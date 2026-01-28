મહારાષ્ટ્રમાં મોટું રાજકીય સંકટ: અજિત પવારનું અવસાન ફડણવીસ માટે મોટો ઝટકો? જાણો કેમ
Maharashtra Politics: અજિત પવારને ગુમાવવા મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસના ચહેરા સ્પષ્ટપણે જોઈ શકાય છે કે અજિત પવારનું મૃત્યુ કેવી રીતે તેમના માટે વ્યક્તિગત ખોટ છે. માત્ર પારિવારિક સંબંધો અને મજબૂત દોસ્તી જ નહીં, પરંતુ સરકારમાં પણ અજિત પવારે મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી. આવનારા સમયમાં મહારાષ્ટ્રની રાજનીતિમાં કેટલીક મુશ્કેલી અથવા તો ઉથલપાથલ મચી શકે છે.
Maharashtra Politics: મહારાષ્ટ્રના ડેપ્યુટી સીએમ અને જમીન સાથે જોડાયેલા જન નેતા શ્રી અજિત દાદા પવારનું વિમાન દુર્ઘટનામાં ખૂબ જ દુઃખદ અવસાન થયું છે. સમગ્ર મહારાષ્ટ્રમાં ઊંડા શોકનું વાતાવરણ છવાઈ ગયું છે. આપણા બધા માટે આ પ્રકારના લોકપ્રિય જન નેતાને ગુમાવવાથી એક ખૂબ જ મોટું નુકસાન છે... ભાવુક થઈને ધીમા સ્વરમાં મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસે અજિત પવારને શ્રદ્ધાંજલિ આપી. મહારાષ્ટ્રની મહાયુતિ સરકારમાં સહયોગી તરીકે ડેપ્યુટી સીએમ અજિત પવારનું અવસાન ભાજપની સાથે-સાથે મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસ માટે સૌથી મોટો ઝટકો છે.
મુખ્યમંત્રીએ એમ પણ કહ્યું કે, તેઓ મારા દિલદાર અને દમદાર મિત્ર હતા. ફડણવીસના બે ડેપ્યુટીઓમાંથી અજિત પવારની ભૂમિકા ખાસ હતી. ડેપ્યુટી સીએમ શિંદેને હાર્ડ બાર્ગેનર કરનાર માનવામાં આવે છે, એટલે કે તેઓ કોઈ વસ્તુ માટે સરળતાથી સહમત થતા નથી. આવી સ્થિતિમાં એકનાથ શિંદેને લઈ મુખ્યમંત્રીએ પોતે અજિત પર નિર્ભર રહેતા હતા. હવે, અજિતની ગેરહાજરી મહારાષ્ટ્રના રાજકારણમાં ઉથલપાથલ જોવા મળી શકે છે. આગામી સમયમાં એનસીપીના બન્ને જૂથો વચ્ચે વિલીનીકરણની શક્યતા પણ વધી ગઈ છે. જો આવું થયું, તો રાજ્યના રાજકારણમાં ભાજપના વર્ચસ્વને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.
અજિત પવારની ગેરહાજરી મહારાષ્ટ્રના રાજકારણ પર શું અસર કરશે?
- આ ચોંકાવનારી ઘટનાક્રમની અસર સત્તાધારી મહાયુતિ ગઠબંધનની સાથે-સાથે NCPના બન્ને જૂથોને કરશે. આગામી સમયમાં અજિત પવારના જૂથ અને તેમના કાકા શરદ પવારના નેતૃત્વ હેઠળના NCP (SP) વચ્ચે વિલય થવાની શક્યતા વધી ગઈ છે. મ્યુનિસિપલ ચૂંટણીઓ દરમિયાન અજિત પવારે આનો સંકેત આપ્યો હતો.
- હવે ફડણવીસ માટે એકનાથ શિંદેને તેમની માંગણીઓ સ્વીકારવા માટે મનાવવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે. પહેલાં આ કામ અજિત દાદા સંભાળતા હતા. આવી સ્થિતિમાં ફડણવીસ અને ભાજપ શિંદે પરનો પોતાનો પ્રભાવ ગુમાવી શકે છે.
- ફડણવીસને એ મિત્રતા યાદ હશે: નવેમ્બર 2019માં વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ત્રિશંકુ પરિણામ આવ્યા બાદ બિન-ભાજપ સરકાર અચાનક બની ગઈ હતી. અવિભાજિત શિવસેના, એનસીપી અને કોંગ્રેસ વચ્ચે વાતચીત ચાલી રહી હતી ત્યારે એક સવારે રાજભવનમાં ફડણવીસ અને અજિત પવાર બન્નેએ શપથ લઈ લીધા. આ ઘટનાક્રમ જણાવે છે કે, બન્ને નેતાઓ વચ્ચે કેમિસ્ટ્રી કેટલી મજબૂત રહી હશે. એ અલગ વાત છે કે, થોડા સમય પછી શરદ પવાર તેમના ભત્રીજાને મહા વિકાસ આઘાડી ગઠબંધનમાં પાછા લાવવામાં સફળ રહ્યા, જેનાથી ઉદ્ધવ ઠાકરે મુખ્યમંત્રી બન્યા.
- મહારાષ્ટ્રના રાજકારણથી પરિચિત લોકો કહે છે કે, ફડણવીસ હંમેશા અજિતને એક વિશ્વસનીય રાજકીય સાથી માનતા હતા. તેમણે મહાયુતિ સરકારમાં શિંદેને સાથે રાખવામાં મદદ કરી.
- કેટલાક રિપોર્ટ્સમાં શિંદે જૂથને ટાંકીને દાવો કરવામાં આવે છે કે, જો ફડણવીસ અને અજિતની મિત્રતા સારી ન હોત, તો નવેમ્બર 2024ની વિધાનસભા ચૂંટણી બાદ તેઓ (શિંદે) મુખ્યમંત્રી બન્યા હોત.
- એવું કહેવાય છે કે, અજિત પવારનું NDAમાં સામેલ થવું સંપૂર્ણપણે ફડણવીસનું પગલું હતું. ભાજપનું કેન્દ્રીય નેતૃત્વ આનાથી ખૂબ જ ખુશ નહોતું. ભાજપનું નેતૃત્વ હંમેશા શરદ પવારને પોતાના પક્ષમાં લાવવા માટે ઉત્સુક રહ્યું છે.
- નવેમ્બર 2024ની ચૂંટણી પછી ભાજપે 288માંથી 132 બેઠકો જીતી, શિંદેના પક્ષે 57 બેઠકો જીતી અને અજિત પવારના NCPએ 41 બેઠકો જીતી. શિંદેએ ફરીથી મુખ્યમંત્રી બનવા માટે દાવો શરૂ કર્યો. તેઓ પોતાની શરતો પર ડીલ કરવા ઇચ્છતા હતા. જો કે, અજિત પવારની મદદથી ફડણવીસ તેમને મનાવવામાં સફળ રહ્યા. આ વર્ષની BMC ચૂંટણી પછી પણ શિંદે મેયર પદના સંદર્ભમાં કિંગમેકર તરીકે ઉભરી આવ્યા અને ભાજપ પર દબાણ લાવવાનું શરૂ કર્યું.
