/સેનાનો પિત્તો ગયો! આખી એક પલટન હથિયારો લઈને પોલીસ કમિશ્નર કચેરીએ પહોંચી, સાથી જવાનને અપાવ્યો ન્યાય

તમે કદાચ આવા દ્રશ્યોની કલ્પના ફક્ત ફિલ્મોમાં કરી શકો પણ વાસ્તવિક જીવનમાં આ શક્ય બન્યું છે. જ્યારે એક સાથી જવાનને ન્યાય આપવામાં સિસ્ટમ ઉણી ઉતરી તો ITBPના 50થી વધુ જવાનો હથિયારો સાથે મેદાને આવ્યા અને કાનપુરની પોલીસ કમિશ્નર કચેરીને ઘેરીને સાથીને ન્યાય અપાવ્યો છે.
આ જબરદસ્ત ઘટના ઉત્તર પ્રદેશમાં ઘટી છે. આ ઘટના બાદ સેના અને તંત્ર પણ હચમચી ગયું છે. કાનપુરમાં ડોક્ટરોની બેદરકારીને કારણે એક જવાનની માતાએ પોતાનો હાથ કપાવવો પડ્યો હતો, જોકે આઈટીબીપીના આ જવાનની ફરિયાદ છતાં પોલીસ દ્વારા કોઈ જ કાર્યવાહી ના કરાઈ, પરિણામે ITBPના 50થી વધુ જવાનો હથિયારો સાથે 15 ગાડીઓ અને ટ્રક ભરીને કમિશનરની ઓફિસે પહોંચી ગયા હતા. આથી ફસાયેલી પોલીસે અંતે આરોપી ડોક્ટરો સામે તપાસ માટે ટીમ રચવી પડી હતી.
માતાનો હાથ કપાવવો પડ્યો
આ ઘટનાની વધુ વિગતો એવી છે કે, મહારાજપુર સ્થિત 32મી બટાલિયનમાં તૈનાત આઈટીબીપીના જવાન કોન્સ્ટેબલ વિકાસસિંહની માતા નિર્મલા દેવીને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડી રહી હતી, તેથી તેઓ કૃષ્ણા હોસ્પિટલ લઈ ગયા હતા. આ ખાનગી હોસ્પિટલમાં માતાને કેટલાક ઈન્જેક્શન આપવામાં આવ્યા જેને કારણે તેના હાથમાં ઈન્ફેક્શન થઈ ગયું હતું. બાદમાં જવાન માતાને અન્ય એક ખાનગી હોસ્પિટલમાં લઈ ગયો જ્યાંના ડોક્ટરોએ હાથ કાપવાની સલાહ આપી હતી કેમ કે ઈન્ફેક્શન બહુ જ વધી ગયું હતું. જેને પગલે એમને માતાનો હાથ કપાવવો પડ્યો હતો.
15 ગાડીઓ સાથે પોલીસ કમિશ્નર કચેરીએ પહોંચ્યા
આ બેદરકારી અંગે ITBPના જવાન કોન્સ્ટેબલ વિકાસસિંહે પોલીસ સ્ટેશનમાં જઈને અનેક રજૂઆતો કરી, એટલું જ નહીં માતાનો કપાયેલો હાથ લઈને પણ તે પોલીસ અધિકારીઓ પાસે ન્યાય માંગવા પહોંચ્યા હતા. પણ પોલીસ તંત્ર આ બાબતને સાંભળવા તૈયાર જ નહોતું. સાથી જવાનની આ હાલત જોઈને અન્ય જવાનો વિફર્યા અને 15 ગાડીઓ-ટ્રક સાથે કાનપુરની કમિશનર ઓફિસે પહોંચી ગયા હતા.
હવે પોલીસ ફરીથી તપાસ કરશે
શરૂઆતમાં એવા અહેવાલો સામે આવ્યા હતા કે જવાનોએ પોલીસ કમિશનર કચેરીને ઘેરાવ કરી લીધો હતો, જોકે બાદમાં પોલીસ અને ITBPએ સ્પષ્ટતા કરી હતી કે બન્ને તરફથી બેઠક અંગે ચર્ચા બાદ આ મુલાકાત કરાઈ હતી. બીજી તરફ ભીંસમાં આવેલા પોલીસ કમિશનરે સમગ્ર મામલે એક તપાસ ટીમ રચી છે, અગાઉ જે તપાસ કરવામાં આવી તેને ફગાવી દેવાઈ અને ફરીથી તપાસ કરવાનો નિર્ણય લેવાયો હતો.