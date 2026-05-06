/આ દિગ્ગજ નેતા છે બંગાળના મુખ્યમંત્રી તરીકે ભાજપની હાઈ કમાનની પહેલી પસંદ!

West Bengal New CM: પશ્ચિમ બંગાળમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીએ પરચમ લહેરાવ્યો અને રાજ્યમાં 200થી વધુ સીટો મેળવી. હવે જે યક્ષ પ્રશ્ન છે તે એ છે કે આખરે રાજ્યના ભાજપની સરકારના મુખ્યમંત્રી કોણ? ત્યારે આ અંગે અનેક નામ પણ સામે આવી રહ્યા છે પરંતુ એક નામ સૌથી વધુ ચર્ચામાં છે. જે સૂત્રો મુજબ ભાજપ હાઈ કમાનને પણ પસંદ છે.
બંગાળમાં નવા મુખ્યમંત્રીના નામ અંગે પાર્ટી જલદી નામનો ખુલાસો કરી શકે છે. એવા રિપોર્ટ્સ છે કે શુક્રવારે આ મામલે ભાજપ મોટી બેઠક કરશે. એવી સંભાવના પણ છે કે ત્યારબાદ વિધાયક દળના નેતાના નામની જાહેરાત થઈ શકે છે. ભાજપે બંગાળના પર્યવેક્ષક તરીકે ગૃહમંત્રી અમિત શાહને નિયુક્ત કર્યા છે. ભાજપે બંગાળમાં 207 સીટો જીતી છે.
આ દિગ્ગજ નેતા પર પસંદગી?
શુક્રવારે ભાજપના વિધાયકોની બેઠક કોલકાતામાં થશે. સૂત્રો મુજબ એવું જાણવા મળ્યું છે કે આ બેઠકમાં અધિકારીને વિધાયક દળ તરીકે પસંદ કરવામાં આવી શકે છે. સૂત્રો મુજબ ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ શામિક ભટ્ટાચાર્ય અધિકારીના નામનો પ્રસ્તાવ રજૂ કરી શકે અને શાહ તેમના નામની જાહેરાત કરી શકે છે.
બંગાળના નેતા જ બનશે મુખ્યમંત્રી
ભાજપે 293 સીટોમાંથી 207 સીટ જીતીને તૃણમૂલ કોંગ્રેસને ધોબીપછાડ આપી છે. રાજ્યમાં ટીએમસીના 15 વર્ષના શાસનનો અંત કર્યો છે. જો કે પાર્ટીએ હજુ સુધી ઔપચારિક રીતે મુખ્યમંત્રી પદના નામની જાહેરાત કરી નથી. પરંતુ ગૃહમંત્રી અમિત શાહ સહિત વરિષ્ઠ નેતાઓએ પ્રચાર દરમિયાન સંકેત આપ્યો હતો કે આગામી મુખ્યમંત્રી પશ્ચિમ બંગાળના જ રહીશ હશે.
શુવેન્દુએ મમતાને 2 વાર હરાવ્યા
વર્ષ 2021માં શુવેન્દુ અધિકારીએ મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીથી છૂટા પડીને ભાજપમાં જોડાયા હતા. એટલું જ નહીં તેઓ નંદીગ્રામથી ચૂંટણી પણ લડ્યા હતા. પરિણઆમે બહુ ઓછા માર્જિનથી મુખ્યમંત્રીએ હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. એવું કહેવાય છે કે વર્ષ 2011માં તૃણમૂલ કોંગ્રેસને સત્તા પર લાવવામાં નંદીગ્રામની મોટી ભૂમિકા હતી. ત્યારબાદ 2026માં પણ ભાજપે અધિકારીને મમતા બેનર્જી સામે મેદાનમાં ઉતાર્યા પરંતુ આ વખતે મેદાન બદલીને મમતા બેનર્જીનો ગઢ એવી ભવાનીપુર સીટથી ચૂંટણી લડવાની ટિકિટ આપી. પરિણામ એ આવ્યું કે શુવેન્દુ અધિકારીએ ભવાનીપુર સીટ પણ મમતા બેનર્જી પાસેથી છીનવી લીધી. લગભગ 15000 મતોથી તેમને હરાવ્યા.
સોમવારે જ્યારે મતગણતરી શરૂ થઈ ત્યારે અધિકારીએ ટીએમસી સુપ્રીમો વિરુદ્ધ સારી એવી લીડ મેળવી હતી. પરંતુ ત્યારબાદ મમતા બેનર્જીએ વાપસી કરી અને 17 હજાર મતોથી આગળ નીકળી ગયા હતા. 20 રાઉન્ડની ગણતરીના અંતે અધિકારીએ જીત મેળવી. ટીએમસી પ્રમુખે જો કે ચૂંટણી પંચ પર ષડયંત્રનો આરોપ પણ લગાવ્યો છે.
અધિકારીએ રાજ્યની જનતાને ભારે સમર્થન માટે આભારે વ્યક્ત કર્યો અને કહ્યું કે નવી સરકાર જનસેવા અને સમાવેશી વિકાસને પ્રાથમિકતા આપશે. તેમણે કહ્યું કે, ભાજપ એક વિક્સિત, સમૃદ્ધ અને સુરક્ષિત પશ્ચિમ બંગાળ માટે પ્રતિબદ્ધ છે. અમે અમારા વચનોને પૂરા કરવા માટે દ્રઢ અને સંકલ્પિત છીએ. બધાની સાથે મળીને અમે એક સ્વસ્થ, સુંદર અને વિક્સિત રાજ્યનું નિર્માણ કરીશું. રાજ્યની જનતાની સેવા કરવી એ નવી સરકારની પ્રાથમિકતા રહેશે.