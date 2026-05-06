/બંગાળમાં દિલ્હી મોડલ થશે લાગૂ? આ ફાયરબ્રાન્ડ મહિલા નેતાને તાબડતોબ બોલાવ્યા દિલ્હી

West Bengal Assembly Election Results 20236: ભાજપે બંગાળ તો જીતી લીધુ પરંતુ હવે યક્ષ પ્રશ્ન એ છે કે મુખ્યમંત્રી કોણ બનશે? 9મી મેના રોજ નવા મુખ્યમંત્રીની તાજપોશીની વાતો થઈ રહી છે પરંતુ તે પહેલા મુખ્યમંત્રી કોણ એ અંગે હજુ સ્પષ્ટતા નથી. અનેક નામો ચર્ચામાં છે પરંતુ અગ્નિમિત્રા પોલને દિલ્હી બોલાવવામાં આવતા શું તેમના નામ પર મહોર લાગશે?
પશ્ચિમ બંગાળની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં બે તબક્કામાં મતદાન થયા બાદ 4થી મેના રોજ ચૂંટણી પરિણામો આવ્યા જેમાં ભાજપે જંગી બહુમતીથી જીત મેળવી. રાજ્યમાં હવે ભાજપની પૂર્ણ બહુમતીની સરકાર બનશે. પરંતુ સૌથી મોટો સવાલ એ છે કે મુખ્યમંત્રી કોણ બનશે? ભવાનીપુરથી મમતા બેનર્જી જેવા સીટીંગ સીએમને હરાવનારા અને બંગાળમાં ભાજપનો ચહેરો બનેલા સુવેન્દુ અધિકારીની દાવેદારી સૌથી મજબૂત ગણાઈ રહી છે. પરંતુ આ બધા વચ્ચે મીડિયામાં એવી પણ ચર્ચા છે કે ભાજપના ફાયરબ્રાન્ડ નેતા અગ્નિમિત્રા પોલને પાર્ટી હાઈકમાને મળવા માટે દિલ્હી બોલાવ્યા છે. આ ઉપરાંત સીએમ પદની રેસમાં સુવેન્દુ અધિકારી, દિલીપ ઘોષ, શામિક ભટ્ટાચાર્ય, રૂપા ગાંગુલીના નામો પણ સામેલ છે.
અગ્નિમિત્રા પોલનું નામ કેમ ચર્ચામાં?
તેમની દાવેદારી મજબૂત ગણાઈ રહી છે કારણ કે પહેલીવાત એ કે ભાજપે આ ચૂંટણીમાં મહિલા સુરક્ષાનો મુદ્દો પ્રમુખતાથી ઉઠાવ્યો હતો. બીજી બાજુ ટીએમસી નેતા મમતા બેનર્જીએ પણ રાજીનામું નહીં આપવાની જાહેરાત કરીને સ્પષ્ટ કર્યું છે કે આવનારા સમયમાં તે ભાજપ વિરુદ્ધ મોરચો માંડશે. આ બધાને જોતા બંગાળમાં દિલ્હીવાળો ફોર્મ્યૂલા અપનાવવામાં આવી શકે છે. એટલે કે જે રીતે દિલ્હીમાં રેખા ગુપ્તાને મુખ્યમંત્રી પદ સોંપવામાં આવ્યું તે રીતે બંગાળમાં પણ અગ્નિમિત્રા પોલને કમાન કેમ ન મળી શકે?
અગ્નિમિત્રા પોલ આ વખતે ચૂંટણીમાં બંગાળમાં સૌથી વધુ મતોથી આસનસોલ દક્ષિણ સીટથી જીત્યા છે. તે પહેલા જ્યારે ચૂંટણી દરમિયાન અમિત શાહ સંકલ્પ પત્ર બહાર પાડવા માટે બંગાળ ગયા હતા ત્યારે પોલે જ મંચનું સંચાલન કર્યું હતું. ફક્ત એટલું જ નહીં પીએમ મોદીની આસનસોલની સભા દરમિયાન મંચનું સંચાલન પણ અગ્નિમિત્રા પોલે જ કર્યું હતું. તેમને પણ પાર્ટીમાં તેમની વધતી લોકપ્રિયતા સાથે જોડવામાં આવી રહ્યા છે.
2019માં ભાજપ જોઈન કરનારા અગ્નિમિત્રા 2021માં સાયોની ઘોષને હરાવીને પહેલીવાર વિધાયક બન્યા હતા. આ વખતે પણ તેમણે ટીએમસીના વરિષ્ઠ નેતા તાપસ બેનર્જીને 30 હજાર મતોથી હરાવ્યા છે.
કોણ છે અગ્નિમિત્રા પોલ
અગ્નિમિત્રા પોલે સાયન્સમાં ગ્રેજ્યુએશન કર્યા બાદ ફેશન ટેક્નોલોજીમાં ડિપ્લોમાં અને એમબીએ કરેલું છે. રાજકારણમાં આવતા પહેલા તેઓ સફળ ફેશન ડિઝાઈનર અને બિઝનેસવુમન તરીકે ઉભર્યા હતા. બંગાળમાં તેમની બ્રાન્ડ ઈંગા લોકપ્રિય છે. તેમણે બોલીવુડ ફિલ્મો કોઈ મેરે દિલ સે પૂછે, અને વાયા દાર્જિલિંગ માટે કપડાં ડીઝાઈન કર્યા હતા. એવું કહેવાય છે કે તેમણે શ્રીદેવી, મિથુન ચક્રવર્તી, કે કે મેનન સહિત અનેક હસ્તીઓ માટે કામ કર્યું છે. તેમના પતિ પાર્થો પોલ બિઝનેસમેન છે અને તેમના બે બાળકો છે.
ભાજપ જોઈન કર્યા બાદ તેઓ જલદી ભાજપ મહિલા મોરચાના અધ્યક્ષ બન્યા હતા. તેમણે મહિલા સશક્તિકરણની દિશામાં ઉલ્લેખનીય પ્રયત્ન કર્યા. તેમણે બંગાળના દરેક જિલ્લામાં મહિલાઓ માટે સેલ્ફ ડિફેન્સ વર્કશોપ આયોજિતક રી. મહિલાઓ માટે કરેલા કામોને કારણે તેઓ જલદી ભાજપમાં એક મજબૂત, નીડર અને ફાયરબ્રાન્ડ નેતા તરીકે ઊભરી આવ્યા છે.