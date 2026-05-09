'તમે અપરિણીત કેમ છો...', ભરી સભામાં શુભેન્દુ અધિકારીએ જણાવ્યું લગ્ન ન કરવાનું કારણ

Suvendu Adhikari marriage: શુભેન્દુ અધિકારી શનિવારે મુખ્યમંત્રી પદના શપથ લેવા જઈ રહ્યા છે. આજે તેમની રાજકીય સફળતાની સાથે તેમના અંગત જીવનની પણ ચર્ચા થઈ રહી છે. શુભેન્દુ અધિકારીએ લગ્ન કર્યા નથી. આખરે તેની પાછળનું કારણ શું છે?
Suvendu Adhikari marriage: શુભેન્દુ અધિકારીની હલ્દિયામાં એક સભા ચાલી રહી હતી. શુભેન્દુ અધિકારી પૂરા જોશમાં હતા. તેમણે કહ્યું- "ઘણા લોકો પૂછે છે કે શુભેન્દુ, તમે અવિવાહિત કેમ છો? તમારા ભાઈઓ તો પરિણીત છે?" શુભેન્દુનું આ નિવેદન સાંભળીને આખી સભા ચોંકી ગઈ હતી. આખરે તેઓ કયું રહસ્ય જણાવવા માંગતા હતા? શુભેન્દુની સભાની આ વાત લગભગ 6 વર્ષ જૂની છે.
શુભેન્દુ અધિકારી હવે તેમની રાજકીય કારકિર્દીના શિખરે પહોંચવા જઈ રહ્યા છે. તેઓ આજે સવારે 11 વાગ્યે પશ્ચિમ બંગાળના ભાજપના પ્રથમ મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લેશે. 2021 અને 2026ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં મમતા બેનર્જીને હરાવીને શુભેન્દુ 'જાયન્ટ કિલર' સાબિત થયા છે. શનિવારે જ્યારે તેઓ સીએમ પદના શપથ લઈ રહ્યા છે, ત્યારે તેમની રાજકીય સફરની સાથે તેમના અંગત જીવન વિશે પણ ચર્ચાઓ થઈ રહી છે.
તમારા ભાઈઓ પરિણીત છે, તમે કેમ નહીં?
સવાલ એ છે કે 55 વર્ષના શુભેન્દુ અધિકારીએ અત્યાર સુધી લગ્ન કેમ નથી કર્યા? ડિસેમ્બર 2020ની આ સભામાં તેમણે તેનું કારણ જણાવ્યું હતું. એક રિપોર્ટ અનુસાર, ત્યારે હલ્દિયાની તે રેલીને સંબોધતા શુભેન્દુએ કહ્યું હતું કે, "ઘણા લોકો પૂછે છે, શુભેન્દુ તમે અવિવાહિત કેમ છો? તમારા ભાઈઓ તો પરિણીત છે. હું કહું છું કે, હું આજના સમયના રાજકારણીઓની નજરમાં અવિવાહિત નથી. શુભેન્દુનો પરિવાર કોઈ નાનો-સૂનો પાંચ-સાત-આઠ સભ્યોનો પરિવાર નથી. શુભેન્દુનો પરિવાર આખો બંગાળી પરિવાર છે. સમાજ માટે બધું જ ન્યોછાવર કરવું પડે છે, આ જ વાત મારા આદર્શ સતીશ સામંત અને સુશીલ ધારા કહેતા હતા. મેં તેમના જ પગલે ચાલીને લગ્ન ન કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે."
લગ્ન ન કરવા પર પિતા થયા હતા નારાજ
શુભેન્દુ અધિકારીના પિતા શિશિર અધિકારી શુભેન્દુના લગ્ન ન કરવાના નિર્ણયથી નારાજ થયા હતા. શુભેન્દુના પિતાએ એક ઇન્ટરવ્યુમાં આખી વાત જણાવી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે, "મેં તેને ગુસ્સામાં વઢ્યો હતો, પછી મને ખરાબ લાગ્યું. ત્યારબાદ મેં કંઈ બોલ્યો નહીં. તેને માર્યો નહોતો, પણ ઘણું સંભળાવ્યું હતું. આ ઈજ્જત-યશ ક્યાં જશે, પૈસા ક્યાં જશે? ગામના લોકો વિચારે છે કે જો જીવન સારું હોય તો પારિવારિક જીવન પણ હોવું જોઈએ. આટલું વિચારવું તો સ્વાભાવિક છે કે સંતાન હોય તો તેના લગ્ન થાય અને તેનો પોતાનો સંસાર-પરિવાર હોય."
TMC છોડીને ભાજપમાં જોડાયા પછી પણ શુભેન્દુ અધિકારીએ એક ટીવી ઇન્ટરવ્યુમાં પોતાના અવિવાહિત રહેવાનું કારણ જણાવ્યું હતું.
તેમણે કહ્યું હતું કે, "હું 1987થી વિદ્યાર્થી રાજકારણ સાથે જોડાયેલો હતો. હું ચાલતા-ચાલતા સંપૂર્ણપણે રાજકારણમાં સમર્પિત થઈ ગયો. મારા વિસ્તારમાં ત્રણ સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓ છે - સતીશ સામંત, સુશીલ ધારા અને અજય મુખર્જી. આ ત્રણેય ખૂબ જ મહાન સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓ હતા અને ત્રણેય અપરણિત હતા. હું આ ત્રણેયને અનુસરીને અવિવાહિત રહીને કામ કરી રહ્યો છું."
તેમણે આગળ ઉમેર્યું હતું કે, "હવે મેં મન બનાવી લીધું કે જનતા માટે પૂરેપૂરો સમય આપીશ. અવિવાહિત હોવાનો એક ખૂબ જ પોઝિટિવ ફાયદો એ છે કે કામ કરવા માટે ઘણો સમય મળે છે. પાછળ કોઈ મોટી જવાબદારી હોતી નથી. પિતાજી અને માતાજી છે, તેઓ સ્વસ્થ રહે, સારા રહે અને ખુશ રહે તે મારી જવાબદારી છે. ઘરના કોઈ સભ્યને રાજકારણમાં લાવવા કે સત્તાનો દુરુપયોગ કરવો એ એક ખામી છે, એટલે હું જેવો છું તેવો ઠીક છું."