/નાળિયેર પાણી, મધ કે જ્યુસ પીવડાવીને જ કેમ પૂરી કરાવાય છે ભૂખ હડતાળ? જાણો શું છે તેના પાછળનું કારણ

Sonam Wangchuk Hunger Strike: નીટ (NEET) પેપર લીક કેસને લઈને ઉપવાસ આંદોલન પર બેઠેલા સામાજિક કાર્યકર્તા સોનમ વાંગચુક 22 દિવસથી ભૂખ હડતાળ ચાલુ છે. સોનમ વાંગચુકે પોતાની ત્રણ શરતો જણાવતા કહ્યું છે કે, જો સરકાર તેમાંથી એક પણ શરત માની લે છે, તો તેઓ આજે જ પોતાના ઉપવાસ આંદોલનને સમાપ્ત કરી દેશે. સોનમ વાંગચુક આ સમયે દિલ્હીની સફદરજંગ હોસ્પિટલમાં દાખલ છે. નોંધનીય છે કે, શનિવારે દિલ્હી પોલીસે તેમને જંતર-મંતર પરથી હોસ્પિટલ પહોંચાડ્યા હતા.
આવી સ્થિતિમાં પ્રશ્ન એ છે કે, કોઈ વ્યક્તિ જે આટલા દિવસોથી ભૂખ હડતાળ કે ઉપવાસ પર હોય, તેનો ઉપવાસ નાળિયેર પાણી, મધ કે જ્યુસ પીવડાવીને જ કેમ પૂરું કરાવવામાં આવે છે? ચાલો જાણીએ કે, લાંબા સમય સુધી ભૂખ્યા રહ્યા પછી સીધું અન્ન ખાવાને બદલે શરીરને પ્રવાહી પદાર્થોની જરૂર કેમ હોય છે.
રિફીડિંગ સિન્ડ્રોમથી બચાવવા માટે
જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ ઘણા દિવસો સુધી અન્ન-જળ વગર માત્ર પાણીના સહારે રહે છે, ત્યારે તેમનું પાચનતંત્ર એક પ્રકારે શાંત કે સુસ્ત અવસ્થામાં જતું રહે છે. આવી સ્થિતિમાં અચાનક રોટલી, ભાત કે અન્ય કોઈ ભારે ખોરાક (સોલિડ ફૂડ) ખાવાથી આંતરડા પર ખૂબ જ ભારે દબાણ પડે છે. લાંબા ઉપવાસ પછી અચાનક ભારે ખોરાક લેવાથી પેટમાં ટ્વિસ્ટ, ઊલટી, ગંભીર પાચન સંબંધી સમસ્યાઓ કે રિફીડિંગ સિન્ડ્રોમ (Refeeding Syndrome)નું જોખમ રહે છે. આ જ કારણ છે કે, શરીરને ફરીથી સામાન્ય ખોરાકની આદતમાં લાવવા માટે શરૂઆત હંમેશા હળવા અને સરળતાથી પચી જાય તેવા પ્રવાહી પદાર્થોથી જ કરવામાં આવે છે.
નબળાઈ દૂર કરીને તાત્કાલિક ઈર્જા આપવી
ઘણા દિવસો સુધી ભૂખ્યા રહેવાથી શરીરમાં ગ્લુકોઝ એટલે કે સુગરનું સ્તર ખૂબ જ ઝડપથી ઘટી જાય છે, જેનાથી ચક્કર આવવા અને ભારે નબળાઈ અનુભવાય છે. નાળિયેર પાણી, તાજા ફળોનું જ્યુસ કે થોડું મધ મિક્સ કરેલા પાણીમાં નેચરલ શુગર ભરપૂર માત્રામાં હોય છે. જ્યારે તે વ્યક્તિ આ પીવે છે, ત્યારે પાચનતંત્રને કોઈ મહેનત કરવી પડતી નથી અને આ મિઠાસ સીધી લોહીમાં ભળીને સેકન્ડોમાં શરીરને ઉર્જા પહોંચાડે છે. આનાથી મગજ અને હૃદયના કોષોને તરત જ એ ઉર્જા મળે છે, જેની તેમને લાંબા સમયથી જરૂર હતી.
શરીરમાં ખનિજોનું સંતુલન બનાવવું
ઉપવાસ દરમિયાન શરીરમાંથી પાણી અને જરૂરી ખનિજોની ભારે પ્રમાણમાં અછત સર્જાય છે, જેને ડોક્ટરની ભાષામાં ડિહાઇડ્રેશન કહેવામાં આવે છે. નાળિયેર પાણીને કુદરતની સૌથી ઉત્તમ 'સેલાઈન' માનવામાં આવે છે, કારણ કે તેમાં પોટેશિયમ, સોડિયમ અને મેગ્નેશિયમ જેવા જરૂરી ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ ભરપૂર માત્રામાં હોય છે. લાંબા સમય સુધી ભૂખ્યા રહેવાથી સ્નાયુઓમાં ખેંચાણ અને હૃદયના ધબકારા અનિયમિત થવાનું જોખમ રહે છે. નાળિયેર પાણી કે લીંબુ-મધનું શરબત પીતા જ શરીરમાં ખનિજોનું સ્તર એકદમ યોગ્ય થઈ જાય છે, જેથી સ્નાયુઓ અને નસો ફરીથી વ્યવસ્થિત રીતે કામ કરવા લાગે છે.
પાચનતંત્રને સુરક્ષિત રીતે સક્રિય કરવું
લાંબા ઉપવાસ બાદ પ્રવાહી પદાર્થ આપવાથી જીવ બચાવવા માટેનું એક ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ મેડિકલ સ્ટેપ છે. જો યોગ્ય રીતે શરૂઆત ન કરવામાં આવે તો શરીર જીવનરક્ષક પોષક તત્વોને પણ સ્વીકારવાની ના પાડી શકે છે. તેથી શરૂઆતના 24 થી 48 કલાક સુધી માત્ર જ્યુસ, નાળિયેર પાણી કે સૂપ આપીને પેટના આંતરડાને સક્રિય કરવામાં આવે છે. જ્યારે પેટ પ્રવાહી પદાર્થોને સરખી રીતે પચાવવા લાગે, ત્યારે ધીમે-ધીમે ઘાટી રાબ, ખીચડી અને અંતે સામાન્ય ખોરાક આપવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવે છે, જેથી શરીર પર કોઈ ખરાબ અસર ન પડે.