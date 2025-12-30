Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

દર વર્ષે કરોડપતિઓ કેમ છોડી રહ્યા છે ભારત? ટેક્સ કે પ્રદૂષણ નહીં પણ આ છે સૌથી મોટું કારણ

Millionaires Leaving India: ભારતમાં અવારનવાર અમુક અમીર અને કરોડપતિ લોકોના દેશ છોડીને વિદેશ જવા અંગે ચર્ચાઓ થતી રહે છે. આ મુદ્દે વડાપ્રધાનની આર્થિક સલાહકાર પરિષદ (EAC-PM) ના સભ્ય અને પ્રસિદ્ધ અર્થશાસ્ત્રી સંજીવ સાન્યાલનું એક નિવેદન સામે આવ્યું છે. તેમણે જણાવ્યું કે કરોડપતિ લોકોનું દેશ છોડવાનું કારણ માત્ર વધુ સારું જીવનધોરણ કે ટેક્સ નથી, પરંતુ ભારતના મોટા ઉદ્યોગપતિઓમાં પરિવર્તન અને સ્પર્ધાનો અભાવ પણ એક મોટું કારણ છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 30, 2025, 11:12 AM IST

Trending Photos

દર વર્ષે કરોડપતિઓ કેમ છોડી રહ્યા છે ભારત? ટેક્સ કે પ્રદૂષણ નહીં પણ આ છે સૌથી મોટું કારણ

Millionaires Leaving India: ભારતમાં અવારનવાર અમુક અમીર અને કરોડપતિ લોકોના દેશ છોડીને વિદેશ જવા અંગે ચર્ચાઓ થતી રહે છે. આ મુદ્દે વડાપ્રધાનની આર્થિક સલાહકાર પરિષદ (EAC-PM) ના સભ્ય અને પ્રસિદ્ધ અર્થશાસ્ત્રી સંજીવ સાન્યાલનું એક નિવેદન સામે આવ્યું છે. તેમણે જણાવ્યું કે કરોડપતિ લોકોનું દેશ છોડવાનું કારણ માત્ર વધુ સારું જીવનધોરણ કે ટેક્સ નથી, પરંતુ ભારતના મોટા ઉદ્યોગપતિઓમાં પરિવર્તન અને સ્પર્ધાનો અભાવ પણ એક મોટું કારણ છે.

Add Zee News as a Preferred Source

એક પોડકાસ્ટમાં સામેલ થયેલા સંજીવ સાન્યાલે કહ્યું કે, ભારતના કરોડપતિઓના બહાર જવા પાછળ માત્ર પ્રદૂષણ કે હાઈ લાઈફસ્ટાઈલ જવાબદાર નથી, પરંતુ દેશના બિઝનેસ એલિટ ક્લાસ (Business Elite) માં જરૂરી બદલાવનો અભાવ પણ એક મહત્વનું કારણ છે.

ભારતીયો વિદેશમાં કેમ વસે છે?
સંજીવ સાન્યાલનું કહેવું છે કે, ભારતમાં મોટા ઉદ્યોગો અને બિઝનેસ હાઉસીસમાં લાંબા સમયથી અમુક લોકોનું જ વર્ચસ્વ રહ્યું છે. નવી કંપનીઓ અને નવા સાહસિકોને આગળ વધવાની તકો ખૂબ જ ઓછી મળે છે. તેમણે ઉમેર્યું કે, જ્યારે કોઈ દેશના બિઝનેસ સેક્ટરમાં નવા ચહેરા અને નવી વિચારધારા નથી આવતી, ત્યારે ઇનોવેશન (નવીનતા) પણ નબળી પડી જાય છે. આવા વાતાવરણમાં ઘણા અમીર લોકો પોતાના વ્યવસાય અને રોકાણને વિદેશ લઈ જવાનું વધુ સુરક્ષિત સમજે છે.

સ્ટાર્ટઅપ ઇકોસિસ્ટમના વખાણ
સંજીવ સાન્યાલે ભારતના સ્ટાર્ટઅપ ઇકોસિસ્ટમના વખાણ કરતા કહ્યું કે, યુવા સાહસિકો (ખાસ કરીને બેંગલુરુ જેવા શહેરોમાં) જોખમ લેતા ડરતા નથી. આ જ કારણ છે કે સ્ટાર્ટઅપ સેક્ટરમાં ઝડપથી નવા આઈડિયા અને નવી કંપનીઓ આવી રહી છે.

તેમણે જૂના વ્યવસાયો અંગે પણ નિવેદન આપ્યું. તેમણે કહ્યું કે જૂના વ્યવસાયો ઘણીવાર જોખમ ટાળે છે અને પરિવર્તન કરતાં તેમના નફાને સુરક્ષિત રાખવા પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. આ જ કારણ છે કે તેઓ દુબઈ જેવા દેશોમાં કૌટુંબિક કચેરીઓ અથવા રોકાણ કેન્દ્રો સ્થાપિત કરે છે. સાન્યાલે એમ પણ કહ્યું કે મજબૂત અર્થતંત્ર માટે નિષ્ફળતાને સ્વીકારવી જરૂરી છે. જ્યારે કોઈ મોટી કંપની કામ કરવામાં અસમર્થ હોય છે, ત્યારે તેને બંધ કરવી જોઈએ જેથી નવી કંપનીઓને તક મળી શકે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
Millionaires Leaving Indiamillionaires leaving india 2025why millionaires leaving indiaindian millionaires leaving indiaindian millionaires left india

Trending news