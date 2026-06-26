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ઓપરેશન સિંદૂરમાં શહીદ થયેલા 6 ભારતીય સૈનિકો કોણ હતા? પ્રથમ વખત નામ કરવામાં આવ્યા જાહેર

Operation Sindoor: ઓપરેશન સિંદૂરમાં શહીદ થયેલા આ 6 સૈનિકોના નામ રાષ્ટ્રીય યુદ્ધ સ્મારક વેબસાઇટના રોલ ઓફ ઓનર વિભાગમાં પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યા છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 26, 2026, 03:59 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 04:02 PM IST
ઓપરેશન સિંદૂરમાં શહીદ થયેલા 6 ભારતીય સૈનિકો કોણ હતા? પ્રથમ વખત નામ કરવામાં આવ્યા જાહેર
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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ઓપરેશન સિંદૂરમાં શહીદ થયેલા 6 ભારતીય સૈનિકો કોણ હતા? નામ કરવામાં આવ્યા જાહેર
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