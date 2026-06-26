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રામ મંદિર દાન ચોરી મામલે કેમ ચંપત રાય અને અનિલ મિશ્રાએ આપવું પડ્યું રાજીનામું? ખાસ જાણો

Ram Mandir Donation Theft Case: આસ્થાનું મંદિર એવું અયોધ્યાના રામ મંદિરમાં દાન ચોરીનું મોટું કૌભાંડ સામે આવતા ચકચાર મચી છે. આ મામલે 8 લોકોની ધરપકડ થઈ છે અને હવે ચંપત રાય અને ડો. અનિલ મિશ્રાના રાજીનામા પડ્યા છે. જાણો કેમ તેમના પર રાજીનામા માટે થઈ રહ્યું હતું દબાણ?

Written ByViral Raval
Published: Jun 26, 2026, 03:11 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 04:56 PM IST
રામ મંદિર દાન ચોરી મામલે કેમ ચંપત રાય અને અનિલ મિશ્રાએ આપવું પડ્યું રાજીનામું? ખાસ જાણો
Image Credit: AI Generated ImageSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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