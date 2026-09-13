/BRICS Summit 2026: બ્રિક્સની ડિનર પાર્ટીથી અળગા રહ્યા ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ, શું હતું કારણ જાણો

BRICS Summit 2026: બ્રિક્સ સમિટ 2026 માં 12 સપ્ટેમ્બરે રાત્રે ડિનર પાર્ટીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ ડિનર પાર્ટીનું આયોજન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સમિટમાં ભાગ લેવા આવેલા દેશોના અને આંતરરાષ્ટ્રીય સંગઠનોના નેતા માટે કર્યું હતું. આમ તો આ ડિનર પાર્ટીમાં દરેક દેશના નેતાઓ સામેલ થયા હતા પણ ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ ડિનરમાં ન પહોંચ્યા.
ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ શનિવારે દિલ્હી પહોંચ્યા હતા અને બ્રિક્સ શિખર સંમેલનમાં ભાગ પણ લીધો હતો. ત્યારબાદ તેઓ હોટલ પરત ફરી ગયા અને ડિનર પાર્ટીમાં પણ પહોંચ્યા નહીં. જેના કારણે અલગ અલગ અટકળો શરુ થઈ હતી. જો કે ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ ડિનરમાં શા માટે ન ગયા તેનું કારણ સામે આવી ગયું છે.
ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ એ શનિવારે બપોરે પીએમ મોદી સાથએ દ્વિપક્ષીય બેઠક કરી હતી. અને ત્યારબાદ તેઓ હોટલ પરત ફરી ગયા. ડિનરમાં શી જિનપિંગની ગેરહાજરી ચર્ચાનો વિષય બની છે. જો કે ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ ડિનરમાં હાજર ન હતા તેની પાછળ કોઈ મોટું કારણ જવાબદાર નથી. આ અંગે મળતી જાણકારી અનુસાર ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ ડિનરમાં એટલા માટે હાજર ન હતા કે તેમને આરામ કરવો હતો. જી હાં આરામ કરવા માટે ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ હોટલ પરત ફર્યા અને ડિનરમાં હાજર ન હતા.
બ્રિક્સ ડિનરમાં મહેમાનોને શું પીરસાયું ?
બ્રિક્સ સમિટમાં મહેમાનો માટે યોજવામાં આવેલા ગાલા ડિનરનું મેનૂ પણ ખાસ હતું. વિદેશથી આવેલા મહેમાનોને ડિનરમાં ભારતના અલગ અલગ પ્રાંતના પ્રખ્યાત વ્યંજન પીરસવામાં આવ્યા. જેમાં મુખ્ય હતી ખાંડવી, મિલે ફ્યઈલ, ખુંબ ગલોટી, પનીર લબાબદાર, ગાજર બીન પોરિયલ, બાજરાનો પુલાવ. આ સિવાય મહેમાનોને ડિનરમાં દિલ્હીની ફેમસ ફ્રુટ ક્રીમ, શહતૂત ફિરની, જલેબી પીરસવામાં આવી હતી.
ઉલ્લેખનીય છે કે ભારતમાં યોજાયેલી બ્રિક્સ સમિટ 2026 માં 11 સદસ્ય દેશોના અને 10 ભાગીદાર દેશોના નેતાઓ ભાગ લઈ રહ્યા છે. આ સિવાય અલગ અલગ આંતરરાષ્ટ્રીય સંગઠનોના પ્રતિનિધિ પણ સમિટમાં જોડાયા છે. દિલ્હીમાં આયોજિત સમિટ વૈશ્વિક રાજનીતિ, અર્થવ્યવસ્થા અને સહયોગની દ્રષ્ટિએ મહત્વપૂર્ણ છે.