Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ભારત
  • /Explained: કોંગ્રેસ વંદે માતરમના પ્રથમ બે ફકરા જ ગાશે, પરંતુ કેમ? જાણો 1937ના એ પ્રસ્તાવ વિશે

Explained: કોંગ્રેસ 'વંદે માતરમ'ના પ્રથમ બે ફકરા જ ગાશે, પરંતુ કેમ? જાણો 1937ના એ પ્રસ્તાવ વિશે

રાષ્ટ્રગીત વંદે માતરમના તમામ 6 પદના ગાયનના આદેશ બાદ 15 ઓગસ્ટના રોજ કોંગ્રેસ હેડક્વાર્ટરમાં આયોજિત થયેલા સ્વતંત્રતા દિવસ સમારોહના એક કાર્યક્રમમાં સોનિયા ગાંધી આખુ રાષ્ટ્રગીત વગાડવા દરમિયાન એક કાર્યકર સાથે વાતચીત કરતા જોવા મળ્યા હતા અને ત્યારબાદ વિવાદે જન્મ લીધો હતો. આખરે કેમ ચર્ચામાં છે 1937નો એ પ્રસ્તાવ...ખાસ જાણો. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 20, 2026, 02:32 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 02:32 PM IST
Explained: કોંગ્રેસ 'વંદે માતરમ'ના પ્રથમ બે ફકરા જ ગાશે, પરંતુ કેમ? જાણો 1937ના એ પ્રસ્તાવ વિશે

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
નસીબ હોય તો આવા! 5000 કિલો સોના-ચાંદી ભરેલું જહાજ મળ્યું, જાણી લો કોનું છે આ જહાજ
2
3
4
5