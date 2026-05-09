/કુંવારા નેતાઓની ક્લબમાં વધુ એકની એન્ટ્રી, ભારતીયો કુંવારા નેતા પર કેમ વધુ વિશ્વાસ કરે છે, આ છે મોટા કારણ

Bachelor Chief Ministers Club : જો તમે અપરિણીત છો અને રાજકારણમાં છો તો સમજો કે તમે રાજકારણના લાંબી રેસના ઘોડા છો, તમારું મુખ્યમંત્રી પદ તો પાક્કુ જ છે. દેશના કુંવારા મુખ્યમંત્રીઓની બ્રિગેડમાં વધુ એક નામ સામેલ થયુ છે, સુવેન્દુ અધિકારી. આખરે કેમ દેશની જનતાને કુંવારા નેતાઓ પર વધુ ભરોસો હોય છે, જાણીએ આ પાછળનું રાજકીય ગણિત
India's Bachelor Chief Ministers Club : દેશમાં કુંવારા મુખ્યમંત્રીઓની ક્લબમાં હવે વધારો થઈ રહ્યો છે. આજે તેમાં વધુ એકનું નામ સામેલ થયું છે. ઈતિહાસમાં પહેલીવાર બંગાળમાં ભાજપની સરકાર બની છે. જેમાં સુવેન્દુ અધિકારી પશ્ચિમ બંગાળના નવા મુખ્યમંત્રી બન્યા છે. તમને જણાવી દઈએ કે, સુવેન્દુ અધિકારી પણ કુંવારા છે, જેઓએ આજે મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લીધા છે. આ સાથે જ દેશમાં કુંવારા નેતાઓની લોકપ્રિયતા વધી રહી છે તે સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે.
બેચરલ ફર્સ્ટ ચોઈસ
દેશમાં કુંવારા મુખ્યમંત્રીઓની બ્રિગેડમાં હવે સુવેન્દુ અધિકારીનું નામ જોડાયું છે. આ પહેલા પણ દેશમાં જેટલા પણ કુંવારા મુખ્યમંત્રી હતા, તે તમામ લોકોમાં ફેવરિટ રહ્યા છે. એટલે કહી શકાય કે, નેશન માટે બેચરલ ફર્સ્ટ ચોઈસ બની છે. રાજકારણમાં સિંગલ હોવું એ ગર્વની વાત બની ગઈ છે.
પોપ્યુલર કુંવારા મહિલા નેતાના નામ
જય લલિતા, મમતા બેનરજી, માયાવતી, ઉમા ભારતી
પોપ્યુલર કુંવારા પુરુષ નેતાઓના નામ
યોગી આદિત્યનાથ (ઉત્તર પ્રદેશ), સુવેન્દુ અધિકારી (પશ્ચિમ બંગાળ), અટલ બિહારી વાજપેયી (વડાપ્રધાન), રાહુલ ગાંધી (વિરોધ પક્ષના નેતા), ત્રિવેન્દ્રસિંહ રાવત (ઉત્તરાખંડ), એમએલ ખટ્ટર (હરિયાણા), સર્બાનંદ સોનોવાલ (આસામ), નવીન પટ્ટનાયક (ઓરિસ્સા), મોહન ભાગવત (RSS)
આ યાદીમાં એક અપવાદ પણ છે કે, પ્રફુલ્લા કુમાર મહન્ત એકમાત્ર એવા મુખ્યમંત્રી હતા, જેઓ આસામના મુખ્યમંત્રી બન્યા હતા ત્યારે કુંવાર હતા, અને આ જ પદ પર રહીને તેઓએ લગ્ન કર્યા હતા.
બેચલર નેતાની પોપ્યુલારિટીનું કારણ શું?
2014 ના લોકસભા ચૂંટણીના પ્રચાર દરમિયાન જ્યારે રાહુલ ગાંધીને સિંગલ હોવા વિશે પૂછવામાં આવ્યું હતું, ત્યારે તેઓએ જવાબ આપ્યો હતો કે, ‘હાલ હું ચૂંટણી લડવાના કામમાં વ્યસ્ત છું, તેથી હું મારી પર્સનલ લાઈફ પર ફોકસ નથી કરી રહ્યો.’ તો ક્યારે લગ્ન કરશો, એક વર્ષમાં કે બે વર્ષમાં તે વિશે તેઓએ જવાબ આપતા કહ્યું કે, ‘જ્યારે યોગ્ય યુવતી મળશે ત્યારે.’ માયાવતી હંમેશા પોતાની રેલીમાં કહેતા હતા કે, મારા લગ્ન નથી થયા, તેથી હું નાગિરકોની સેવામાં છું. તો એકવાર નવીન પટ્ટનાયકે કહ્યું હતું કે, તેમની સરકારે પરિવારના રાજમા સામેલ થવાનો કોઈ ખતરો નથી, કારણ કે, તેો ખુદ લગ્ન વગરના છે, અને તેમનો કોઈ પરિવાર નથી.
ભાજપના દિગ્ગજ નેતા અટલ બિહારી વાજપેયીએ પણ ક્યારેય લગ્ન કર્યા ન હતા. તેઓ પબ્લિક મીટિંગમાં પોતાના બેચલર હોવા પર ભાર મૂકતા, અને કહેતા કે, તેમનો કોઈ પરિવાર નથી, તેથી ભાઈ-ભત્રીજાવાદ કે પરિવારવાદનો કોઈ સવાલ જ નથી આવતો. તમિલાનાડુના મુખ્યમંત્રી રહેલા જયલલિતા પણ આજીવન કુંવારા રહ્યાં.
દેશના સૌથી ખાસ બેચલર
તમામ કુંવારા નેતાઓમાં સૌથી ખાસ ડો.APJ અબ્દુલ કલામ હતા, જેઓ એક વૈજ્ઞાનિક હતા. તેમજ દેશના 11 મા રાષ્ટ્રપતિ પણ રહી ચૂક્યા છે. વર્ષ 2015 માં 83 વર્ષની વયે તેમનું નિધન થયું હતું. ભારતના મિસાઈલ મેનના નામથી પ્રખ્યાત ડો.કલામનો સ્પેસ સાયન્ય પ્રત્યેનો લગાવ, પરિણીત જિંદગી કરતા અઢળક વધુ હતો.