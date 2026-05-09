/કેરળના મુખ્યમંત્રી કોણ ? ખડગે અને રાહુલ ગાંધી લેશે અંતિમ નિર્ણય, દિલ્હીમાં ચાલી 3 કલાક બેઠક

કોંગ્રેસના મહાસચિવ દીપા દાસ મુનશીએ જણાવ્યું છે કે કેરળના નવા મુખ્યમંત્રી અંગે અંતિમ નિર્ણય કોંગ્રેસ પ્રમુખ મલ્લિકાર્જુન ખડગે અને રાહુલ ગાંધી લેશે. દિલ્હીમાં યોજાયેલી લાંબી બેઠક બાદ તેમણે માહિતી આપી કે કોંગ્રેસના તમામ ધારાસભ્યોએ હાઇકમાન્ડને નિર્ણય લેવા માટે અધિકૃત કર્યા છે અને ટૂંક સમયમાં નામની જાહેરાત કરવામાં આવશે.
કોંગ્રેસ પાર્ટીએ કેરળમાં જીત મેળવી છે, પરંતુ હવે એક મોટી મૂંઝવણ ઊભી થઈ છે. કોંગ્રેસ પાસે તેના ત્રણ મુખ્ય નેતાઓમાંથી એકને મુખ્યમંત્રી તરીકે પસંદ કરવાના છે. હજુ સુધી કોઈ નામ સત્તાવાર રીતે જાહેર કરવામાં આવ્યું નથી. શનિવારે કોંગ્રેસ પ્રમુખ મલ્લિકાર્જુન ખડગે અને કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા રાહુલ ગાંધીએ આ મુદ્દાને ઉકેલવા માટે દિલ્હીમાં લાંબી બેઠક યોજી હતી.
ટૂંક સમયમાં કેરળને મળશે નવા મુખ્યમંત્રી
મીટિંગ બાદ કોંગ્રેસ નેતા દીપા દાસ મુનશીએ જણાવ્યું હતું કે મુખ્યમંત્રી અંગેનો નિર્ણય ખૂબ જ ટૂંક સમયમાં લેવામાં આવશે. જોકે, ચોક્કસ સમયરેખા હજુ સ્પષ્ટ નથી. 23 મે એ કેરળમાં સરકાર બનાવવાની અંતિમ તારીખ છે. કોંગ્રેસમાં આંતરિક અસંમતિના સંકેતો પણ સામે આવ્યા છે, કારણ કે ત્રણેય ઘટક પક્ષોના નેતાઓ પોતપોતાના ઉમેદવારો માટે મુખ્યમંત્રી પદ માટે સ્પર્ધા કરી રહ્યા છે.
કેરળ વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસની આગેવાની હેઠળના યુનાઇટેડ ડેમોક્રેટિક ફ્રન્ટ (UDF)એ બહુમતી સાથે જંગી જીત મેળવી છે. કોંગ્રેસે હવે મુખ્યમંત્રી નક્કી કરવાના છે. જો કે, UDFમાં ત્રણ મુખ્ય પક્ષોનો સમાવેશ થાય છે, અને ત્રણેયના નેતાઓ પોતપોતાના ઉમેદવારોને મુખ્યમંત્રી તરીકે નિયુક્ત કરવા આતુર છે. પરિણામે નિર્ણય પર પહોંચવું મુશ્કેલ પડકાર બની ગયું છે.
ત્રણેય પક્ષોના નેતાઓ કોણ છે ?
કોંગ્રેસ પાર્ટી પાસે ઘણા નેતાઓ છે. બીજો પક્ષ માર્ક્સવાદી કોમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી એટલે કે CPI(M) છે, જેના પોતાના નિયુક્ત નેતા છે. ત્રીજો પક્ષ કેરળ કોંગ્રેસ છે, જેના પોતાના નેતા પણ છે. દરેક પક્ષ પોતાના નેતાને મુખ્યમંત્રી બનાવા માંગે છે, તેથી સર્વસંમતિ પર પહોંચવું મુશ્કેલ સાબિત થયું છે.
દિલ્લીમાં ચાલી લાંબી બેઠક
શનિવારે, કોંગ્રેસ પ્રમુખ મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ આ મુદ્દાને ઉકેલવા માટે એક લાંબી બેઠક બોલાવી હતી. આ બેઠકમાં કોંગ્રેસના તમામ મુખ્ય નેતાઓ હાજર હતા. રાહુલ ગાંધી પણ હાજર હતા. કેરળના વરિષ્ઠ નેતાઓ રમેશ ચેન્નીથલા અને વી.ડી. સતીસન પણ હાજર હતા, જેમ કે કોંગ્રેસ પાર્ટીના કેરળ એકમના વડા સન્ની જોસેફ પણ હાજર હતા. આ બેઠક ત્રણ કલાકથી વધુ ચાલી હતી, જેમાં દરેકે મુખ્યમંત્રી તરીકે કોને નિયુક્ત કરવા તે અંગે પોતપોતાના મંતવ્યો રજૂ કર્યા હતા.
23 મે શા માટે મહત્વપૂર્ણ ?
23 મે કેરળમાં સરકાર બનાવવા માટે અંતિમ તારીખ છે. આનો અર્થ એ છે કે મુખ્યમંત્રીની પસંદગી 23 મે સુધીમાં થવી જોઈએ અને શપથ લેવા જોઈએ. જો આવું ન થાય, તો રાજ્યપાલ ચૂંટણી નિયમો અનુસાર યોગ્ય પગલાં લઈ શકે છે. કોંગ્રેસના તમામ ધારાસભ્યોએ મુખ્યમંત્રી અંગે અંતિમ નિર્ણય લેવા માટે પાર્ટીના નેતૃત્વને અધિકૃત કરતા ઠરાવ પર હસ્તાક્ષર કર્યા. આનો અર્થ એ છે કે ખડગે અને રાહુલ ગાંધી જે પણ નિર્ણય લેશે તેનું દરેક પાલન કરશે.
આગળ શું થશે ?
હાલમાં, કોઈને ખબર નથી કે મુખ્યમંત્રીની જાહેરાત ક્યારે થશે. દીપા દાસ મુનશીએ ફક્ત એટલું જ કહ્યું હતું કે બધું ખૂબ જ ટૂંક સમયમાં અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવશે. જો કે, 23 મે એ અંતિમ તારીખ છે. કોંગ્રેસના ટોચના નેતાઓ ખડગે અને રાહુલ ગાંધી હાલમાં આ બાબતે વિચાર-વિમર્શ કરી રહ્યા છે.