ગુજરાતી ન્યૂઝIndiaગેસ સિલિન્ડર અને ઓઇલ ટેન્કર ગોળ જ કેમ હોય છે ? જાણો શું છે કારણ

ગેસ સિલિન્ડર અને ઓઇલ ટેન્કર ગોળ જ કેમ હોય છે ? જાણો શું છે કારણ

Gas Cylinder Design : જો તમે ક્યારેય ધ્યાનથી જોયું હોય, તો તમે જોયું હશે કે ગેસ સિલિન્ડર અને ઓઇલ ટેન્કર હંમેશા ગોળ હોય છે. ત્યારે આના પાછળનું કારણ શું છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.  

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 23, 2026, 12:43 PM IST
  • મિડલ-ઈસ્ટમાં તણાવને કારણે LPG ગેસની સપ્લાય ચેઈન પર અસર
  • ગેસ સિલિન્ડરો ઓછા કાર્બન સ્ટીલ અથવા સ્ટેનલેસ સ્ટીલમાંથી બને છે
  • ઓઈલ ટેન્કર એલ્યુમિનિયમ એલોય અથવા સ્ટેનલેસ સ્ટીલમાંથી બને છે

ગેસ સિલિન્ડર અને ઓઇલ ટેન્કર ગોળ જ કેમ હોય છે ? જાણો શું છે કારણ

Gas Cylinder Design : મિડલ-ઈસ્ટમાં તણાવને કારણે LPG પુરવઠામાં વિક્ષેપ પડ્યો હોવાથી લોકોનું ધ્યાન અચાનક ગેસ સિલિન્ડર અને ઓઇલ ટેન્કર જેવી વસ્તુઓ તરફ ગયું છે. રોજિંદા જીવનમાં તેનો ઉપયોગ ખૂબ સામાન્ય હોવા છતાં ખૂબ ઓછા લોકો જાણતા હશે કે ગેસ સિલિન્ડર અને ઓઇલ ટેન્કર ગોળ જ કેમ હોય છે. 

ગેસ સિલિન્ડર અને ઓઇલ ટેન્કર ગોળ જ કેમ હોય છે ?

જ્યારે ગેસ કે પ્રવાહી કન્ટેનર અથવા સિલિન્ડરની અંદર ભરવામાં આવે છે, ત્યારે તે બધી દિશાઓથી તેની સપાટી પર દબાણ કરે છે. તેથી ગોળ અથવા નળાકાર આકારને કારણે આ દબાણ સમગ્ર સપાટી પર સમાન રીતે વિતરિત થાય છે. જો સિલિન્ડર ખૂણાવાળું ચોરસ હોય, તો દબાણ તે ચોક્કસ બિંદુઓ પર કેન્દ્રિત થશે, જેનાથી ફાટવાવાનું અથવા વિસ્ફોટ થવાનું જોખમ વધી જશે.

આવી જ રીતે ટેન્કરમાં પણ કોઈ ધાર કે ખૂણા હોતા નથી. અકસ્માત કે ટક્કરની સ્થિતિમાં ગોળ ટેન્કર હોવાથી નુકશાન વધારે થતું નથી. તેથી ચોરસ આકારના કન્ટેનરની તુલનામાં તેના ફાટવાની શક્યતા ઘણી ઓછી હોય છે. ઓઈલના ટેન્કરો સતત હલનચલન, કંપન અને બાહ્ય દબાણનો સામનો કરે છે. ગોળાકાર આકાર સારી સ્થિરતા આપે છે. 

આ ઉપરાંત ગોળ ટેન્કર સાફ કરવા એકદમ સરળ છે.  ગોળ ટેન્કરમાં કોઈ ખૂણા હોતા નથી જેના કારણે ધૂળ, ગંદકી અથવા ઓઈલ જમા થતું નથી. પરિણામે મેન્ટેનન્સ કામ ઝડપથી થઈ શકે છે.

શેમાંથી બને છે ગેસ સિલિન્ડર ?

ગેસ સિલિન્ડરો સામાન્ય રીતે ઓછા કાર્બન સ્ટીલ અથવા સ્ટેનલેસ સ્ટીલનો ઉપયોગ કરીને બનાવવામાં આવે છે. આ મટેરિયલ ફાટ્યા વિના ભારે દબાણનો સામનો કરી શકે છે. તાજેતરના વર્ષોમાં આધુનિક સંયુક્ત મટેરિયલ જેમ કે ફાઇબરગ્લાસનો ઉપયોગ થવા લાગ્યો છે. 

શેમાંથી બને છે ઓઈલ ટેન્કર ?

ઓઈલ ટેન્કર મુખ્યત્વે એલ્યુમિનિયમ એલોય અથવા સ્ટેનલેસ સ્ટીલમાંથી બનાવવામાં આવે છે. એલ્યુમિનિયમ વજનમાં હલકું હોવાથી તે પહેલી પસંદગી છે. તેને ખૂબ સલામત પણ માનવામાં આવે છે, કારણ કે તેમાં સરળતાથી આગ લાગતી નથી.

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

