કોણ બનશે ભાજપના નવા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ? PM કરવા જઈ રહ્યા છે મોટી બેઠક, રેસમાં વધુ એક નવું નામ
BJP National President: ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP)ના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષની ચૂંટણી ગયા વર્ષથી બાકી છે. આ પહેલા સંગઠનાત્મક ચૂંટણી 29 રાજ્યોમાં પૂર્ણ થઈ ચૂકી છે. માત્ર ઉત્તર પ્રદેશ અને કર્ણાટક જેવા કેટલાક મુખ્ય રાજ્યોમાં ચૂંટણી બાકી છે.
BJP National President: બિહારની ચૂંટણી પૂર્ણ થતાં જ હવે ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP)ના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષના નામને લઈને અટકળો શરૂ થઈ ગઈ છે. ભાજપ તેની તૈયારી ટૂંક સમયમાં જ શરૂ કરવાની છે. રવિવાર સુધીમાં નવી દિલ્હીમાં ભાજપની એક મોટી બેઠક યોજાવાની છે, જેમાં તૈયારીઓની સમીક્ષા કરવામાં આવશે. આ બેઠકમાં પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષની ચૂંટણીની પ્રક્રિયા શરૂ થવાની સંભાવના છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી રવિવારે દેશ પરત ફર્યા બાદ પાર્ટી મુખ્યાલયમાં વરિષ્ઠ ભાજપ નેતાઓની બેઠક યોજાય તેવી સંભાવના છે.
રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષના નામ પર અટકળો શરૂ
ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષની ચૂંટણી ગયા વર્ષથી બાકી છે. આ પહેલા સંગઠનાત્મક ચૂંટણી 29 રાજ્યોમાં પહેલા જ પૂરી થઈ ચૂકી છે. માત્ર ઉત્તર પ્રદેશ અને કર્ણાટક જેવા કેટલાક મુખ્ય રાજ્યો બાકી છે. જો કે, દિલીપ જયસ્વાલ મંત્રી બન્યા બાદ બિહાર માટે પણ નવા પ્રદેશ અધ્યક્ષના નામની ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ છે.
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં યોજાનારી ભાજપની આ મહત્વપૂર્ણ બેઠકમાં રાષ્ટ્રીય સ્તરે સંગઠનાત્મક પરિવર્તનો પર પણ વિચારણા થઈ શકે છે. ઉત્તર પ્રદેશ અને હરિયાણાના પ્રદેશ અધ્યક્ષોની ચૂંટણી પર પણ નિર્ણય લેવામાં આવશે.
નોંધનીય છે કે, વર્તમાન અધ્યક્ષ જે.પી. નડ્ડાનો કાર્યકાળ જૂન 2023માં સમાપ્ત થઈ ગયો હતો, પરંતુ તેમને લોકસભા ચૂંટણી અને કેટલીક વિધાનસભા ચૂંટણી માટે વિસ્તરણ આપવામાં આવ્યું હતું. પાર્ટીમાં ચર્ચા છે કે નવા અધ્યક્ષની ચૂંટણી જાન્યુઆરી 2026 સુધીમાં પૂર્ણ થઈ શકે છે, ખાસ કરીને 14 જાન્યુઆરી પછી જ્યારે હિન્દુ કેલેન્ડરમાં ખરમાસ સમાપ્ત થાય છે.
રેસમાં આગળ ચાલી રહ્યા છે આ નામો
ભાજપ તરફથી કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી નથી, પરંતુ મીડિયા રિપોર્ટ્સમાં રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ પદ માટે કેટલાક નામો પર ચર્ચા થઈ રહી છે. તેમાં કેન્દ્રીય મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનનું નામ સૌથી આગળ છે, જેમનું RSS અને સંગઠનાત્મક મશીનરી સાથે મજબૂત જોડાણ છે. કેન્દ્રીય મંત્રી ભૂપેન્દ્ર યાદવના નામની પણ ચર્ચા છે, જેઓ OBC વર્ગમાંથી એક મજબૂત સંગઠનાત્મક ચહેરો છે. કેન્દ્રીય મંત્રી શિવરાજ સિંહ ચૌહાણ, કેન્દ્રીય મંત્રી મનોહર લાલ ખટ્ટર, અને ઉત્તર પ્રદેશના નાયબ મુખ્યમંત્રી કેશવ પ્રસાદ મૌર્યના નામને લઈને પણ અટકળો છે.
બિહાર ચૂંટણી પર PM મોદીની ટિપ્પણી
ઉલ્લેખનીય છે કેસ બુધવારે સંસદ ભવનમાં કેબિનેટની બેઠકમાં મંત્રીઓએ તાજેતરની બિહાર ચૂંટણીમાં મળેલી જીત બદલ ટેબલ થપથપાવીને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું સ્વાગત કર્યું હતું. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, PMએ ચૂંટણી પરિણામો પર થોડા શબ્દો કહ્યા હતા અને NDA વિશે ઉલ્લેખ કર્યો હતો કે, આ ગઠબંધન 'ઓર્ગેનિક' (સ્વાભાવિક) છે, સ્થિર છે અને ચૂંટણી પછી પણ બન્યું રહેશે. ત્યારબાદ ભાજપ અધ્યક્ષ જે.પી. નડ્ડાએ બિહારમાં પાર્ટીની જીતમાં યોગદાન આપનાર નેતાઓ માટે તેમના સત્તાવાર નિવાસસ્થાને રાત્રિભોજનનું આયોજન કર્યું હતું.
