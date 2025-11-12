Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

લીલા પડદાથી જ કેમ ઢંકાયેલી હોય છે કન્સ્ટ્રક્શન સાઈટ ? જાણો શું છે કારણ

Interesting Facts : તમે સોશિયલ મીડિયા પર વિવિધ વસ્તુઓ વિશે ઘણી વિચિત્ર અને અસામાન્ય હકીકતો વાંચી હશે. પરંતુ આજે અમે તમને જણાવીશું કે કન્સ્ટ્રક્શન સાઈટને લીલા પડદાથી જ કેમ ઢાંકવામાં આવે છે.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Nov 12, 2025, 06:30 PM IST

Trending Photos

Interesting Facts : ઘણીવાર આપણી આસપાસ એવી વસ્તુઓ હોય છે જેને રોજ જોયા પછી પણ આપણે તેની પાછળનું કારણ સમજી શકતા નથી. આવી જ એક વસ્તુ કન્સ્ટ્રક્શન સાઈટ પર છે. શું તમે ક્યારેય નોંધ્યું છે કે કોઈપણ કન્સ્ટ્રક્શન સાઈટ હંમેશા લીલા પડદાથી ઢંકાયેલી કેમ હોય છે ? આજે, અમે તમને જણાવીશું કે કન્સ્ટ્રક્શન સાઈટ લીલા પડદાથી કેમ ઢંકાયેલી હોય છે. ખરેખર, આની પાછળ એક કારણ છે જે ભાગ્યે જ કોઈ જાણે છે. 

આ જ કારણ છે કે લીલો રંગ પસંદ કરવામાં આવે છે

કન્સ્ટ્રક્શન સાઈટને લીલા પડદાથી ઢાંકવા પાછળ એક નહીં, બે નહીં, પરંતુ ઘણા કારણો છે. એવો દાવો કરવામાં આવે છે કે કન્સ્ટ્રક્શન સાઈટ પર કામ કરતા મજૂરો અને ઇજનેરોનું નીચે આવતા-જતા લોકોથી ધ્યાન ભટકે નહીં તે માટે લીલો રંગ પસંદ કરવામાં આવે છે. વધુમાં લીલો પડદો મજૂરો માટે રક્ષણાત્મક કવચ તરીકે કામ કરે છે, જેનાથી તેઓ કોઈપણ અવરોધ વિના કામ કરી શકે છે. જાળીદાર હોવાથી, તે મજૂરોને પડતા પણ અટકાવે છે.

આ પણ કારણો છે

બાંધકામ હેઠળની ઇમારતોને લીલા પડદાથી ઢાંકવા પાછળના ઘણા અન્ય કારણો છે. આમાં ધૂળ અટકાવવા, મજૂરોને સુરક્ષિત રાખવા અને ગોપનીયતા જાળવવાનો સમાવેશ થાય છે. લીલો રંગ મજૂરોની આંખોને રાહત આપે છે અને ઉનાળામાં સાઈટને ઠંડી રાખવામાં મદદ કરે છે. વધુમાં આ રંગ દૂરથી સરળતાથી દેખાય છે.

લીલા પડદાનો ઉપયોગ બાંધકામ દરમિયાન ધૂળ અને સિમેન્ટને આસપાસના વિસ્તારમાં ફેલાતા અટકાવવા માટે થાય છે, જેનાથી પ્રદૂષણ ઓછું થાય છે અને લોકોને મુશ્કેલી પડતી નથી.

ગોપનીયતા જાળવી રાખીને અવાજ ઘટાડે છે

લીલા પડદા કન્સ્ટ્રક્શન સાઈટની અંદરની પ્રવૃત્તિઓને બહારથી દેખાતી અટકાવે છે, આમ બાંધકામ પ્રક્રિયા ગુપ્ત રહે છે. લીલો રંગ કેટલીક ગરમી શોષી લે છે, જે અંદર કામ કરતા મજૂરો માટે વાતાવરણને થોડું ઠંડુ રાખે છે. તે કન્સ્ટ્રક્શન સાઈટમાંથી આવતા અવાજને પણ અમુક અંશે ઘટાડે છે.
 

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

Construction SiteknowledgeGK NewsInteresting facts

