/રામ મંદિર દાન ચોરી મામલે કેમ ચંપત રાય અને અનિલ મિશ્રાએ આપવું પડ્યું રાજીનામું? ખાસ જાણો

અયોધ્યામાં જ્યારે રામ મંદિર બન્યું હતું ત્યારે લાખો કરોડો શ્રદ્ધાળુઓના આનંદનો પાર રહ્યો નહતો. ખુબ આસ્થાથી આ મંદિરનું નિર્માણ થયું. રોજેરોજ લાખો લોકો આ મંદિરની મુલાકાત લઈ રહ્યા છે અને કરોડો રૂપિયાનું દાન મંદિરને મળી રહ્યું છે. પરંતુ હવે જે દાન ચોરીનું કૌભાંડ સામે આવ્યું છે તેણે લોકોને હચમચાવી દીધા છે. આસ્થા સાથે આવા છેડા? આ મામલે 8 લોકોની અત્યાર સુધી ધરપકડ થઈ છે અને હવે વિવાદ વધતા રામ મંદિર ટ્રસ્ટના પદાધિકારીઓ સુધી પણ આંચ પહોંચી છે. વધતા દબાણના પગલે શ્રીરામ જન્મભૂમિ તીર્થ ટ્રસ્ટના મહાસચિવ ચંપત રાય અને ટ્રસ્ટી ડો. અનિલ મિશ્રાએ પદેથી રાજીનામું આપવું પડ્યું છે. જો કે બંનેને હજુ સુધી એફઆઈઆરમાં આરોપી બનાવવામાં આવેલા નથી. પરંતુ તપાસની આંચ તેમના પ્રશાસનિક કામકાજ સુધી પહોંચી છે અને હવે પદ છોડવાનો વારો આવ્યો હોવાનું કહેવાય છે.
VHPના નિર્દેશ પર અપાયું રાજીનામું
SITના શરૂઆતી રિપોર્ટમાં મજબૂત ભલામણો બાદ આ નિર્ણય લેવાયો. એવું કહેવાય છે કે દાનચોરીના આરોપો વચ્ચે ચંપત રાય અને અનિલ મિશ્રા બંને પર રાજીનામું આપવાનું દબાણ હતું. વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના નિર્દેશ પર બંનેએ રાજીનામું આપ્યું. એસઆઈટીની ભલામણો પર કેસમાં અગાઉ એફઆઈઆર નોંધાઈ ચૂકેલી છે. સૂત્રો મુજબ આ ઘટનાક્રમ મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથના કડક વલણ અને એસઆઈટીના પ્રાથમિક તપાસ રિપોર્ટ બાદ સામે આવ્યો છે. રામ મંદિર દાનચોરી મામલે એફઆઈઆર થયા બાદ સીએમ યોગીએ મોટું નિવેદન આપ્યું હતું.તેમણે કહ્યું હતું કે આરોપો સામે આવ્યા બાદ સરકાર તરફથી તરત એસઆઈટી બનાવવાના નિર્દેશ અપાયા હતા.
વિપક્ષના સતત આરોપ
વિપક્ષ સપા અને આપ સહિત બધાના સ્પષ્ટ આરોપ હતા કે ચંપત રાય અને અનિલ મિશ્રા જે સમગ્ર દાન અને ત્યાં ચડાવવામાં આવતી સામગ્રીના મેનેજમેન્ટ અને વ્યવસ્થાના મુખિયા હતા તેઓ આખરે આટલા મોટા કૌભાંડથી અજાણ કેવી રીતે હોઈ શકે. વિપક્ષી નેતાઓનું કહેવું હતું કે જ્યાં સુધી આ બંને નેતાઓ પોતાના પદ પર રહેશે ત્યાં સુધી નિષ્પક્ષ તપાસની વાત સંપૂર્ણ રીતે બેઈમાની છે અને તપાસની આડમાં ફક્ત નાની નાની માછલીઓને બલિનો બકરો બનાવીને મોટી માછલીઓને બચાવવાનું ષડયંત્ર રચાઈ રહ્યું છે.
ચંપત રાયની શું હતી ભૂમિકા
ચંપત રાય વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના વરિષ્ઠ નેતા છે અને રામ મંદિર ટ્રસ્ટના મહાસચિવ તરીકે સંપૂર્ણ મેનેજમેન્ટ, નાણાકીય વ્યવસ્થા, જમીન સંબંધિત મામલાઓ અને મંદિરના રોજબરોજની વ્યવસ્થાઓને સંભાળી રહ્યા હતા. રામ મંદિર આંદોલનથી લઈને મંદિર નિર્માણ કાર્ય સુધી તેમની ભૂમિકા ખુબ જ મહત્વની રહી છે. પરંતુ હવે તેઓ અનેક સવાલના ઘેરામાં આવી ગયા છે. આરોપ છે કે મંદિરના દાનપાત્રોથી કરોડો રૂપિયાના દાનની ચોરી થઈ. સીટની તપાસમાં સામે આવ્યું કે તેમના નજીકના અને ડ્રાઈવર રામશંકર યાદવ ઉર્ફે ટિન્નુ યાદવ કથિત રીતે આ સમગ્ર નેટવર્કનો મહત્વનો ભાગ હતો. તપાસમાં એવા પણ આરોપ સામે આવ્યા કે કેટલાક શ્રદ્ધાળુઓ દ્વારા અપાયેલા મોંઘા ચાંદીના સામાન અને અન્ય કિંમતી દાનનો અધિકૃત કોઈ રેકોર્ડ બનાવવામાં આવ્યો નહતો.
રિપોર્ટ્સ મુજબ પીએમઓએ પણ ટ્રસ્ટના નાણાકીય રેકોર્ડ અને ખર્ચની વિગતો માંગી હતી. આ બધા વચ્ચે સીટે અનેક તબક્કાની પૂછપરછ બાદ ચંપત રાયને પ્રશાસનિક પ્રક્રિયાઓ અને નાણાકીય નિગરાણી અંગે અનેક સવાલ કર્યા. જો કે તેમણે સતત કહ્યું કે ટ્રસ્ટની ઓડિટ પ્રક્રિયા સંપૂર્ણ રીતે પારદર્શક છે અને કોઈ પણ ગેરરીતિ થઈ નથી.
ડો. અનિલ મિશ્રા કેમ આવ્યા સવાલના ઘેરામાં?
ડો. અનિલ મિશ્રા અયોધ્યાના સીનિયર ડોક્ટર હોવાની સાથે સાથે રાષ્ટ્રીય સ્વયં સેવક સંઘ સાથે જોડાયેલા છે. તેઓ શ્રી રામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટના સંસ્થાપક ટ્રસ્ટીઓમાં સામેલ છે. ટ્રસ્ટમાં તેમને મંદિરમાં ચડાવવામાં આવતી સામગ્રી, દાન, કેશની ગણતરી, સુરક્ષિત સ્ટોરેજ અને બેંકિંગ વ્યવસ્થાની નિગરાણી સોંપાઈ હતી. આ કારણે જ્યારે કરોડો રૂપિયાની દાનચોરીનો મામલો સામે આવ્યો તો તપાસ એજન્સીઓએ તેમની ભૂમિકા ઉપર પણ સવાલ ઉઠાવ્યો. તપાસ દરમિયાન એ પણ સામે આ્યું કે કેશ કાઉન્ટિંગ હોલના સંચાલન અને કર્મચારીઓની નિગરાણી તેમની જવાબદારીવાળા દાયરામાં હતી. સીટે તેમની લગભગ ચાર કલાક પૂછપરછ કરી અને કેશ કાઉન્ટિંગની પ્રક્રિયા, બેંકિંગ વ્યવસ્થા અને ધરપકડ કરાયેલા કર્મચારીઓથી તેમના સંબંધિત સવાલ કર્યા.
70 જગ્યાએ ચોરી પકડાઈ
8 લોકોની ધરપકડ
રામ મંદિર દાનચોરી મામલે સોમવારે એસઆઈટીએ પોતાનો શરૂઆતી રિપોર્ટ સરકારને સોંપ્યો હતો. આ મામલે ગુરુવારે કેસ દાખલ થયો અને 8 લોકોને આરોપી બનાવવામાં આવ્યા હતા. આઠ લોકોની ધરપકડ કરરાઈ છે. જેમાં ચંપત રાયના નીકટનો અને ડ્રાઈવર ટિન્નુ યાદવ પણ સામેલ છે.