ફડણવીસની ગેમ સમજી ન શક્યા ઠાકરે-પવાર! મહારાષ્ટ્ર ચૂંટણીમાં ભાજપે કેવી રીતે જીત મેળવી?
BMC Election Result 2026: મહારાષ્ટ્રની સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં દેવેન્દ્ર ફડણવીસ ભાજપના ચાણક્ય બનીને ઉભર્યા છે. તેમના માઇક્રો મેનેજમેન્ટની સામે ઠાકરે અને પવારના બધા દાવ ફેલ થઈ ગયા. તેમના વચન અને ઈરાદા પર જનતાએ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો. ખાસ વાત છે કે તેમાં ફડણવીસની મહેનત જોવા મળી. તેમણે રાજ્યભરમાં સભાઓ કરી. લગભગ પવાર અને ઠાકરે તે સમજી શક્યા નહીં.
Maharashtra Local Body Election Results 2026: બટેંગે તો... જવાબ છે- હારેંગે.. મહારાષ્ટ્રના 29 મહાનગરપાલિકાના પરિણામ કંઈક આવો સંદેશો આવી રહ્યાં છે. બીએમસી ચૂંટણીમાં ઉદ્ધવ ઠાકરે અને રાજ ઠાકરે 20 વર્ષ બાદ એક સાથે આવ્યા પરંતુ ભાજપની આંધી રોકી શક્યા નહીં. પુણેમાં પોતાનો રાજકીય ગઢ બચાવવા માટે કાકા-ભત્રીજાની જોડી પણ ફ્લોપ રહી. ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન એવું થયું કે અજીત પવારે સંભાળીને બોલવું પડ્યું. તેઓ સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં તો કાકા સાથે હતા પરંતુ રાજ્યની મહાયુતિ સરકારમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી પણ છે. તેવામાં જનતાના મગજમાં એક ગૂંચવણ જોવા મળી. મતગણતરી શરૂ થતાં જ ભાજપે શહેરી ક્ષેત્રો ખાસ કરી મુંબઈ, નાગપુર અને પુણેમાં પોતાનો દબદબો બનાવી લીધો. તેવામાં એ સમજવું જરૂરી છે કે ભાજપે કઈ રીતે મહારાષ્ટ્રમાં ઠાકરે અને પવારના પોલિટિક્સને ફેલ કરતા પોતાનું વર્ચસ્વ બનાવ્યું છે.
1. વિપક્ષમાં ફૂટ
ભાજપની જીતનું આ સૌથી મોટું કારણ છે. ઉદ્ધવ ઠાકરે અને કોંગ્રેસ જેવા વિપક્ષી દળો એકતા દર્શાવી શક્યા નહીં. ચૂંટણી પહેલા વિપક્ષ વિભાજીત થયો અને નબળો દેખાયો. શિવસેના (યુબીટી) રાજ ઠાકરે સાથે પહેલા ગઠબંધન કર્યું હોત, કોંગ્રેસ અને અન્ય દળોને સાથે રાખ્યા હોત તો સ્થિતિ અલગ થઈ શકતી હતી. જ્યારે ભાજપને લાગ્યું કે મરાઠી મતદાતા દૂર થઈ શકે છે તો તેમણે એકનાથ શિંદેની શિવસેનાને સાથે રાખી, જેમ કે બીએમસીમાં. ઠાકરે બંધુઓ સાથે તો આવ્યા પરંતુ આ નિર્ણય સુધી પહોંચવામાં સમય લગાવી દીધો.
2. ભાજપનો પોઝિટિવ દાવ
મહારાષ્ટ્રની સ્થાનિક ચૂંટણીમાં દેવેન્દ્ર ફડણવીસે વિકાસનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો અને જનતા સુધી પહોંચાડ્યો. Zee 24 Taas ના ડિજિટલ એડિટર પ્રશાંત અરૂણ જાધવ કહે છે કે લાડલી બહેના સ્કીમે કમાલ કર્યો. તે હેઠળ 1500 રૂપિયા મહિને નબળા વર્ગની મહિલાઓને આપવામાં આવી રહ્યાં છે. તે પેટર્ન પણ જોવા મળી કે ઘણા કોર્પોરેટર બિનહરીફ જીત્યા. શરૂઆતમાં લડ્યા વગર જીતને કારણે ભાજપના ગઠબંધનમાં જોશ જોવા મળ્યો. આ દેખાડે છે કે જમીન પર મહાયુતિનું સંગઠન કેટલું મજબૂત છે.
ભાજપનું શિવસેના સાથે સઠબંધન લોકોને પસંદ આવ્યું. ભાજપની સૌથી ખાસ વાત રહી કે તેણે સ્થાનિક રાજકારણને સમજ્યું અને બીજા દળોની તુલનામાં સારા અને ક્રીમ લોકોને સામેલ કરી ટિકિટ આપી. આવા લોકો મોટી સંખ્યામાં જીત્યા છે.
આ સિવાય ફડણવીસના ત્રિપલ એન્જિન સરકારના નારા પર ભરોસો કર્યો. નવી મેટ્રો લાઈન અને કોસ્ટલ રોડ જેવા કેટલાક મોટા પ્રોજેક્ટ્સને કારણે ભાજપ સરકારની રાજ્યમાં સારી ઇમેજ બની છે. મહાયુતિના ઘોષણાપત્રમાં બેસ્ટ બસોમાં મહિલાઓ માટે ભાડામાં 50 ટકા છૂટના વચનની ખૂબ ચરચા છે. મુંબઈને આંતરરાષ્ટ્રીય સિટી બનાવવાનું વચન હોય કે અન્ય જાહેરાતો, લોકોએ વિકાસની વાતો પર વિશ્વાસ કર્યો છે.
3. શિંદે-પવારની સાથે પણ ગેમ!
ભાજપે સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં શાનદાર રણનીતિ અપનાવી. મુંબઈમાં ભાજપે શિંદે સાથે ચૂંટણી લડી પરંતુ પુણે અને પિંપરી-ચિંચવાડમાં અજીત પવાર સાથે ગઠબંધન ન કર્યું. આ દાવ સમજી-વિચારીને રમવામાં આવ્યો. આ રણનીતિએ ભાજપે તમામ 29 પાલિકામાં અપનાવી હતી.
4. માઇક્રો મેનેજમેન્ટમાં ચૂકી ગયા ઠાકરે
મુંબઈ બીએમસી હવે ઠાકરે પરિવારનો કિલ્લો ન રહ્યો. પ્રશાંત કહે છે કે ઠાકરેએ અંતિમ સમયમાં જોર લગાવ્યું પરંતુ જેટલું તેમણે ગ્રાઉન્ડ પર રહેવું જોઈતું હતું, એટલું ન રહ્યાં. તેમણે ખુબ ઓછી રેલી કરી. એક નાસિક, એક ઠાણે અને મુંબઈમાં જ્યારે ફડણવીસે તમામ 29 કોર્પોરેશનમાં રેલીઓ કરી. રોડ શો કર્યાં. લોકોને મળ્યા, ઈન્ટરવ્યુ આપ્યા. સેલિબ્રિટી ગિરિજા ઓક અને બીજા ઇન્ફ્લુએન્સરના પ્લેટફોર્મ પર પણ જોવા મળ્યા. આ રીતે જુઓ તો ફડણવીસે માઇક્રો લેવલ પર પ્લાનિંગ કર્યું હતું પરંતુ ઉદ્ધવ ઠાકરે માત્ર મરાઠી મુદ્દા પર અટકેલા રહ્યાં.
પ્રશાંત કહે છે કે પછી મુંબઈના કેટલાક લોકો આશંકા વ્યક્ત કરી રહ્યાં હતા કે ઠાકરેનો ગ્રાફ ખૂબ નીચે જઈ શકે છે, પરંતુ તેમણે ઘણી હદ સુધી પાર્ટીને બચાવી લીધી. બંને ભાઈઓએ આશરે 80 સીટો પર પહોંચી પોતાનું સન્માન બચાવી લીધું છે.
5. શરદ પવારની અસર ખતમ!
મહારાષ્ટ્રની રાજનીતિને નજીકથી જાણનારા પ્રશાંતે કહ્યુ કે લોકોએ પવાર પરિવારને નકારી દીધો છે. પવાર પરિવાર પુણે અને પિંપરી-ચિંચવાડમાં 10 વર્ષ સત્તામાં રહ્યો. તેમને લાગી રહ્યું હતું કે 2017 પહેલા જે દબદબો હતો, તેવો રહેશે. પિંપરી-ચિંચવાડ પવારના નામથી ઓળખાતું રહ્યું છે. મુંબઈ બાદ આ મહારાષ્ટ્રની ધનીક મહાનગર પાલિકા રહી છે, કારણ કે ત્યાં ખૂબ ઉદ્યોગો છે, પરંતુ ભાજપ સામે તેમનો જાદૂ ચાલી શક્યો નહીં. આમ પણ શરદ પવારનું સ્વાસ્થ્ય સારૂ નથી.
