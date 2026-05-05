/બંગાળમાં ભાજપની પ્રચંડ જીત બાદ હવે કોણ બનશે મુખ્યમંત્રી? રેસમાં સૌથી આગળ છે આ 5 નામ

West Bengal CM race BJP: ઐતિહાસિક જીત બાદ બંગાળમાં મુખ્યમંત્રી પદ માટે શુભેન્દુ અધિકારી, દિલીપ ઘોષ અને રૂપા ગાંગુલી જેવા નામો રેસમાં છે. હવે સૌની નજર ટોચના નેતૃત્વના અંતિમ નિર્ણય પર ટકેલી છે.
West Bengal CM race BJP: પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપની ઐતિહાસિક સરસાઈ બાદ હવે સૌથી મોટો સવાલ એ જ છે કે રાજ્યની કમાન કોના હાથમાં સોંપવામાં આવશે. ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી જ પાર્ટીની સૌથી મોટી તાકાત બનીને ઉભર્યા હતા, જેમણે 20થી વધુ રેલીઓ કરી અને બંગાળના સ્થાનિક રંગમાં રંગાયેલા જોવા મળ્યા હતા. જોકે ભાજપે અગાઉથી કોઈ ચહેરાની જાહેરાત કરી નહોતી, પરંતુ અમિત શાહે વારંવાર સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે રાજ્યના મુખ્યમંત્રી કોઈ ‘બંગાળી’ જ હશે. હવે જ્યારે જનતાએ ‘બ્રાન્ડ મોદી’ પર ભરોસો મૂક્યો છે, ત્યારે પાર્ટી એક એવા કદાવર નેતાની શોધમાં છે જે બંગાળની સત્તાને મજબૂતીથી સંભાળી શકે.
શુભેન્દુ અધિકારી અને દિલીપ ઘોષનો અનુભવ અને પકડ
મુખ્યમંત્રી પદના ટોચના દાવેદારોમાં શુભેન્દુ અધિકારીનું નામ સૌથી ઉપર છે, જેમણે 2021માં મમતા બેનર્જીને નંદીગ્રામમાં હરાવીને પોતાની તાકાત સાબિત કરી હતી. તેમની પાસે મજબૂત સંગઠનાત્મક નેટવર્ક અને પાયાની પકડ છે, પરંતુ નારદા સ્ટિંગ કેસમાં નામ હોવું તેમના માટે અવરોધ બની શકે છે. બીજી તરફ, પૂર્વ પ્રદેશ અધ્યક્ષ દિલીપ ઘોષને પણ એક મજબૂત વિકલ્પ માનવામાં આવે છે, કારણ કે ભાજપને મુખ્ય વિપક્ષી દળ બનાવવાનો શ્રેય તેમને જાય છે. આ બંને નેતાઓ ઉપરાંત સમીક ભટ્ટાચાર્યનું નામ પણ ચર્ચામાં છે, જેમને પાર્ટીમાં સૌને સાથે લઈને ચાલનારા એક અનુભવી નેતા તરીકે જોવામાં આવે છે.
શું ભાજપ મહિલા મુખ્યમંત્રી પર દાવ ખેલશે?
ભાજપે સમગ્ર ચૂંટણી દરમિયાન મહિલાઓની સુરક્ષાને પોતાનો મુખ્ય મુદ્દો બનાવ્યો હતો, જેને જોતા કોઈ મહિલા નેતાને મુખ્યમંત્રી બનાવવાની શક્યતા ઘણી વધી ગઈ છે. આ રેસમાં જાણીતી અભિનેત્રી અને ધારાસભ્ય રૂપા ગાંગુલીનું નામ ખૂબ જ ચર્ચામાં છે, જેમની લોકપ્રિયતા અને મહિલા મોરચામાં તેમના કામને જોતા પાર્ટી તેમના નામ પર વિચાર કરી શકે છે. તેમની સાથે જ આસનસોલ દક્ષિણના ધારાસભ્ય અગ્નિમિત્રા પોલ પણ એક સશક્ત દાવેદાર છે, જેઓ પોતાની બેબાક નિવેદનબાજી માટે જાણીતા છે. જો પાર્ટી પોતાની મહિલા સમર્થક છબીને વધુ મજબૂત કરવા માંગતી હોય, તો આ બંનેમાંથી કોઈ એકને તક મળી શકે છે.
નવા ચહેરાઓની ચર્ચા અને નેતૃત્વનો નિર્ણય
આ મુખ્ય નામો ઉપરાંત નિશિથ પ્રામાણિક જેવા યુવા ચહેરાઓનું નામ પણ મુખ્યમંત્રી પદની ચર્ચાઓમાં સામેલ થઈ રહ્યું છે. પાર્ટીની અંદર સુકાંત મજુમદારના એ દાવાની પણ ચર્ચા છે જેમાં તેમણે કહ્યું હતું કે બંગાળના આગામી મુખ્યમંત્રી ‘માંસાહારી’ હશે, જે સીધો બંગાળી ઓળખ સાથે જોડાયેલો સંકેત છે. હવે સૌની નજર દિલ્હી પર ટકેલી છે જ્યાં વડાપ્રધાન મોદી અને અમિત શાહની જોડીએ નક્કી કરવાનું છે કે ઐતિહાસિક જીત બાદ ‘સોનાર બાંગ્લા’ના સપનાને સાકાર કરવા માટે સૌથી યોગ્ય ચહેરો કોણ હશે. હાલમાં બંગાળની રાજનીતિમાં નેતૃત્વને લઈને સસ્પેન્સ યથાવત છે અને અટકળોનું બજાર ગરમ છે.