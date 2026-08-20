/Explained: કોંગ્રેસ વંદે માતરમના પ્રથમ બે ફકરા જ ગાશે, પરંતુ કેમ? જાણો 1937ના એ પ્રસ્તાવ વિશે

વંદે માતરમ્ પર હવે રાજકીય ઘમાસાણ જોવા મળી રહ્યું છે. સ્વતંત્રતા દિવસના સમારોહ દરમિયાન રાષ્ટ્રીય ગીતને લઈને શરૂ થયેલા રાજકીય ઘમાસાણ પર કોંગ્રેસ પાર્ટીએ હવે પોતાનું સ્ટેન્ડ સ્પષ્ટ કરી નાખ્યું છે. કોંગ્રેસે બુધવારે કહી દીધુ કે પાર્ટી પોતાના સત્તાવાર કાર્યક્રમોમાં વંદે માતરમના ફક્ત પહેલા બે પેરેગ્રાફ જ ગાશે. આ માટે પાર્ટીએ 1937માં અપનાવવામાં આવેલા કોંગ્રેસ કાર્યસમિતિ (CWC)ના ઐતિહાસિક પ્રસ્તાવનો હવાલો આપ્યો. કોંગ્રેસના આ નિર્ણય પર ભાજપે પલટવાર પણ કર્યો અને દેશની સૌથી જૂની પાર્ટીને નવી મુસ્લિમ લીગ પણ ગણાવી. ગૃહ મંત્રી અમિત શાહે પણ તેને દેશના લાખો શહીદોનું અપમાન ગણાવીને કોંગ્રેસ પર આકરા પ્રહાર કર્યા.
અમિત શાહે કહ્યું કે, કોંગ્રેસે વોટબેંક માટે રાષ્ટ્રીય ગીતના બે ટુકડાં કરી નાખ્યા. કોંગ્રેસના નિર્ણયને રાષ્ટ્રીય એક્તાને નુકસાન પહોંચાડનારો ગણાવતા શાહે દેશની જનતાને કોંગ્રેસના આ કૃત્ય વિરુદ્ધ એકજૂથ થવાની અપીલ કરી. અમિત શાહે કહ્યું કે કોંગ્રેસે સંસદના કાયદાને નકારીને યોગ્ય નથી કર્યું. તેમણે કહ્યું કે શાહે કહ્યું કે આજે જમાનો બદલાઈ ગયો છે. દેશમાં રાષ્ટ્રવાદની લહેર છે. આખો દેશ એકજૂથ છે. આજે કોંગ્રેસની 1937વાળી રણનીતિ અને જીદ નહીં ચાલે. કોંગ્રેસે 2026માં તૃષ્ટિકરણ માટે દેશવિરોધી નિર્ણય લીધો છે. શાહે કહ્યું કે કોંગ્રેસે ફક્ત શરૂઆતના બે પદ સ્વીકારીને બંકિમચંદ્ર ચેટર્જીનું અપમાન કર્યું છે. પહેલા પણ તેમણે વિભાજનનો પાયો નાખ્યો અને આજે પણ એવું જ વર્તન કરે છે.
કોંગ્રેસે શું નિર્ણય લીધો
બુધવારે કોંગ્રેસ કાર્યસમિતિની બેઠક બાદ કેસી વેણુગોપાલે કહ્યું કે આ વિષય પર પાર્ટીના વલણમં કોઈ ભ્રમ નથી. કોંગ્રેસ મહાત્મા ગાંધી, જવાહરલાલ નહેરુ, રવિન્દ્રનાથ ટાગોર, સુભાષ ચંદ્ર બોઝ, અને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ દ્વારા લેવાયેલા એક નિર્ણયનું પૂરેપૂરું પાલન કરશે, જેમાં રાષ્ટ્રગીતના ફક્ત પહેલા બે પદોને જ ગાયન માટે અપનાવવામાં આવ્યા હતા. ત્યારે હવે એ જાણવું પણ જરૂરી છે કે જે 1937નો પ્રસ્તાવ આ અંગે ચર્ચામાં છે તેમાં શું છે?
1937ના પ્રસ્તાવમાં આખરે શું છે?
તમને જણાવી દઈએ કે 1937માં કોંગ્રેસ કાર્યસમિતિએ વંદે માતરમના પહેલા બે પદોને રાષ્ટ્રગીત તરીકે સ્વીકાર્યું હતું. બાકીના ચાર પદોને હટાવી દેવાયા હતા કારણ કે તેમાં હિન્દુ દેવી દેવતાઓ જેમ કે દુર્ગા, લક્ષ્મી અને સરસ્વતીનું આહ્વાન હતું. ભારતીય જનતા પાર્ટી લાંબા સમયથી કોંગ્રેસ પર આરોપ લગાવતી રહી છે કે તેણે મુસ્લિમ તૃષ્ટિકરણ માટે બાકીના ચાર પદો છોડ્યા હતા. મહાત્મા ગાંધી, જવાહરલાલ નહેરુ, રવિન્દ્રનાથ ટાગોર, સુભાષ ચંદ્ર બોઝ અને સરદાર પટેલ જેવા ટોચના નેતાઓની હાજરીમાં CWCએ રાષ્ટ્રગીત તરીકે ફક્ત પહેલા બે છંદોનો સ્વીકાર કર્યો હતો.
કેમ થઈ રહ્યો છે વિવાદ?
15 ઓગસ્ટના રોજ કોંગ્રેસ હેડક્વાર્ટરમાં સ્વતંત્રતા દિવસ નિમિત્તે કાર્યક્રમનું આયોજન થયું હતું. એક વીડિયોમાં સોનિયા ગાંધી રાષ્ટ્રગીત પૂરેપૂરું વગાડવા દરમિયાન એક કાર્યકર સાથે વાત કરતા જોવા મળ્યા હતા. ભાજપે આરોપ લગાવ્યો હતો કે સોનિયા ગાંધી અને રાહુલ ગાંધીએ રાષ્ટ્રગીતના ગાયનમાં વિધ્ન નાખ્યું. દિલ્હી પોલીસે આ મામલે દાખલ થયેલી ફરિયાદ પર તપાસ શરૂ કરી છે. જેમાં બંને નેતાઓ પર જાણી જોઈને રાષ્ટ્રગીતના ગાયનને રોકવાનો આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે.
વેણુગોપાલે ભાજપ પર પલટવાર કરતા આરોપ લગાવ્યો કે સત્તાધારી પક્ષ વંદે માતરમ અને રાષ્ટ્રગાન જેવા સંવેદનશીલ મુદ્દાઓને માત્ર રાજનીતિક એજન્ડા તરીકે ઉપયોગ કરી રહ્યો છે. આ ઘટનાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ખુબ વાયરલ પણ છે. ભાજપનું કહેવું છે કે નહેરુ-ગાંધી પરિવાર દેશ વિરોધી છે કારણ કે તેઓ રાષ્ટ્રગીતને સહન કરી શકતા નથી.
કોંગ્રેસ કેમ અસમંજસમાં હતી?
આ મામલે કોંગ્રેસ પહેલા તો અસમંજસમાં જોવા મળી હતી. ત્યારબાદ સ્થિતિ સ્પષ્ટ કરાઈ. કોંગ્રેસના પ્રવક્તાઓએ પહેલા સફાઈ આપી હતી. તેમનું કહેવું હતું કે ગીત પૂરેપૂરું ગાવામાં આવ્યું હતું અને સોનિયા ગાંધીએ તેના પર કોઈ આપત્તિ જતાવી નહતી. તેઓ તો ખડગે માટે ખુરશી મંગાવતા હતા કારણ કે ઘણીવારથી ઊભા હતા. અલગ અલગ રાજ્યોમાં કોંગ્રેસની સરકારોએ આ ગીતને લઈને એક જેવું વલણ અપનાવ્યું નથી.
કર્ણાટક અને તેલંગણામાં વંદે માતરમ પૂરેપૂરું ગવાયું. પરંતુ કેરળમાં એવું બન્યું નહીં. કેરળ સરકારનું કહેવું છે કે રાષ્ટ્રગીત પૂરેપૂરું ગાવું જરૂરી નથી. કેન્દ્ર સરકારનો નિર્દેશ હતો કે સ્વતંત્રતા દિવસના અવસરે કાર્યક્રમોમાં સૌથી પહેલા વંદે માતરમના બધા પદો ગાવામાં આવે અને ત્યારબાદ રાષ્ટ્રગાન જન ગણ મન ગાવામાં આવે. કેરળ સરકારનું કહેવું છે કે આ એક સલાહ છે, જરૂરી આદેશ નથી. કોંગ્રેસમાં પણ ગૂંચવણ સ્પષ્ટ જોવા મળી રહી છે.
અત્રે જણાવવાનું કે સરકાર દ્વારા 28 જાન્યુઆરીના રોજ બહાર પડેલા દિશા નિર્દેશ મુજબ જ્યારે જનગણ મનની સાથે વંદે માતરમ વગાડવામાં આવશે ત્યારે રાષ્ટ્રગીતના તમામ છ પદ પહેલા ગાવામાં આવશે. આ પહેલા ફક્ત બે પદ જ વગાડવાનો નિયમ હતો. પીએમ મોદીએ પણ આ મુદ્દે કોંગ્રેસને ઘેરતા કહ્યું હતું કે દેશના પહેલા પ્રધાનમંત્રી જવાહરલાલ નહેરુએ 1937માં મોહમ્મદ અલી ઝીણાના વિરોધ સામે નતમસ્તક થતા રાષ્ટ્રગીતના પૂર્ણ સ્વરૂપનો વિરોધ કર્યો હતો.