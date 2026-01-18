Prev
કોણ બનશે મુંબઈના મેયર, માયાનગરી પર કોણ રાજ કરશે : મુંબઈમાં સત્તા માટે ખેંચતાણ શરૂ

Who Will Become Mumbai New Mayor : મુંબઈ બીએમસીમાં પહેલીવાર ભાજપનો મેયર બનવા જઈ રહ્યો છે, જે ભગવા દળ માટે સૌથી મોટી ઉપલબ્ધિ માનવામાં આવી રહી છે. ઠાકરે પરિવાર પાસેથી રાજ લઈને હવે ભાજપ મુંબઈ પર રાજ કરશે, પરંતું મેયર માટે પેચ અટક્યો છે
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Jan 18, 2026, 10:00 AM IST

BMC Chunav Result : મહારાષ્ટ્રના સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં ભાજપના નેતૃત્વવાળી મહાયુતિ ગઠબંધને મોટી જીત મેળવી છે. બીએમસીમાં ભગવો લહેરાયો છે. એકનાથ શિંદે અને ભાજપની સેનાએ મળીને શિવસેનાને હરાવી છે. ત્યારે પહેલીવાર બીએમસીમાં ભાજપના મેયર બનવા જઈ રહ્યા છે, જે ભગવા દળ માટે સૌથી મોટી ઉપલબ્ધિ માનવામાં આવી રહી છે. ગત ત્રણ દાયકામાં બીએમસીની કમાન ઠાકરે પરિવાર પાસે રહી હતી. હવે મુંબઈના રાજકારણમાં મોટો ફેરબદલ થયો છે. પરંતું આ વચ્ચે મુંબઈના મેયર કોણ બનશે તેના પર પેચ અટક્યો છે. 
 
BMCમાં મહાયુતિની જીત પછી રિસોર્ટ પોલિટિક્સની વાપસી! 
બીએમસીમાં ભાજપની ભવ્ય જીત બાદ પણ રિસોર્ટ પોલિટિક્સ જોવા મળ્યું છે. એકનાથ શિંદેના શિવસેનાએ 29 કોર્પોરેટરોને બાંદ્રાના તાજ લેન્ડ્સ એન્ડ હોટલમાં શિફ્ટ કર્યા છે. હોર્સ ટ્રેડિંગ અટકાવવા અને મેયર પદ માટે મજબૂતી મેળવવાની રણનીતિ હોવાનું ચર્ચાઈ રહ્યું છે. 

મુંબઈમાં મેયર પદ પર ખેંચતાણ! 
તો બીજી તરફ, મુંબઈમાં મેયર પદ પર ખેંચતાણ શરૂ થઈ ગઈ છે. બીજેપીએ 89 સીટો જીતી, શિંદે શિવસેનાએ 29 મળીને  કુલ 118 સીટો સાથે મહાયુતિને બહુમત (114) મળ્યું, પરંતુ મેયર કોણ બનશે તે અંગે શિંદે ગુટની માંગણી ગરમાઈ છે. 

ઉદ્ધવ ઠાકરેએ શિંદેને 'જયચંદ' કહ્યા! 
શિવસેના (UBT)એ 65 સીટો જીતી છે. ત્યારે ઉદ્ધવ ઠાકરેએ કહ્યું કે શિંદેના વિશ્વાસઘાતને કારણે બીજેપીને મેયર મળ્યો. મરાઠી માનૂસ શિંદેને યાદ રાખશે.

શિંદે ગુટની મેયર પદ પર મજબૂત દાવેદારી! 
તો બીજી તરફ, એકનાથ શિંદેએ ઉદ્ધવ ઠાકરેને જવાબ આપતા કહ્યું કે મુંબઈમાં શિવસેનાનો મેયર બનવો જોઈએ. કારણ કે તે બાળાસાહેબ ઠાકરેની વારસો છે – બીજેપી સાથે ચર્ચા ચાલુ છે. 

25 વર્ષ પછી ઠાકરે પરિવારનું BMC પરથી નિયંત્રણ ખતમ! 
બીજેપી-શિંદેના ગઠબંધને મળીને મુંબઈમાં ઠાકરે 25 વર્ષના દબદબાને તોડ્યું છે. પહેલીવાર મુંબઈમાં ભાજપનો મેયર બનવા જઈ રહ્યો છ. ત્યારે આ મામલે ઉદ્ધવ ઠાકરેએ કહ્યું કે, ભગવાન ઈચ્છે તો UBTનો મેયર બની શકે.

સંજય રાઉતનો શિંદે પર આકરો પ્રહાર! 
શિવસેનાના નેતા સંજય રાઉતે કહ્યું કે, એકાનાથ શિંદે 'જયચંદ' છે, જેના કારણે બીજેપીને મુંબઈમાં મેયર મળ્યો – મરાઠી માનૂસ આને ભૂલશે નહીં.

મેયર ચૂંટણી આ મહિને અંતે! 
BMCમાં નવા મેયરની ચૂંટણી જલ્દી થશે – બીજેપી અને શિંદે ગુટ વચ્ચે ચર્ચા ચાલુ, શિંદેના કોર્પોરેટરો હોટલમાં રહીને મજબૂત સ્થિતિ બનાવી રહ્યા છે.

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
bjpShivsenaEknath Shindemumbaiભાજપએકનાથ શિંદેમુંબઈ

