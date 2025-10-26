Prev
કોણ બનશે દેશના આગામી CJI, ચીફ જસ્ટિસ બીઆર ગવઈએ નામની કરી જાહેરાત

Next CJI Justice Suryakant: જસ્ટિસ સૂર્યકાંતની વાત કરી તો તેઓ હાલમાં CJI ગવઈ પછી સૌથી વરિષ્ઠ ન્યાયાધીશ છે. હરિયાણાના હિસારમાં એક મધ્યમ વર્ગ પરિવારમાં જન્મેલા જસ્ટિસ સૂર્યકાંત આગામી CJI બનવા જઈ રહ્યા છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Oct 26, 2025, 07:44 PM IST

Next CJI Justice Suryakant: ભારતના વર્તમાન મુખ્ય ન્યાયાધીશ (CJI) બીઆર ગવઈ 23 નવેમ્બરના રોજ તેમના પદ પરથી નિવૃત્ત થવાના છે. આવી સ્થિતિમાં આગામી મુખ્ય ન્યાયાધીશની પસંદગી કરવાની પ્રક્રિયા કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી છે. નિયમો અનુસાર, સુપ્રીમ કોર્ટ અને હાઇકોર્ટમાં ચીફ જસ્ટિસ ન્યાયાધીશ પછી સૌથી વરિષ્ઠ ન્યાયાધીશને આ પદ મળે છે. વર્તમાન મુખ્ય ન્યાયાધીશ ભલામણ કરે છે. હવે, સીજેઆઈ બીઆર ગવઈએ પણ જાહેરાત કરી છે કે, આગામી CJI સુપ્રીમ કોર્ટમાં તેમના પછી સૌથી વરિષ્ઠ ન્યાયાધીશ જસ્ટિસ સૂર્યકાંત હશે.

કોણ બનશે આગામી CJI
સોમવારે CJI બીઆર ગવઈ કેન્દ્ર સરકારને આગામી CJI તરીકે જસ્ટિસ સૂર્યકાંતના નામની ભલામણ કરવાના છે. ભૂટાનની યાત્રા પર ગયેલા CJI ગવઈએ ટાઈમ્સ ઓફ ઈન્ડિયા સાથે વાત કરતા કહ્યું કે, તેમના કાર્યાલયને કેન્દ્ર સરકાર તરફથી આગામી CJI માટે ભલામણ માંગતો સંદેશ પ્રાપ્ત થયો છે. તેમણે કહ્યું, "હું રવિવારે સાંજે દિલ્હી પહોંચીશ અને સોમવારે મારા જસ્ટિસ સૂર્યકાંતના નામની ભલામણ મારા ઉત્તરાધિકારી તરીકે કરીશ."

કોણ છે જસ્ટિસ સૂર્યકાંત?
જસ્ટિસ સૂર્યકાંતની વાત કરીએ તો તેઓ હાલમાં CJI ગવઈ પછી સૌથી વરિષ્ઠ ન્યાયાધીશ છે. હરિયાણાના હિસારમાં એક મધ્યમ વર્ગ પરિવારમાં જન્મેલા જસ્ટિસ સૂર્યકાંતનું આખું બાળપણ સંયુક્ત પરિવારમાં વિતાવ્યું. તેમના પિતા શિક્ષક હતા. તેમણે મેટ્રિક સુધીનું શિક્ષણ તેમના ગામની સરકારી હાઇસ્કૂલમાં પૂર્ણ કર્યું.

ન્યાયાધીશ બનતા પહેલા કાંત એક વરિષ્ઠ વકીલ હતા અને હરિયાણાના એડવોકેટ જનરલ તરીકે સેવા આપી હતી. તેઓ રાંચીમાં નેશનલ યુનિવર્સિટી ઓફ લીગલ સ્ટડીઝ એન્ડ રિસર્ચના વિઝિટર પણ છે. આ ઉપરાંત તેઓ નેશનલ લીગલ સર્વિસીસ ઓથોરિટીના હોદ્દેદાર એક્ઝિક્યુટિવ ચેરમેન પણ છે. તેમણે 1981માં હિસારની સરકારી પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ કોલેજમાંથી સ્નાતક થયા અને ત્યારબાદ 1984માં રોહતકની મહર્ષિ દયાનંદ યુનિવર્સિટીમાંથી કાયદાની ડિગ્રી મેળવી. તેમણે હિમાચલ પ્રદેશ હાઈકોર્ટના ચીફ જસ્ટિસ તરીકે પણ સેવા આપી છે. 24 નવેમ્બર 2025ના રોજ જસ્ટિસ સૂર્યકાંત આગામી સીજેઆઈ બનવા જઈ રહ્યા છે.

