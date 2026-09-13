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BRICS Summit 2026: બ્રિક્સની ડિનર પાર્ટીથી અળગા રહ્યા ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ, શું હતું કારણ જાણો

BRICS Summit 2026: બ્રિક્સ સમિટ 2026 દરમિયાન 12 સપ્ટેમ્બરે રાત્રે ડિનર પાર્ટીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ પાર્ટીમાં ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ એ હાજરી આપી નહીં. જેના કારણે અલગ અલગ અટકળો શરુ થઈ છે. જો કે ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ ડિનરમાં શા માટે હાજર ન હતા તેનું કારણ પણ સામે આવી ગયું છે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 13, 2026, 11:48 AM IST|Updated: Sep 13, 2026, 11:48 AM IST
BRICS Summit 2026: બ્રિક્સની ડિનર પાર્ટીથી અળગા રહ્યા ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ, શું હતું કારણ જાણો

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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