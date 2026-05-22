/કોકરોચ જનતા પાર્ટીએ કયા મુદ્દે સુરક્ષા એજન્સીઓની ઊંઘ ઉડાડી, શું નીકળ્યું ગુજરાત કનેક્શન?

Cockroach Janta Party: સીજેઆઈની એક કમેન્ટ બાદ અસ્તિત્વમાં આવેલી કોકરોચ જનતા પાર્ટીએ જે સ્પીડથી સોશિયલ મીડિયામાં લોકો સુધી પહોંચ મેળવી છે તે કોઈ સામાન્ય વાત ન કહી શકાય. તેની અભૂતપૂર્વક ડિજિટલ પહોંચે દેશની સુરક્ષા એજન્સીઓની પણ રાતોની ઊંઘ ઉડાવી છે. તપાસમાં શું ગુજરાત કનેક્શન નીકળ્યું તે પણ ખાસ જાણવા જેવું છે.
સોશિયલ મીડિયા પર હાલ કોઈ મુદ્દો જો સૌથી વધુ ચર્ચામાં હોય તો નવી નવેલી બનેલી કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP) છે. સોશિયલ મીડિયા પર બનેલી આ પાર્ટીને હાલ યુવાઓનો જબરો રિસ્પોન્સ મળી ગયો છે. ઈન્સ્ટાગ્રામ પર તો એવી હાલત છે કે પાર્ટીના ગણતરીના કલાકોમાં 20.4 મિલિયન ફોલોઅર્સ થઈ ગયા છે. જે ઝડપથી રિસ્પોન્સ મલી રહ્યો છે અને લોકોમાં ચર્ચા ફેલાઈ રહી છે તે તપાસ એજન્સીઓ માટે કેમ ચિંતાનો વિષય બન્યો છે તે પણ સમજવા જેવું છે.
ઓનલાઈન કટાક્ષ અભિયાન જબરૂ વાયરલ થયું
દેશના સીજેઆઈ દ્વારા અપાયેલું એક નિવેદન અને ત્યારબાદ અચાનક સોશિયલ મીડિયા પર અસ્તિત્વમાં આવી ગઈ કોકરોચ જનતા પાર્ટી એટલે કે CJP. એક વ્યંગાત્મક ઓનલાઈન મૂવમેન્ટ અચાનક એવી તે વાયરલ થઈ ગઈ કે તેણે સત્તા, વિપક્ષ, અને સુરક્ષા એજન્સીઓ સુદ્ધાની ઊંઘ ઉડાવી દીધી છે. શરૂઆતમાં તેને બેરોજગારી, મોંઘવારી અને યુવાઓની નારાજગી સાથે જોડાયેલું એક મીમ ટ્રેન્ડ ગણવામાં આવ્યું હતું. સોશિયલ મીડિયા પર લાખો યુવાઓ તેની સાથે જોડાઈ રહ્યા છે. મજાક મજાકમાં બનેલા પોસ્ટ અને વીડિયોએ ગણતરીના કલાકોમાં કરોડો વ્યૂઝ મેળવ્યા છે. પરંતુ હવે તે માત્ર મીમ્સ અને મજાક સુધી સીમિત નથી. સુરક્ષાનો મુદ્દો પણ તેમાં ડોકિયા કરી રહ્યો છે.
WHY INTELLIGENCE AGENCIES BELIEVE COCKROACH JANTA PARTY IS A FRONT FOR AN ALLEGED "CURATED DIGITAL INSURGENCY" AIMED AT ROUSING GEN-Z TO HIT THE STREETS.
• CJP reportedly amassed over 15 million Instagram followers within days this brought agencies to look closer.
• Agencies… pic.twitter.com/YqliPUgPv0
— Rahul Shivshankar (@RShivshankar) May 22, 2026
સુરક્ષા એજન્સીઓને કઈ વાતનો ડર
વાત જાણે એમ છે કે રિપોર્ટ મુજબ સુરક્ષા એજન્સીઓને ડર છે કે આ ડિજિટલ ગુસ્સો ક્યાંક જમીન પર ઉતરીને મોટું આંદોલનનું સ્વરૂપ ધારણ ન કરી લે. સૌથી મોટી ચિંતા તેની વધતી ડિજિટલ પહોંચ અને તેની પાછળ કામ કરતા નેટવર્ક વિશે છે. તપાસ એજન્સીઓનું એવું માનવું છે કે જે ઝડપથી આ પ્લેટફોર્મ આગળ વધી રહ્યું છે તે સામાન્ય સોશિયલ મીડિયા ટ્રેન્ડ જેવું લાગતું નથી. આ જ કારણે હવે આ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મના વિદેશી કનેક્શન, ટેલિગ્રામ નેટવર્ક અને જૂના ડિજિટલ રેકોર્ડને ફંફોળવામાં આવી રહ્યા છે.
એક્સ એકાઉન્ટ થયું બ્લોક
સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ એક્સ પર કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP)નું એકાઉન્ટ બ્લોક થયા બાદ આ મામલાએ વધુ તૂલ પકડ્યું. રિપોર્ટ્સ મુજબ કેન્દ્ર સરકારે આઈટી એક્ટની કલમ 69એ હેઠળ આ એકાઉન્ટને બ્લોક કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો. દાવો કરાયો હતો કે ઈન્ટેલિજન્સ બ્યૂરો એટલે કે આઈબીએ તેને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સંલગ્ન મામલો ગણાવ્યો હતો. રિપોર્ટમાં સૂત્રોને ટાંકીને કહેવાયું છે કે એજન્સીઓને એવી આશંકા છે કે આ પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ યુવાઓમાં વ્યવસ્થા વિરોધી માહોલ બનાવવા અને સંસ્થાઓ પર ભરોસો નબળો કરવા માટે થઈ શકે છે.
ગુજરાત કનેક્શન?
ન્યૂઝ 18ના રિપોર્ટ મુજબ તપાસમાં એ પણ સામે આવ્યું છે કે કોકરોચ જનતા પાર્ટી સંલગ્ન કેટલાક સોશિયલ મીડિયા પેજ પહેલા અલગ અલગ નામથી એક્ટિવ હતા. જેમાં ગુજરાતમાં આમ આદમી પાર્ટી સાથે જોડાયેલા નામ પણ સામેલ હોવાનું કહેવાઈ રહ્યું છે. આ ઉપરાંત કેટલાક ટેલિગ્રામ ગ્રુપ્સમાં વિદેશી યૂઝર્સની હાજરી અને પાકિસ્તાન સંલગ્ન એકાઉન્ટ્સની તપાસ પણ થઈ રહી છે. જેના કારણે હવે આ મામલો ફક્ત સોશિયલ મીડિયા ટ્રેન્ડનો નહીં પરંતુ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સંબંધિત સંવેદનશીલ તપાસનો ભાગ બન્યો છે.
સુરક્ષા એજન્સીઓ માટે આ કોકરોચ જનતા પાર્ટી સંદર્ભે સૌથી મોટી ચિંતાની વાત એ તેમની વાયરલ થઈ જવાની ક્ષમતા છે. ગણતરીના દિવસોમાં તેણે ઈન્સ્ટાગ્રામ પર બે કરોડથી વધુ ફોલોઅર્સ મેળવ્યા. અધિકારીઓનું માનવું છે કે આટલા ઓછા સમયમાં આટલી મોટી ડિજિટલ પહોંચ મેળવવી એ કોઈ સામાન્ય નથી. તપાસ એજન્સીઓ મુજબ આ મૂવમેન્ટની શરૂઆત મજાક અને મીમ્સથી થઈ હતી પરંતુ ધીરે ધીરે યુવાઓની નારાજગી માટેનો મોટો મંચ બની ગયું. બેરોજગારી, નીટ વિવાદ, મોંઘવારી અને સિસ્ટમ સામે અસંતોષ જેવા મુદ્દાઓને લઈને પોસ્ટ વાયરલ થવા લાગ્યા. અધિકારીઓને ડર છે કે આ ઓનલાઈન ગુસ્સો ગમે ત્યારે ઓફલાઈન વિરોધ પ્રદર્શન બની શકે છે. જેના કારણે હવે તપાસ એજન્સીઓ દરેક ડિજિટલ લિંકની તપાસ કરી રહી છે.
પેજનું નામ બદલાતા શક વધ્યો?
રિપોર્ટ મુજબ તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે કોકરોચ જનતા પાર્ટી સંલગ્ન એક મોટા પેજનું નામ પણ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં અનેકવાર બદલાયું. આ પેજ પહેલા ગુજરાતી નામ 'આમ આદમી પાર્ટી ગુજરાત' નામથી અસ્તિત્વમાં હતું. જે કદાચ ગુજરાતમાં આપ ઈકોસિસ્ટમ સાથે કનેક્ટેડ ફેન કે સપોર્ટ પેજ હોઈ શકે. ત્યારબાદ તેનું નામ બદલાયું અને છેલ્લે તેને ‘Cockroach Janta Party’ તરીકે રીબ્રાન્ડ કરાયું. અત્રે જણાવવાનું કે કોકરોચ જનતા પાર્ટીના ફાઉન્ડર અભીજિત દીપકે 2020થી 2023 સુધી આમ આદમી પાર્ટી સાથે કામ કરી ચૂક્યા છે અને સોશિયલ મીડિયા સ્ટ્રેટેજી અને ઈલેક્શન કેમ્પેઈનિંગનો ભાગ રહી ચૂક્યા છે.
અધિકારીઓનું કહેવું છે કે અચાનક કોઈ ક્ષેત્રીય રાજકીય સપોર્ટ પેજનું રાષ્ટ્રીય સ્તરે કે એન્ટી એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ પ્લેટફોર્મમાં ફેરવાઈ જવું એ સામાન્ય ટ્રેન્ડ ન ગણી શકાય. આ જ કારણ છે કે હવે તેના જૂના એડમિન, ફંડિંગ અને નેટવર્કની પણ તપાસ થઈ રહી છે. જો કે હજુ સુધી કોઈ પણ વિદેશી ષડયંત્રની સત્તાવાર રીતે પુષ્ટિ થયેલી નથી.