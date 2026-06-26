/ઓપરેશન સિંદૂરમાં શહીદ થયેલા 6 ભારતીય સૈનિકો કોણ હતા? પ્રથમ વખત નામ કરવામાં આવ્યા જાહેર

Operation Sindoor: અત્યાર સુધી, સરકારે ઓપરેશન સિંદૂરમાં શહીદ થયેલા સૈનિકોની ઓળખ જાહેર કરી ન હતી. હવે, એક વર્ષ પછી, સરકારે પહેલી વાર સત્તાવાર રીતે છ ભારતીય સૈનિકોના નામ જાહેર કર્યા છે જેઓ સરહદ પાર લશ્કરી કાર્યવાહી, ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન શહીદ થયા હતા, જે ગયા વર્ષે મે મહિનામાં પાકિસ્તાન અને પાકિસ્તાન કબજા હેઠળના કાશ્મીરમાં આતંકવાદી ઠેકાણાઓનો નાશ કરવા માટે શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું.
6 સૈનિકોના નામ જાહેર કરવામાં આવ્યા
આ 6 સૈનિકોના નામ રાષ્ટ્રીય યુદ્ધ સ્મારક વેબસાઇટના "રોલ ઓફ ઓનર" વિભાગમાં પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યા છે. તે નવી દિલ્હીના રાષ્ટ્રીય યુદ્ધ સ્મારકમાં લખવામાં આવશે. આ ઓપરેશન દરમિયાન ભારતીય સેનાને થયેલા નુકસાનની આ પહેલી ઔપચારિક જાહેર માન્યતા છે.
6 શહીદ સૈનિકો કોણ છે?
આ નામો સ્મારકના 'વોલ ૩ડી' ના ભાગ પર કોતરવામાં આવ્યા છે, જે રાષ્ટ્રની સેવામાં પોતાના જીવનનું બલિદાન આપનારા સૈનિકોને સમર્પિત છે.
પ્રથમ સત્તાવાર માહિતી
અત્યાર સુધી, સરકારે ઓપરેશન સિંદૂરમાં શહીદ થયેલા સૈનિકોની ઓળખ સત્તાવાર રીતે જાહેર કરી ન હતી. મે 2025માં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેના ચાર દિવસના યુદ્ધમાં લશ્કરી જાનહાનિ અંગે અહેવાલો અને અટકળો ચાલી રહી હતી.
રાષ્ટ્રીય યુદ્ધ સ્મારકના 'રોલ ઓફ ઓનર' પર નામોનું પ્રકાશન એ ઓપરેશન દરમિયાન પોતાનો જીવ ગુમાવનારા સશસ્ત્ર દળોના કર્મચારીઓની પ્રથમ સત્તાવાર પુષ્ટિ છે.
પહેલગામ આતંકવાદી હુમલો
22 એપ્રિલના રોજ પહેલગામમાં થયેલા આતંકવાદી હુમલાના થોડા અઠવાડિયા પછી, 7 મે, 2025ના રોજ સવારે ઓપરેશન સિંદૂર શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું, જો કે પહેલગામમાં 26 નાગરિકો માર્યા ગયા હતા, જેમાં મોટાભાગના પ્રવાસીઓ હતા.