કોણ બનશે ભાજપના નવા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ ? બિહાર ચૂંટણી પુરી થતા જ આ નામોની થવા લાગી ચર્ચા, ટુંક સમયમાં જાહેરાતની સંભાવના
New National President: બિહાર ચૂંટણી પહેલા, રક્ષામંત્રી રાજનાથ સિંહે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે પાર્ટી બિહાર ચૂંટણી પછી નવા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષના નામની જાહેરાત કરશે. તેમણે એક મુલાકાતમાં એમ પણ કહ્યું હતું કે પ્રમુખની પસંદગી અંગે ભાજપ અને આરએસએસ વચ્ચે કોઈ મતભેદ નથી.
Trending Photos
New National President: બિહારમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતૃત્વ હેઠળના રાષ્ટ્રીય લોકશાહી જોડાણ (NDA)ના ઐતિહાસિક વિજય બાદ, સરકાર રચના અને શપથ ગ્રહણ સમારોહની તૈયારીઓ પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે. સૂત્રો સૂચવે છે કે 20 નવેમ્બરે ગાંધી મેદાનમાં શપથ ગ્રહણ સમારોહની તૈયારીઓ શરૂ થઈ ગઈ છે. આ વચ્ચે, બિહારમાં તેની જબરદસ્ત જીતને કારણે ભાજપનો ઉત્સાહ આસમાને પહોંચી રહ્યો છે. ભાજપ 89 બેઠકો સાથે રાજ્યમાં સૌથી મોટી પાર્ટી તરીકે ઉભરી આવી છે. હવે બધાની નજર ભાજપના સૌથી અપેક્ષિત નિર્ણય પર કેન્દ્રિત છે, જે નવા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષની જાહેરાત છે.
પાર્ટી અને સંઘ વચ્ચે કોઈ મતભેદ નથી
પહેલા, સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહે બિહાર ચૂંટણી પહેલા નવા અધ્યક્ષની જાહેરાત અંગે એક મોટું નિવેદન આપ્યું હતું. રાજનાથ સિંહે જણાવ્યું હતું કે બિહાર ચૂંટણી પૂર્ણ થતાં જ પાર્ટી અધ્યક્ષના નામની જાહેરાત કરવામાં આવશે. રાજનાથ સિંહે આ દરમિયાન સ્પષ્ટતા પણ કરી હતી કે પાર્ટીને અધ્યક્ષ પસંદ કરવામાં કોઈ અવરોધોનો સામનો કરવો પડતો નથી અને આ મુદ્દે પાર્ટી અને સંઘ વચ્ચે કોઈ મતભેદ નથી.
નડ્ડા 2020થી પાર્ટીના અધ્યક્ષ
એ નોંધવું જોઈએ કે જેપી નડ્ડા જાન્યુઆરી 2020થી પાર્ટીનું નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે. તેમનો કાર્યકાળ જૂન 2023માં સમાપ્ત થયો હતો, પરંતુ નડ્ડાને 2024ની લોકસભા ચૂંટણી સુધી કાર્યકાળ લંબાવવામાં આવ્યો હતો, ત્યારબાદ, મહત્વપૂર્ણ ચૂંટણી સ્પર્ધાઓ દરમિયાન સ્થિરતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે તેમનો કાર્યકાળ ફરીથી લંબાવવામાં આવ્યો હતો. જોકે, તેમના અનુગામીને જાહેર કરવામાં વિલંબ થવાથી હવે પાર્ટીના સભ્યોમાં અસ્વસ્થતા વધી રહી છે.
ભાજપના નવા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ કોણ બનશે?
ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ પદ માટે જે નામોની ચર્ચા થઈ રહી છે તેમાં કેન્દ્રીય મંત્રીઓ મનોહર લાલ ખટ્ટર, શિવરાજ સિંહ ચૌહાણ, ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન અને ભૂપેન્દ્ર યાદવનો સમાવેશ થાય છે.
મહિલા પ્રમુખનું નામ પણ ચર્ચામાં
એવી પણ ચર્ચા છે કે ભાજપ પાસે પહેલીવાર મહિલા પ્રમુખ હોઈ શકે છે. આ માટે, કેન્દ્રીય નાણાં પ્રધાન નિર્મલા સીતારમણ, ભૂતપૂર્વ કેન્દ્રીય પ્રધાન એનટી રામા રાવની પુત્રી ડી પુરંદેશ્વરી અને ભાજપ મહિલા મોરચાના ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ વનથી શ્રીનિવાસનના નામ ચર્ચામાં છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે