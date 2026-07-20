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નાળિયેર પાણી, મધ કે જ્યુસ પીવડાવીને જ કેમ પૂરી કરાવાય છે ભૂખ હડતાળ? જાણો શું છે તેના પાછળનું કારણ

Sonam Wangchuk Hunger Strike: છેલ્લા 22 દિવસથી ભૂખ હડતાળ પર બેઠેલા સોનમ વાંગચુક આજે પોતાનું ઉપવાસ આંદોલન પૂરું કરી શકે છે. ઉપવાસ તોડવા માટે નાળિયેર પાણી, મધ કે પછી પાણી આપવામાં આવે છે, ચાલો આનું કારણ જાણીએ.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 20, 2026, 04:43 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 04:43 PM IST
નાળિયેર પાણી, મધ કે જ્યુસ પીવડાવીને જ કેમ પૂરી કરાવાય છે ભૂખ હડતાળ? જાણો શું છે તેના પાછળનું કારણ
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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