાથે વાતચીત કરવાની તેમની કુશળતા અને શિસ્તની તેમની પરંપરા મોદીની કાર્યશૈલીમાં સ્પષ્ટપણે પ્રતિબિંબિત થાય છે.

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

narendra modipm modiRSSlaxmanrao inamdarpm modi birthdayGujarati NewsNarendra Modi Guru

