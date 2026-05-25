સેનાનો પિત્તો ગયો! આખી એક પલટન હથિયારો લઈને પોલીસ કમિશ્નર કચેરીએ પહોંચી, સાથી જવાનને અપાવ્યો ન્યાય

તમે કદાચ આવા દ્રશ્યોની કલ્પના ફક્ત ફિલ્મોમાં કરી શકો પણ વાસ્તવિક જીવનમાં આ શક્ય બન્યું છે. જ્યારે એક સાથી જવાનને ન્યાય આપવામાં સિસ્ટમ ઉણી ઉતરી તો ITBPના 50થી વધુ જવાનો હથિયારો સાથે મેદાને આવ્યા અને કાનપુરની પોલીસ કમિશ્નર કચેરીને ઘેરીને સાથીને ન્યાય અપાવ્યો છે. 

Written ByDilip ChaudharyUpdated byDilip Chaudhary
Published: May 25, 2026, 01:49 PM IST|Updated: May 25, 2026, 01:49 PM IST
Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

