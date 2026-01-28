Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

બારામતી પ્લેન ક્રેશ: અજિત પવાર સાથે જીવ ગુમાવનાર અન્ય ચાર લોકો કોણ હતા?

Maharashtra Deputy CM: મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવારનું વિમાન દુર્ઘટનામાં મોત થયું છે. વિમાનમાં તેમના સહિત ચાર અન્ય લોકો સવાર હતા. આ અકસ્માતમાં વિમાન સંપૂર્ણપણે બળી ગયું હતું, અને કોઈ બચી શક્યું નહીં.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 28, 2026, 12:10 PM IST

Trending Photos

બારામતી પ્લેન ક્રેશ: અજિત પવાર સાથે જીવ ગુમાવનાર અન્ય ચાર લોકો કોણ હતા?

Maharashtra Deputy CM: મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવારનું વિમાન દુર્ઘટનામાં મોત થયું છે. બુધવારે સવારે બારામતીમાં લેન્ડિંગ કરતી વખતે તેમનું વિમાન ક્રેશ થયું હતું. આ દુર્ઘટનામાં વિમાન સંપૂર્ણપણે બળી ગયું હતું, જેમાં સવાર તમામ લોકોના મોત થયા હતા. અજિત પવાર ઉપરાંત, તેમાં ચાર અન્ય લોકો સવાર હતા. વિમાન સંચાલક VSR એવિએશને અન્ય ચાર લોકોના મોત અંગે માહિતી આપી.

Add Zee News as a Preferred Source

એવિએશન દ્વારા પુષ્ટિ આપવામાં આવી હતી કે અકસ્માતમાં સામેલ પાઇલટ સુમિત કપૂર અને સહ-પાઇલટ સંભવી પાઠક હતા. એવિએશન દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે બંને પાઇલટ સારી રીતે તાલીમ પામેલા હતા અને વિમાનમાં કોઈ ખામી નહોતી. બે ક્રૂ સભ્યો ઉપરાંત અજિત પવારના બે સ્ટાફ સભ્યો, વિદીપ જાધવ અને પિંકી માલી પણ વિમાનમાં હતા.

અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે અકસ્માતમાં કોઈ બચી શક્યું નથી. લિયરજેટ 45 VSR એવિએશન દ્વારા સંચાલિત હતું અને તેનું રજીસ્ટર VT-SSK હતું. જેટ મંગળવારે સવારે મુંબઈથી રવાના થયું હતું.

રન-વે પર લેન્ડિંગની કોશિશમાં કંટ્રોલ ખોઈ બેઠું વિમાન
નાગરિક ઉડ્ડયન અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, સવારે 8:48 વાગ્યે રન-વે 11 ના થ્રેશહોલ્ડ નજીક ઉતરાણ કરવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે વિમાને નિયંત્રણ ગુમાવ્યું. વિમાન રનવે સાથે અથડાયું અને તરત જ આગ લાગી ગઈ. અકસ્માતનું કારણ તપાસ હેઠળ છે. લિયરજેટ 45 એક મધ્યમ કદનું બિઝનેસ જેટ છે જે તેના અદ્યતન એવિઓનિક્સ, શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન અને મોટા કેબિન માટે જાણીતું છે. તેનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે ચાર્ટર સેવાઓ અને સત્તાવાર મુસાફરી માટે થાય છે.

જમીન પર લેન્ડ કરતાં જ આગના ગોળામાં ફેરવાયું વિમાન
ઘટનાને નજરે જોનારાઓએ જણાવ્યું હતું કે વિમાન લેન્ડિંગ કરવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે લપસી પડ્યું અને આંખના પલકારામાં ક્રેશ થયું. અહેવાલ મુજબ, ક્રેશ પછી લગભગ પાંચ વિસ્ફોટ થયા હતા, અને વિમાન આગના ગોળામાં ફેરવાઈ ગયું હતું. અકસ્માતમાં વિમાન સંપૂર્ણપણે બળી ગયું હતું, અને અજિત પવાર સહિત પાંચેય લોકોના મોત થયા હતા. 

અજિત પવારના મૃતદેહને બારામતીની એક હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યો છે, જ્યાં તેમના પરિવાર અને સમર્થકો પહોંચી રહ્યા છે. હોસ્પિટલની બહાર રડતા લોકોની ભીડ એકઠી થઈ ગઈ છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

...और पढ़ें
ajit pawarMaharashtra Deputy CMplane crashbaramatiaviation accidentLearjet 45VSR Aviation

Trending news