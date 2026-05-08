/કોણ બનશે કેરળના મુખ્યમંત્રી? નિરીક્ષકોએ ખરગેને સોંપ્યો રિપોર્ટ, જાણો કોંગ્રેસમાં કયા 3 નામ પર થઈ રહી છે ચર્ચા

Kerala New CM: કેરળ કોંગ્રેસમાં નવા મુખ્યમંત્રીના ચહેરાને લઈને ચર્ચાઓ તેજ બની છે અને આજે નિરીક્ષકોએ પોતાનો રિપોર્ટ પાર્ટી અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખરગેને સોંપ્યો છે. મળતી માહિતી અનુસાર, કે. સી. વેણુગોપાલને સૌથી વધુ ધારાસભ્યોનું સમર્થન મળ્યું છે, જો કે અંતિમ નિર્ણય પાર્ટી હાઈકમાન્ડ લેશે.
Kerala New CM: કેરળ કોંગ્રેસમાં નવા નેતૃત્વ અને સંભવિત મુખ્યમંત્રીના ચહેરાને લઈને ચાલી રહેલી ચર્ચાઓ વચ્ચે શુક્રવારે કોંગ્રેસના નિરીક્ષકોએ પાર્ટી અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખરગેને પોતાનો રિપોર્ટ સોંપ્યો છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ખરગેને આ રિપોર્ટ બપોરે લગભગ 12 વાગ્યે સોંપવામાં આવ્યો છે. કેરળથી આવેલા કોંગ્રેસના નિરીક્ષકોએ રાજ્યના તમામ ધારાસભ્યોના મંતવ્યો લીધા છે. તેમણે પહેલા તમામ ધારાસભ્યો સાથે બેઠક કરી અને પછી એક પછી એક વ્યક્તિગત વાતચીત પણ કરી, જેના આધારે આ રિપોર્ટ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે.
કે. સી. વેણુગોપાલને સૌથી વધુ સમર્થન
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, કે. સી. વેણુગોપાલને સૌથી વધુ ધારાસભ્યોનું સમર્થન હોવામું જાણવા મળી રહ્યું છે. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે, 40થી 43 ધારાસભ્યો તેમના સમર્થનમાં છે, જેનાથી તેઓ ધારાસભ્યોની પ્રથમ પસંદગી તરીકે ઉભરી આવ્યા છે. જો કે, તેમના નામ પર અંતિમ નિર્ણય સરળ માનવામાં આવી રહ્યો નથી.
કારણ કે તેઓ કોંગ્રેસના પૂર્વ અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધીના ખૂબ જ નજીકના અને વિશ્વાસુ માનવામાં આવે છે. આવી સ્થિતિમાં એ પણ ચર્ચા છે કે, રાહુલ ગાંધી તેમને કેરળની જવાબદારી સોંપવા માંગશે કે નહીં. આ બાબત તેમના મુખ્યમંત્રી બનવાની શક્યતાઓમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી શકે છે.
CM પદ માટે અન્ય વિકલ્પો પર પણ ચર્ચા
સૂત્રો જણાવ્યા અનુસાર, જો કે. સી. વેણુગોપાલનું નામ પર મહોર ન લાગે તો તો રમેશ ચેન્નીથલાને મુખ્યમંત્રી પદ માટે વિકલ્પ હોય શકે છે. ચેન્નીથલાના સમર્થનમાં 20થી વધુ ધારાસભ્યો હોવાનું કહેવાય છે.
બીજી તરફ વી.ડી. સતીશનને કોંગ્રેસની સાથે સાથે UDFના તમામ સાથી પક્ષોનું સમર્થન મળેલું હોવાનું જાણવા મળે છે. જેમાં IUML, કેરળ કોંગ્રેસ (જોસેફ જૂથ) અને RSP સામેલ છે. તેમનું માનવું છે કે, સતીશને વિપક્ષના નેતા તરીકે પાયાના સ્તરે સારું કામ કર્યું છે. સાથી પક્ષો એવું પણ માને છે કે, સીએમ પદ માટે કોઈ ધારાસભ્યને જ પસંદ કરવા જોઈએ.