CJI બીઆર ગવઈ બાદ કોન બનશે દેશના આગામી ચીફ જસ્ટિસ, સરકારે નામની કરી જાહેરાત

Who will be Next CJI: CJI બીઆર ગવઈ પછી સુપ્રીમ કોર્ટમાં બીજા સૌથી વરિષ્ઠ ન્યાયાધીશ જસ્ટિસ સૂર્યકાંત દેશના આગામી મુખ્ય ન્યાયાધીશ બનશે. કેન્દ્રીય કાયદા મંત્રી અર્જુન રામ મેઘવાલે આ અંગે જાહેરાત આપી છે. તેઓ 24 નવેમ્બરે CJI તરીકે શપથ લેશે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Oct 30, 2025, 08:05 PM IST

CJI બીઆર ગવઈ બાદ કોન બનશે દેશના આગામી ચીફ જસ્ટિસ, સરકારે નામની કરી જાહેરાત

Who will be Next CJI: કેન્દ્ર સરકારે દેશના આગામી મુખ્ય ન્યાયાધીશ (CJI)ની જાહેરાત કરી દીધી છે. જસ્ટિસ સૂર્યકાંત આગામી CJI બનવા જઈ રહ્યા છે. વર્તમાન CJI બી.આર. ગવઈ 23 નવેમ્બરે નિવૃત્ત થશે અને 24 નવેમ્બરના રોજ જસ્ટિસ સૂર્યકાંત CJI તરીકે શપથ લેશે.

કેન્દ્રીય કાયદા મંત્રીએ આપી જાણકારી
કેન્દ્રીય કાયદા મંત્રી અર્જુન રામ મેઘવાલે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર લખ્યું કે, "ભારતના બંધારણ દ્વારા આપવામાં આવેલી સત્તાઓનો ઉપયોગ કરીને રાષ્ટ્રપતિને ભારતની સુપ્રિમ કોર્ટના જજ શ્રી જસ્ટિસ સૂર્યકાંતને 24 નવેમ્બર 2025થી ભારતના ચીફ જસ્ટિસ તરીકે નિયુક્ત કરીને ખુશી વ્યક્ત કરી છે. હું તેમને મારા હૃદયપૂર્વક અભિનંદન અને શુભકામનાઓ પાઠવું છું."

અગાઉ CJI ગવઈએ કેન્દ્ર સરકારને આગામી CJI તરીકે જસ્ટિસ સૂર્યકાંતના નામની ભલામણ કરી હતી. વર્તમાન CJI ગવઈ પછી સુપ્રીમ કોર્ટના બીજા સૌથી વરિષ્ઠ ન્યાયાધીશ, જસ્ટિસ સૂર્યકાંત 23 નવેમ્બરે CJI ગવઈની નિવૃત્તિ બાદ 24 નવેમ્બરે ભારતના 53મા મુખ્ય ન્યાયાધીશ બનશે. CJI ગવઈ, જેમણે આ વર્ષે 14 મેના રોજ શપથ લીધી હતી અને કેન્દ્રીય કાયદા મંત્રાલયને જસ્ટિસ સૂર્યકાંતને આગામી CJI તરીકે નિમણૂકની ભલામણ કરી હતી.

જસ્ટિસ સૂર્યકાંતનો CJI તરીકે લગભગ 15 મહિનાનો કાર્યકાળ રહેશે
સુપ્રીમ કોર્ટની એક પ્રેસ નોટમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, "ભારતના માનનીય ચીફ જસ્ટિસ, જસ્ટિસ ભૂષણ રામકૃષ્ણ ગવઈ, સુપ્રીમ કોર્ટના સૌથી વરિષ્ઠ ન્યાયાધીશ, ભારતના 53મા મુખ્ય ન્યાયાધીશ તરીકે માનનીય જસ્ટિસ સૂર્યકાંતના નામની ભલામણ તેમના અનુગામી તરીકે કરે છે." જસ્ટિસ સૂર્યકાંત, જેમણે 24 મે 2019ના રોજ સુપ્રીમ કોર્ટના ન્યાયાધીશ તરીકે બઢતી આપવામાં આવી હતી, તેમનો CJI તરીકે લગભગ 15 મહિનાનો કાર્યકાળ રહેશે. તેઓ 9 ફેબ્રુઆરી 2027ના રોજ નિવૃત્ત થશે.

સુપ્રીમ કોર્ટના ન્યાયાધીશો માટે રિટાયરમેન્ટની ઉંમર 65 વર્ષ છે. મેમોરેન્ડમ ઓફ પ્રોસિજર અનુસાર, સુપ્રીમ કોર્ટ અને હાઇકોર્ટના ન્યાયાધીશોની નિમણૂક, ટ્રાન્સફર અને પ્રમોશનને માર્ગદર્શન આપતા દસ્તાવેજોનો એક સેટ છે. તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, ભારતના ચીફ જસ્ટિસના પદ પર નિમણૂક માટે સુપ્રીમ કોર્ટના સૌથી વરિષ્ઠ ન્યાયાધીશની નિમણૂક થવી જોઈએ. જેમને આ પદ સંભાળવા માટે યોગ્ય માનવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે, આ પત્ર વર્તમાન CJI 65 વર્ષની ઉંમરે નિવૃત્ત થાય તેના એક મહિના પહેલા મોકલવામાં આવે છે. જસ્ટિસ સૂર્યકાંતનો જન્મ 10 ફેબ્રુઆરી 1962ના રોજ હરિયાણાના હિસાર જિલ્લામાં એક મધ્યમ વર્ગના પરિવારમાં થયો હતો, જેઓ 24 મે 2019ના રોજ સુપ્રીમ કોર્ટના ન્યાયાધીશ બનવા જઈ રહ્યા છે.

કોણ છે જસ્ટિસ સૂર્યકાંત?
જસ્ટિસ સૂર્યકાંતની વાત કરીએ તો તેઓ હાલમાં CJI ગવઈ પછી સૌથી વરિષ્ઠ ન્યાયાધીશ છે. હરિયાણાના હિસારમાં એક મધ્યમ વર્ગ પરિવારમાં જન્મેલા જસ્ટિસ સૂર્યકાંતનું આખું બાળપણ સંયુક્ત પરિવારમાં વિતાવ્યું. તેમના પિતા શિક્ષક હતા. તેમણે મેટ્રિક સુધીનું શિક્ષણ તેમના ગામની સરકારી હાઇસ્કૂલમાં પૂર્ણ કર્યું.

ન્યાયાધીશ બનતા પહેલા કાંત એક વરિષ્ઠ વકીલ હતા અને હરિયાણાના એડવોકેટ જનરલ તરીકે સેવા આપી હતી. તેઓ રાંચીમાં નેશનલ યુનિવર્સિટી ઓફ લીગલ સ્ટડીઝ એન્ડ રિસર્ચના વિઝિટર પણ છે. આ ઉપરાંત તેઓ નેશનલ લીગલ સર્વિસીસ ઓથોરિટીના હોદ્દેદાર એક્ઝિક્યુટિવ ચેરમેન પણ છે. તેમણે 1981માં હિસારની સરકારી પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ કોલેજમાંથી સ્નાતક થયા અને ત્યારબાદ 1984માં રોહતકની મહર્ષિ દયાનંદ યુનિવર્સિટીમાંથી કાયદાની ડિગ્રી મેળવી. તેમણે હિમાચલ પ્રદેશ હાઈકોર્ટના ચીફ જસ્ટિસ તરીકે પણ સેવા આપી છે. 24 નવેમ્બર 2025ના રોજ જસ્ટિસ સૂર્યકાંત આગામી સીજેઆઈ બનવા જઈ રહ્યા છે.

