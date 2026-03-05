Prev
નીતીશ કુમાર બાદ કોણ હશે બિહારના આગામી મુખ્યમંત્રી? રેસમાં આ 5 નામ સૌથી આગળ

Who will next Chief Minister of Bihar: બિહારના રાજકારણમાં હોળીના પર્વે મોટા ધડાકાના સંકેતો મળી રહ્યા છે. નીતીશ કુમાર મુખ્યમંત્રી પદ છોડીને દિલ્હી જઈ શકે છે તેવી ચર્ચાઓએ જોર પકડ્યું છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 05, 2026, 11:35 AM IST
  • બિહારના રાજકારણમાં હોળીના પર્વે મોટા ધડાકા!
  • નીતીશ કુમાર મુખ્યમંત્રી પદ છોડીને દિલ્હી જશે!
  • સત્તાનું નવું સમીકરણ: શું મુખ્યમંત્રી ભાજપનો હશે?
  • મુખ્યમંત્રીની રેસમાં ભાજપના બે મજબૂત ચહેરા

Who will next Chief Minister of Bihar: હોળીના તહેવાર પર બિહારના રાજકારણમાં મોટો ગરમાવો જોવા મળ્યો છે. હોળીના દિવસે જ રાજ્યમાં મુખ્યમંત્રી બદલાવાની ચર્ચાઓ શરૂ થઈ ગઈ છે. શરૂઆતમાં આ વાત પર કોઈને વિશ્વાસ નહોતો આવતો, પરંતુ બાદમાં જેડીયુ (JDU) નેતાઓએ આ વાતની પુષ્ટિ કરી છે. અહેવાલો અનુસાર, મુખ્યમંત્રી નીતીશ કુમાર બિહાર છોડીને દિલ્હી જવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે.

રાજ્યસભામાં જઈ શકે છે નીતીશ કુમાર
નીતીશ કુમાર હવે રાજ્યસભા માટે ઉમેદવારી નોંધાવશે તેવી શક્યતા છે. આ નિર્ણયથી લોકોમાં આશ્ચર્ય ફેલાયું છે, તો બીજી તરફ જેડીયુના કાર્યકરોમાં તેનો વિરોધ પણ શરૂ થયો છે. જો નીતીશ કુમાર દિલ્હી જવાનું નક્કી કરે, તો બિહારના આગામી મુખ્યમંત્રી કોણ બનશે તે પ્રશ્ન અત્યારે કેન્દ્રસ્થાને છે. આ રેસમાં મુખ્યત્વે 5 નામો સૌથી આગળ ચાલી રહ્યા છે.

Add Zee News as a Preferred Source

સત્તાનું નવું સમીકરણ: શું મુખ્યમંત્રી ભાજપનો હશે?
બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીમાં NDA એ પ્રચંડ વિજય મેળવ્યો. NDA એ 202 બેઠકો જીતી, જેમાં BJP ને 89, JDU ને 85, LJP ને 19, HAM ને 5 અને RLM ને 4 બેઠકોનો સમાવેશ થાય છે. ચૂંટણીઓ પછી, JDU માંથી નીતિશ કુમાર મુખ્યમંત્રી બન્યા, જ્યારે BJP પાસે બે નાયબ મુખ્યમંત્રી પણ હતા. વધુમાં, મંત્રીમંડળમાં ભાજપનું વર્ચસ્વ સ્પષ્ટ હતું. સૂત્રો સૂચવે છે કે જો નીતિશ કુમાર રાજ્યસભામાં પ્રવેશ કરે છે, તો મુખ્યમંત્રી BJP માંથી હશે. વધુમાં, બંને નાયબ મુખ્યમંત્રી પદ JDU ને જઈ શકે છે.

ચૂંટણી બાદ નીતીશ કુમાર મુખ્યમંત્રી બન્યા અને ભાજપના બે ડેપ્યુટી સીએમ બનાવવામાં આવ્યા હતા. જોકે, સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર જો હવે નીતીશ કુમાર રાજ્યસભામાં જાય છે, તો મુખ્યમંત્રી પદ ભાજપ પાસે જઈ શકે છે. બદલામાં બંને ડેપ્યુટી સીએમ પદ જેડીયુને સોંપવામાં આવી શકે છે.

મુખ્યમંત્રીની રેસમાં ભાજપના બે મજબૂત ચહેરા
ભાજપ પાસે અત્યારે મુખ્યમંત્રી પદ માટે બે મોટા નામ ચર્ચામાં છે. બિહાર ચૂંટણીમાં ટિકિટ ફાળવણીથી લઈને સહયોગી પક્ષોને મનાવવા સુધી નિત્યાનંદ રાયની ભૂમિકા મહત્વની રહી છે. ભાજપ હાઈકમાન્ડ તેમના પર ઘણો ભરોસો ધરાવે છે. વર્તમાન ડેપ્યુટી સીએમ સમ્રાટ ચૌધરીને ચૂંટણી બાદ બિહારના ગૃહ મંત્રી બનાવવામાં આવ્યા હતા, જે દર્શાવે છે કે તેઓ પક્ષના વિશ્વાસુ ચહેરા તરીકે ઉભરી આવ્યા છે.

આ ઉપરાંત અન્ય ત્રણ નામો પર પણ મંથન ચાલી રહ્યું છે, જે આવનારા દિવસોમાં સ્પષ્ટ થશે. નીતીશ કુમારના આ સંભવિત નિર્ણયથી બિહારના રાજકારણમાં મોટા ફેરફારો નિશ્ચિત જણાય છે.

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે.

...और पढ़ें
