1 ખુરશી અને 7 દાવેદાર! કોણ બનશે બિહારના નવા CM? નીતિશ દિલ્હીમાં નામ કરશે ફાઈનલ
Bihar New CM: બિહારમાં રાજકીય હલચલ જોવા મળી રહી છે. જલ્દી રાજ્યને નવા મુખ્યમંત્રી મળી શકે છે. નીતિશ કુમાર 10 એપ્રિલે રાજ્યસભાના સાંસદ તરીકે શપથ લીધા બાદ 13 એપ્રિલે રાજીનામું આપી શકે છે. સૂત્રો પ્રમાણે 15 એપ્રિલે બિહારની નવી સરકારનો શપથ સમારોહ યોજાઈ શકે છે.
Bihar News: બિહારની રાજનીતિ આ સમયે મોટા પરિવર્તનમાંથી પસાર થઈ રહી છે. મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમારના દિલ્હી પ્રવાસ અને રાજ્યસભા જવાના નિર્ણય બાદ રાજ્યમાં નવી સરકાર રચવા માટે રાજકીય હલચલ વધી ગઈ છે. આ વચ્ચે બિહારના આગામી મુખ્યમંત્રીને લઈને ઘણા નામોની ચર્ચા છે અને એનડીએની અંદર મંથન ચાલી રહ્યું છે. નીતિશ કુમાર આજે દિલ્હી પહોંચશે. 10 એપ્રિલે તેઓ રાજ્યસભાના સાંસદના રૂપમાં શપથ લેશે.
નીતિશ કુમારના દિલ્હી પહોંચ્યા બાદ તેમની મુલાકાત ગૃહમંત્રી અમિત શાહ સહિત ભાજપના સર્વોચ્ચ નેતૃત્વ સાથે થઈ શકે છે. આ બેઠકમાં બિહારમાં નવી સરકારની રચના, મુખ્યમંત્રીના ચહેરા અને સત્તા સંતુલન પર ચર્ચા થવાની સંભાવના છે. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આ મહત્વની બેઠકમાં બિહાર ભાજપના ઘણા વરિષ્ઠ નેતા સામેલ થશે. નાયબ મુખ્યમંત્રી સમ્રાટ ચૌધરી પણ દિલ્હી પહોંચશે. આ સિવાય સંજય સરાવગી, વિજય કુમાર સિન્હા સહિત અન્ય નેતાઓની હાજરીમાં નવા નેવૃત્વને લઈને અંતિમ રણનીતિ નક્કી કરવામાં આવી શકે છે. બેઠકનું ફોકસ તે રહેશે કે બિહારના આગામી મુખ્યમંત્રી કોણ હશે અને નાયબ મુખ્યમંત્રીનું પદ ક્યા ચહેરાને મળશે.
કોણ-કોણ છે મુખ્યમંત્રી પદની રેસમાં?
બિહારના નવા મુખ્યમંત્રીને લઈને જે નામોની સૌથી વધુ ચર્ચા છે, તેમાં
સમ્રાટ ચૌધરી
નિત્યાંદન રાય
દિલીપ જાયસવાલ
વિજય કુમાર સિન્હા
રેણુ દેવી
સંજીવ ચૌરસીયા
જનક રામ સામેલ છે.
આ બધા નેતાઓનો અલગ-અલગ સામાજિક અને રાજકીય આધાર છે, જેને ધ્યાનમાં રાખતા પાર્ટી અંતિમ નિર્ણય લેશે.
સામાજિક સમીકરણ સૌથી મોટું ફેક્ટર
ભાજપ અને એનડીએ સામે સૌથી મોટો પડકાર સામાજિક સંતુલન સાધવાનો છે. ઓબીસી, સવર્ણ, દલિત અને મહિલા પ્રતિનિધિત્વ જેવા પાસાને ધ્યાનમાં રાખી એવા ચહેરાને પસંદ કરવાનો પ્રયાસ હશે, જે બધા વર્ગોમાં સ્વીકાર્ય હોય અને રાજકીય સંદેશ પણ મજબૂત આપી શકે.
બિહારમાં નવી સરકારની ટાઇમલાઇન!
જાણકારી પ્રમાણે 13 એપ્રિલે મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમારના વર્તમાન કાર્યકાળની છેલ્લી કેબિનેટ બેઠક યોજાઈ શકે છે. આ બેઠકમાં ઘણા મહત્વના નિર્ણય લેવામાં આવી શકે છે અને વર્તમાન સરકારના કામકાજની ઔપચારિક સમીક્ષા પણ કરવામાં આવશે. સૂત્રો પ્રમાણે 14 એપ્રિલે નીતિશ કુમાર મુખ્યમંત્રી પદેથી રાજીનામું આપી શકે છે. ત્યારબાદ નવી સરકારની તૈયારીઓ શરૂ થશે. 15 એપ્રિલે બિહારના નવા મુખ્યમંત્રી શપથ લઈ શકે છે. શપથ સમારોહ પટનાના ઐતિહાસિક ગાંધી મેદાનમાં યોજાઈ શકે છે.
કોણ બનશે બિહારના નવા મુખ્યમંત્રી?
એનડીએના સૂત્રો પ્રમાણે બિગારના આગામી મુખ્યમંત્રીના રૂપમાં સૌથી મજબૂત દાવેદાર સમ્રાટ ચૌધરીને માનવામાં આવી રહ્યાં છે. પાર્ટીની અંદર તેમના નામ પર લગભગ સહમતિ બની ગઈ છે. જો બધુ નક્કી રણનીતિ અનુસાર ચાલે છે તો સમ્રાટ ચૌધરીનું મુખ્યમંત્રી બનવાનું બાકી છે. પરંતુ હજુ સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી નથી. પરંતુ જે પ્રકારના રાજકીય સંકેત મળી રહ્યાં છે તેનાથી સ્પષ્ટ છે કે ભાજપ એક મજબૂત અને સક્રિય ચહેરાને આગળ વધારવા ઈચ્છે છે.
